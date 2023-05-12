«Кардинальные изменения в ИИС заставляют участников опасаться очередных реформ»
Вопрос о стимулировании долгосрочных банковских вкладов через повышенные госгарантии заслуживает внимательного изучения. Ведь, с одной стороны, кредитные организации получат столь необходимые длинные деньги, а с другой, это может обернуться увеличением для них взносов в систему страхования вкладов. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он поделился мнением о перспективах предложений по дополнительным льготам для участников СВО и их семей — например, повышенным ставкам по вкладам или списанию процентов на период службы. А также рассказал, будут ли защищены розничные инвесторы при легализации производства криптовалют в России.
«Существенных разногласий между ЦБ и депутатами по цифровому рублю нет»
— На ПМЮФ поднимался вопрос о цифровом рубле. В каком состоянии сейчас находятся законопроекты? Есть ли разногласия между законодателями и Центробанком? Будут ли предоставлены людям, которые станут пользоваться новой формой денег, такие же гарантии, как при безналичной форме?
— Никаких существенных разногласий между ЦБ и депутатами в плане законотворчества по цифровому рублю нет. Ко второму чтению готовится пакет из двух проектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.
Важно отметить, что за Центробанком законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. ЦБ также предоставляются полномочия по обеспечению бесперебойности функционирования этой платформы и защиты интересов ее пользователей. Например, предусматривается, что он сможет определять максимальный размер платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, и максимальное значение суммы операций с цифровыми рублями. В общем, ЦБ будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними.
Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают, в частности, отнесение цифровых рублей к безналичным денежным средствам. Законопроект включает в ГК положения о цифровом счете (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора — договора цифрового счета, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.
Еще один законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс находится на согласовании с Минфином. Его цель — интеграция цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля.
Ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька пока составит 300 тыс. рублей.
Банк России рассматривает цифровой рубль как дополнительное средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. Поэтому на цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них нельзя будет взять кредит, а вот переводы для людей будут бесплатными.
— Президент поставил, в том числе и перед финансовыми властями, задачу адаптации и создания дружественной среды для участников СВО и их семей. Как идет работа в этом направлении, какие инициативы общественности и экспертов кажутся вам перспективными? Насколько я знаю, сейчас есть много различных предложений, начиная от повышенных ставок по вкладам, заканчивая возможностью не платить во время кредитных каникул не только «тело» кредита, но и проценты.
— Да, высказывались предложения, в том числе от общественных организаций, чтобы установить дополнительные льготы для участников СВО и их семей в финансовой сфере. В частности, о повышенных ставках по банковским вкладам, привязанных к уровню инфляции или ключевой ставке, по аналогии со спецвкладами для малообеспеченных.
Много обращений в общественные организации членов семей участников СВО по поводу выплаты процентов по кредитам. Например, приостанавливать все платежи по кредиту или займу, включая проценты, а на время проведения СВО списывать все набегающие за этот срок проценты. И даже распространить эту меру на уплату «тела» кредита.
Вопрос о подобном списании в законодательном порядке не простой и требует дополнительной проработки, поскольку, в частности, предполагает увеличение расходов банков.
— Давно обсуждается и законопроект о том, чтобы ввести механизм кредитных каникул на постоянной основе. Почему он завис? Нужны поправки?
— Срок представления поправок по этому законопроекту продлен. Для подготовки ко второму чтению требуется дополнительное обсуждение по нескольким моментам. Например, не учитывается ситуация, когда на момент просьбы заемщика предоставить ему каникулы в отношении кредитного договора уже действует льготный период. Эти нормы нужно уточнить и предусмотреть необходимые изменения в федеральные законы. Кроме того, в содержащемся в законопроекте перечне документов, подтверждающих, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации, не в полной мере учитываются возможные документы, которыми может быть подтверждено снижение доходов. Это, например, справка о размере начисленной пенсии, если человек находится на заслуженном отдыхе, и другие.
— Также в категории «вот-вот примут» был законопроект, который позволяет банкам блокировать счета из разряда дискредитированных, замеченных в том, что на них переводятся деньги в результате мошеннических действий. Когда можно ожидать его принятия?
— Его сейчас дорабатывает рабочая группа Центробанка с учетом нескольких замечаний, не имеющих концептуального характера, федеральных органов исполнительной власти. Думаю, что в мае он будет рассмотрен комитетом во втором чтении.
«Идея замены третьим обоих типов действующих ИИС вряд ли встретит понимание инвесторов»
— Какие еще важнейшие инициативы, направленные на поддержку потребителей финуслуг, на подходе?
— Готовится к внесению в Госдуму законопроект о специальных вкладах для малообеспеченных, которые получают социальную помощь от государства. Его одобрили профильные министерства. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке, а размер не должен превышать 100 тыс. рублей. В мае ожидается внесение законопроекта по ИИС-3 (индивидуальный инвестиционный счет).
— Позиция Минфина в вопросе ИИС-3 состоит в том, что этот инструмент заменит ИИС-1 и ИИС-2. Согласны ли вы с этим, ведь они предоставляют возможность получать стимулы от государства при вложении на короткий период. Разве все ИИС не дополняют друг друга?
— Как будут выглядеть индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, пока точно неизвестно. Изменения в законодательстве еще находятся на этапе подготовки к внесению в Госдуму. Поэтому говорить о достоинствах и недостатках предложений ЦБ и Минфина рано.
