Сбереги смолоду: россияне в среднем откладывают по 9 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем откладывают 8,7 тыс. рублей в месяц , говорится в исследовании СберНПФ (есть у «Известий»). Сбережения на будущее, в том числе на пенсию, делает лишь каждый пятый, а большинство граждан (77%) собираются жить на старости только на госвыплаты. Впрочем, даже если стабильно откладывать 9 тыс. ежемесячно, к окончанию трудовой деятельности можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода, подсчитали эксперты. По их словам, для достойной старости к возрасту 60+ на счету должна лежать сумма, равная пяти-восьми годовым зарплатам .

В долгий ящик

Только каждый пятый россиянин делает долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию . При этом в среднем они откладывают 8,7 тыс. рублей ежемесячно. Такие результаты показал апрельский опрос СберНПФ.

Между тем 77% россиян после выхода на пенсию собираются жить в основном на выплаты от государства , говорится в исследовании. Гораздо реже граждане рассчитывают на помощь от детей, собственные сбережения и доходы от сдачи в аренду недвижимости. В 2023 году средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан составляет 21 864 рублей , говорится на официальном сайте Минтруда.

У граждан зачастую нет привычки откладывать деньги на далекое будущее . Например, в западных странах люди привыкли не просто копить, но и инвестировать средства, рассчитывая впоследствии получать стабильный пассивный доход, рассказал член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В России же деньги часто откладывают в преддверии крупных трат — сбережения служат подушкой безопасности, которая рано или поздно будет потрачена , и в редких случаях средства инвестируются. В экономических реалиях РФ многие люди принципиально не простраивают долгосрочные финансовые планы, — подчеркнул эксперт.

Привычка откладывать деньги зависит не только от желания человека и уровня его финансовой грамотности, но и от его возможностей , добавил он. Агван Микаелян отметил, что в России около 10% населения находится за чертой бедности, в два раза больше — с трудом сводят концы с концами, поэтому не могут позволить себе сберегать хоть какую-то часть своих текущих доходов.

В Банке России в ответ на запрос «Известий» сослались на мартовское исследование инФОМ, проведенное по заказу регулятора. В соответствии с ним с 2017 года большинство ключевых показателей финансовой грамотности граждан выросло. Увеличилось число людей, которые самостоятельно принимают решения, связанные с деньгами, сравнивают разные варианты при выборе финансовых услуг, ответственно относятся к выплатам по кредитам, говорится там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Развитие финграмотности населения идет одновременно с повышением цифровой грамотности, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: граждане все активнее пользуются современными инструментами и интернет-сервисами для управления собственными финансами.

Копилка рубль сбережет

Сколько откладывать на будущее — это вопрос потребностей и горизонта планирования, отметил проректор Российской экономической школы Максим Буев.

— Если человеку 30 лет и он начнет каждый месяц откладывать по 9 тыс. рублей на депозит под ставку в 7% годовых, то к моменту выхода на пенсию он накопит 11–16 млн . Предположим, что годовая инфляция 6%. Тогда в сегодняшних ценах (с учетом инфляции за 35 лет) эти сбережения будут эквивалентны примерно 1,8–2 млн. Этого хватит, чтобы купить квартиру в регионе и сдавать ее в аренду . Как альтернатива, такой суммы будет достаточно, чтобы ежемесячно снимать по 15 тыс. со счета в течение 20 лет, — подсчитал экономист.

Надо учитывать, что некоторые дорогостоящие траты — например, на врачей и лекарства — становятся актуальными именно в пожилом возрасте, продолжил Максим Буев. В целом, чтобы жить на пенсии достойно, к 60–65 годам на счету должна лежать сумма, равная пяти (при наличии собственного жилья) или восьми (при его отсутствии) годовым доходам, полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков



Если же перечислять те же 9 тыс. на формирование негосударственной пенсии с 30 лет, то к старости можно накопить 6,5 млн рублей (для женщин) и 9,4 млн (для мужчин) , оценила гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. Это сопоставимо с ежемесячной прибавкой к государственной пенсии в размере 35,7 и 52 тыс. на протяжении 15 лет, добавила она.

Начинать копить на пенсию нужно как можно раньше, а при возможности с «первой зарплаты» , считает гендиректор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина. По ее словам, грамотная финансовая стратегия — это откладывать не менее 5% от своей зарплаты ежемесячно, лучше всего приступать в период активной работы — с 30–35 лет.

По оценкам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, половина граждан определяет идеальную сумму накоплений к старости в 4–5 млн рублей. При этом только 8% россиян до конца понимают, как формируется пенсия от государства , говорится в исследовании СберНПФ.

Страховая пенсия рассчитывается по формуле: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) × стоимость одного ИПК (в 2023 году — 123,77 рубля) + фиксированная выплата (в этом году — 7567 рублей), объяснил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов. ИПК — это «пенсионные баллы», которые человек копит во время трудовой деятельности. Их количество зависит от взносов, отчисляемых работодателем в Соцфонд. По закону пенсия по возрасту должна быть не ниже регионального прожиточного минимума, добавил эксперт.

Размер будущей пенсии можно рассчитать с помощью сервиса Соцфонда «Пенсионный калькулятор» на портале Госуслуги, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там можно увидеть сумму выплат, сформированных на текущий момент, исходя из имеющегося стажа и суммы пенсионных коэффициентов, объяснили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин