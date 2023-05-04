Без срока дальности: власти могут продлить софинансирование долгосрочных сбережений

Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Ее нынешние параметры предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тыс. рублей на взносы граждан , ставших участниками программы в первые три года ее действия. Однако в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан , рассказали «Известиям» в Минфине. В Госдуме, куда законопроект о ПДС был внесен 27 апреля, не исключили, что вопрос о продлении будет поднят уже на стадии рассмотрения проекта законодателями . Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также сообщил «Известиям», что в документ может быть внесена поправка о льготах работодателям , которые примут участие в софинансировании взносов граждан.

Больше и дольше?

На прошлой неделе законопроект о ПДС был внесен в Госдуму. Основная цель программы, как отмечают авторы документа, — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Для того чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование до 36 тыс. рублей в год .

Однако последняя мера поддержки рассчитана не на все время действия программы . Условия, согласно законопроекту, предусматривают ежегодное финансирование из бюджета в течение трех лет в отношении граждан, вступивших в программу в первые три года ее действия, напомнила пресс-служба Минфина в ответ на запрос «Известий». То есть максимально от государства каждый участник может получить 108 тыс. рублей.

Для различных категорий граждан предусмотрены разные точки входа для участия в софинансировании . Так, если зарплата составляет до 80 тыс. рублей, то государство профинансирует своим рублем каждый вложенный человеком рубль, если 80–150 тыс. — за поддержку придется выложить уже два своих рубля, если свыше 150 тыс. — четыре рубля. Но максимальный размер стимула для всех категорий не превысит 108 тыс. рублей за три года .

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Правда, этим дело может не ограничиться.

— Вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно , — заявили в пресс-службе Минфина.

При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что вопрос о продлении этой стимулирующей меры очевидно будет поднят уже во время рассмотрения законопроекта в Госдуме .

— Необходима дискуссия, учет рисков и эффективности реализации предложений, — отметил депутат, отвечая на вопрос «Известий», считает ли он, что софинансирование должно действовать на весь 15-летний срок программы.

Трехлетний горизонт

По мнению президента СРО НАПФ Сергея Белякова, три года — достаточный срок для того, чтобы заинтересовать граждан в первое время реализации программы .

— По итогам этих трех лет будет понятно, нужно ли увеличивать срок софинансирования, — сказал он.

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Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что трехлетний срок выбран исходя из горизонта бюджетного планирования .

— А оно, как известно, трехлетнее. Минфин применил осторожный подход и не стал сейчас принимать решение на более долгосрочную перспективу . Ведомству нужно прежде всего заботиться о финансировании страховых пенсий в период финансовой нестабильности, — пояснил эксперт.

Но именно в этой логике продление срока софинансирования вполне очевидно. Правда, Александр Сафонов полагает, что неважно, сколько будет действовать поддержка.

— На потенциальную численность участников это особо не повлияет . Решение о включении в программу надо принимать уже сейчас. И для большого охвата нужна большая группа людей со свободными деньгами, но в текущей ситуации тратят люди в основном на самое необходимое, — прокомментировал он.

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А ведущий эксперт Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев предположил, что трехлетняя программа в качестве краткосрочной стратегии может привлечь людей предпенсионного возраста в расчете на недолгий период накопления и более быстрое получение выплат.

Стимул для работодателя

Во время рассмотрения законопроекта о ПДС в него могут быть внесены и другие поправки. Как рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков, возможно будут предусмотрены льготы для компаний, которые примут участие в софинансировании взносов своих работников. Речь идет об отнесении издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы .

Аналогичная льгота сейчас существует при корпоративных пенсионных программах — перечисленные компанией взносы по ней можно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль.

Сергей Беляков не сомневается, что ПДС должен и может быть привлекательным как для граждан, так и участников финансового рынка, а также для компаний.

— С точки зрения работодателя, налоговые льготы для организаций, участвующих в софинансировании, могут дополнительно стимулировать их внедрять у себя накопительные программы . Кроме того, это отличная составляющая социального пакета, которая укрепляет доверие к работодателю и позиционирует его как социально ответственного, — говорит он.

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Александр Сафонов, напротив, считает, что сейчас вряд ли упомянутые льготы будут стимулировать компании к подобным расходам.

— Мы наблюдаем другой процесс — работодатели сокращают добровольные взносы за сотрудников . Еще один момент — более 6 млн работодателей относятся к МСП. То есть общее число занятых в таких компаниях — свыше 15 млн. Сомнительно, что при такой структуре занятости можно заинтересовать работодателей тратить прибыль на что-то кроме сохранения бизнеса и оплату труда, — полагает эксперт.