Однако идея замены третьим обоих типов действующих ИИС вряд ли встретит понимание инвесторов и желание использовать его так же широко, как краткосрочные версии.
Предлагаемый 10-летний срок достаточно велик, особенно в условиях текущей неопределенности на российских рынках. Блокировка средств на такой период без возможности оперативно ими распоряжаться вряд ли устроит участников, даже рассчитывающих на выгодные условия налоговых льгот.
Кардинальные изменения в программе ИИС, принятые менее чем через 10 лет после начала ее работы, заставляют участников опасаться очередных реформ до окончания срока действия счетов третьего типа. Да и очевидно, что иметь линейку ИИС с разным сроком планирования привлекательно для инвестора.
«ПДС проблемы с разрывом в привлечении средств и выплат на пенсионном рынке не решит»
— Недавно в Госдуму поступил законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС). Как вы оцениваете перспективу его принятия? Какие поправки могут быть внесены ко второму чтению? И сможет ли закон вступить в силу со следующего года?
— Законопроект только лишь 3 мая был направлен в комитет Государственной думы по финансовому рынку. В ближайшее время он будет разослан для получения отзывов, предложений и заключений. Документ этот объемный, состоит из 150 страниц, 24 глав и вносит изменения в 21 федеральный закон.
Кроме того, поскольку законопроект важный и знаковый, потребуется провести его всестороннее обсуждение. Поэтому говорить о поправках, которые могут быть внесены ко второму чтению, пока преждевременно. Но законопроект приоритетный, поэтому уверен, что он будет принят в этом году.
— По ПДС планируется установить повышенное страховое покрытие в системе госгарантирования — 2,8 млн рублей. Понятно, что это делается для того, чтобы она смогла конкурировать с вкладами за деньги населения. Но и банки давно бьются за долгосрочные вклады. Нет ли планов установить повышенный уровень гарантий по долгосрочным и крупным вкладам? Кстати, это бы снизило риск снятия денег со счетов в моменты финансовой турбулентности.
— Идея стимулирования долгосрочных банковских вкладов заслуживает внимательного изучения. Однако в целях обеспечения устойчивости системы их обязательного страхования необходимы детальная оценка финансовых последствий возможного увеличения предельного размера возмещения для фонда, а также точное определение источников его финансирования.
Увеличение максимального размера страхового возмещения может повлечь пересмотр механизма определения размера взносов в фонд обязательного страхования вкладов. А он, напомню, формируется за счет взносов банков, а в случае недостатка средств в системе страхования — за счет средств федерального бюджета.
— Минфин не будет отдельно решать проблему накоплений в ОПС. Считаете ли вы, что это правильно? Нет ли у законодателей планов выступить с инициативой о том, чтобы отменить эту систему?
— Необходимость в изменениях возникла после 2014 года, когда из-за моратория на пенсионные накопления в систему перестали поступать средства. Отмечу, что изменений в пенсионной системе новая программа долгосрочных сбережений не предполагает. Точки их соприкосновения в том, что счета будут открываться в НПФ, а также в том, что ранее, то есть до 2014 года, сформированные пенсионные накопления в НПФ можно будет напрямую переносить в новую систему.
Кроме того, Минфин и ЦБ надеются, что за счет новой программы долгосрочных сбережений удастся хотя бы частично решить проблемы ОПС.
Однако многие специалисты полагают, что это лишь оттягивание процесса и к вопросу с накоплениями обязательного пенсионного страхования всё равно в перспективе придется возвращаться. Ведь ПДС проблемы с разрывом в привлечении средств и выплат на пенсионном рынке не решит. Потому что выплаты будут с каждым годом нарастать. При этом ПДС не обеспечит достаточных поступлений в систему в виде добровольных взносов.
«Если и принимать закон о майнинге, то надо параллельно править и кодексы»
— Большие дискуссии на ПМЮФ вызвала и легализация майнинга криптовалют. Действительно, вопросов много. Например, какие валюты будут использоваться для трансграничных переводов и как будут защищены розничные инвесторы от рискованного актива?
— В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится три законопроекта, посвященных регулированию криптовалют в стране, которые касаются майнинга, экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финрынке и налогообложения цифровой валюты. Кроме того, прорабатываются вопросы установления ответственности за нарушение нового регулирования.
Позиция правоохранительных органов заключается в том, что если и принимать закон о майнинге, то надо параллельно править и кодексы (КОАП, УК, УПК) в части установления меры ответственности, в том числе уголовной, за нарушения и незаконные операции в криптовалютной сфере. Однако до сих пор полностью не сформирована позиция правительства по поправкам в указанные кодексы и в настоящее время эти вопросы дорабатываются.
Кроме того, в связи с тем, что законопроект о майнерах тесно связан с законопроектом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, рассматривать и принимать их необходимо одним пакетом.
Что касается защиты розничных инвесторов, то использование криптовалют как средства платежа на территории России запрещено. Реализация добытой майнерами цифровой валюты возможна только вне периметра нашей страны или через специальные экспериментально-правовые режимы. Через ЭПР, с точки зрения ЦБ, может быть также решен вопрос об использовании криптовалют для трансграничных расчетов. Причем перечень используемых для этого криптовалютвалют пока не определен.