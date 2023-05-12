«Кардинальные изменения в ИИС заставляют участников опасаться очередных реформ»

Вопрос о стимулировании долгосрочных банковских вкладов через повышенные госгарантии заслуживает внимательного изучения . Ведь, с одной стороны, кредитные организации получат столь необходимые длинные деньги, а с другой, это может обернуться увеличением для них взносов в систему страхования вкладов. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . Он поделился мнением о перспективах предложений по дополнительным льготам для участников СВО и их семей — например, повышенным ставкам по вкладам или списанию процентов на период службы . А также рассказал, будут ли защищены розничные инвесторы при легализации производства криптовалют в России.

«Существенных разногласий между ЦБ и депутатами по цифровому рублю нет»

— На ПМЮФ поднимался вопрос о цифровом рубле. В каком состоянии сейчас находятся законопроекты? Есть ли разногласия между законодателями и Центробанком? Будут ли предоставлены людям, которые станут пользоваться новой формой денег, такие же гарантии, как при безналичной форме?

— Никаких существенных разногласий между ЦБ и депутатами в плане законотворчества по цифровому рублю нет . Ко второму чтению готовится пакет из двух проектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

Важно отметить, что за Центробанком законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. ЦБ также предоставляются полномочия по обеспечению бесперебойности функционирования этой платформы и защиты интересов ее пользователей . Например, предусматривается, что он сможет определять максимальный размер платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, и максимальное значение суммы операций с цифровыми рублями. В общем, ЦБ будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними .

Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают, в частности, отнесение цифровых рублей к безналичным денежным средствам . Законопроект включает в ГК положения о цифровом счете (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора — договора цифрового счета, порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

Еще один законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс находится на согласовании с Минфином. Его цель — интеграция цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля.

Ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька пока составит 300 тыс. рублей .

Банк России рассматривает цифровой рубль как дополнительное средство для платежей и расчетов, но не для сбережений . Поэтому на цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них нельзя будет взять кредит, а вот переводы для людей будут бесплатными.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Президент поставил, в том числе и перед финансовыми властями, задачу адаптации и создания дружественной среды для участников СВО и их семей. Как идет работа в этом направлении, какие инициативы общественности и экспертов кажутся вам перспективными? Насколько я знаю, сейчас есть много различных предложений, начиная от повышенных ставок по вкладам, заканчивая возможностью не платить во время кредитных каникул не только «тело» кредита, но и проценты.

— Да, высказывались предложения, в том числе от общественных организаций, чтобы установить дополнительные льготы для участников СВО и их семей в финансовой сфере. В частности, о повышенных ставках по банковским вкладам , привязанных к уровню инфляции или ключевой ставке, по аналогии со спецвкладами для малообеспеченных.

Много обращений в общественные организации членов семей участников СВО по поводу выплаты процентов по кредитам . Например, приостанавливать все платежи по кредиту или займу, включая проценты, а на время проведения СВО списывать все набегающие за этот срок проценты. И даже распространить эту меру на уплату «тела» кредита.

Вопрос о подобном списании в законодательном порядке не простой и требует дополнительной проработки, поскольку, в частности, предполагает увеличение расходов банков .

— Давно обсуждается и законопроект о том, чтобы ввести механизм кредитных каникул на постоянной основе. Почему он завис? Нужны поправки?

— Срок представления поправок по этому законопроекту продлен. Для подготовки ко второму чтению требуется дополнительное обсуждение по нескольким моментам. Например, не учитывается ситуация, когда на момент просьбы заемщика предоставить ему каникулы в отношении кредитного договора уже действует льготный период . Эти нормы нужно уточнить и предусмотреть необходимые изменения в федеральные законы. Кроме того, в содержащемся в законопроекте перечне документов, подтверждающих, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации, не в полной мере учитываются возможные документы, которыми может быть подтверждено снижение доходов. Это, например, справка о размере начисленной пенсии, если человек находится на заслуженном отдыхе, и другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Также в категории «вот-вот примут» был законопроект, который позволяет банкам блокировать счета из разряда дискредитированных, замеченных в том, что на них переводятся деньги в результате мошеннических действий. Когда можно ожидать его принятия?

— Его сейчас дорабатывает рабочая группа Центробанка с учетом нескольких замечаний, не имеющих концептуального характера, федеральных органов исполнительной власти. Думаю, что в мае он будет рассмотрен комитетом во втором чтении.

«Идея замены третьим обоих типов действующих ИИС вряд ли встретит понимание инвесторов»

— Какие еще важнейшие инициативы, направленные на поддержку потребителей финуслуг, на подходе?

— Готовится к внесению в Госдуму законопроект о специальных вкладах для малообеспеченных, которые получают социальную помощь от государства . Его одобрили профильные министерства. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке, а размер не должен превышать 100 тыс. рублей. В мае ожидается внесение законопроекта по ИИС-3 (индивидуальный инвестиционный счет).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Позиция Минфина в вопросе ИИС-3 состоит в том, что этот инструмент заменит ИИС-1 и ИИС-2. Согласны ли вы с этим, ведь они предоставляют возможность получать стимулы от государства при вложении на короткий период. Разве все ИИС не дополняют друг друга?

— Как будут выглядеть индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, пока точно неизвестно . Изменения в законодательстве еще находятся на этапе подготовки к внесению в Госдуму. Поэтому говорить о достоинствах и недостатках предложений ЦБ и Минфина рано.

Однако идея замены третьим обоих типов действующих ИИС вряд ли встретит понимание инвесторов и желание использовать его так же широко, как краткосрочные версии.

Предлагаемый 10-летний срок достаточно велик, особенно в условиях текущей неопределенности на российских рынках . Блокировка средств на такой период без возможности оперативно ими распоряжаться вряд ли устроит участников, даже рассчитывающих на выгодные условия налоговых льгот.

Кардинальные изменения в программе ИИС, принятые менее чем через 10 лет после начала ее работы, заставляют участников опасаться очередных реформ до окончания срока действия счетов третьего типа . Да и очевидно, что иметь линейку ИИС с разным сроком планирования привлекательно для инвестора.

«ПДС проблемы с разрывом в привлечении средств и выплат на пенсионном рынке не решит»

— Недавно в Госдуму поступил законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС). Как вы оцениваете перспективу его принятия? Какие поправки могут быть внесены ко второму чтению? И сможет ли закон вступить в силу со следующего года?

— Законопроект только лишь 3 мая был направлен в комитет Государственной думы по финансовому рынку. В ближайшее время он будет разослан для получения отзывов, предложений и заключений. Документ этот объемный, состоит из 150 страниц, 24 глав и вносит изменения в 21 федеральный закон .

Кроме того, поскольку законопроект важный и знаковый, потребуется провести его всестороннее обсуждение. Поэтому говорить о поправках, которые могут быть внесены ко второму чтению, пока преждевременно. Но законопроект приоритетный, поэтому уверен, что он будет принят в этом году .

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— По ПДС планируется установить повышенное страховое покрытие в системе госгарантирования — 2,8 млн рублей. Понятно, что это делается для того, чтобы она смогла конкурировать с вкладами за деньги населения. Но и банки давно бьются за долгосрочные вклады. Нет ли планов установить повышенный уровень гарантий по долгосрочным и крупным вкладам? Кстати, это бы снизило риск снятия денег со счетов в моменты финансовой турбулентности.

— Идея стимулирования долгосрочных банковских вкладов заслуживает внимательного изучения . Однако в целях обеспечения устойчивости системы их обязательного страхования необходимы детальная оценка финансовых последствий возможного увеличения предельного размера возмещения для фонда, а также точное определение источников его финансирования .

Увеличение максимального размера страхового возмещения может повлечь пересмотр механизма определения размера взносов в фонд обязательного страхования вкладов. А он, напомню, формируется за счет взносов банков, а в случае недостатка средств в системе страхования — за счет средств федерального бюджета.

— Минфин не будет отдельно решать проблему накоплений в ОПС. Считаете ли вы, что это правильно? Нет ли у законодателей планов выступить с инициативой о том, чтобы отменить эту систему?

— Необходимость в изменениях возникла после 2014 года, когда из-за моратория на пенсионные накопления в систему перестали поступать средства. Отмечу, что изменений в пенсионной системе новая программа долгосрочных сбережений не предполагает . Точки их соприкосновения в том, что счета будут открываться в НПФ, а также в том, что ранее, то есть до 2014 года, сформированные пенсионные накопления в НПФ можно будет напрямую переносить в новую систему.

Кроме того, Минфин и ЦБ надеются, что за счет новой программы долгосрочных сбережений удастся хотя бы частично решить проблемы ОПС .

Однако многие специалисты полагают, что это лишь оттягивание процесса и к вопросу с накоплениями обязательного пенсионного страхования всё равно в перспективе придется возвращаться . Ведь ПДС проблемы с разрывом в привлечении средств и выплат на пенсионном рынке не решит. Потому что выплаты будут с каждым годом нарастать. При этом ПДС не обеспечит достаточных поступлений в систему в виде добровольных взносов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Если и принимать закон о майнинге, то надо параллельно править и кодексы»

— Большие дискуссии на ПМЮФ вызвала и легализация майнинга криптовалют. Действительно, вопросов много. Например, какие валюты будут использоваться для трансграничных переводов и как будут защищены розничные инвесторы от рискованного актива?

— В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится три законопроекта, посвященных регулированию криптовалют в стране , которые касаются майнинга, экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финрынке и налогообложения цифровой валюты. Кроме того, прорабатываются вопросы установления ответственности за нарушение нового регулирования .

Позиция правоохранительных органов заключается в том, что если и принимать закон о майнинге, то надо параллельно править и кодексы (КОАП, УК, УПК) в части установления меры ответственности, в том числе уголовной, за нарушения и незаконные операции в криптовалютной сфере. Однако до сих пор полностью не сформирована позиция правительства по поправкам в указанные кодексы и в настоящее время эти вопросы дорабатываются.

Кроме того, в связи с тем, что законопроект о майнерах тесно связан с законопроектом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, рассматривать и принимать их необходимо одним пакетом.