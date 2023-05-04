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Без срока дальности: власти могут продлить софинансирование долгосрочных сбережений

А депутаты планируют распространить льготы на работодателей
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Ее нынешние параметры предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тыс. рублей на взносы граждан, ставших участниками программы в первые три года ее действия. Однако в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан, рассказали «Известиям» в Минфине. В Госдуме, куда законопроект о ПДС был внесен 27 апреля, не исключили, что вопрос о продлении будет поднят уже на стадии рассмотрения проекта законодателями. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также сообщил «Известиям», что в документ может быть внесена поправка о льготах работодателям, которые примут участие в софинансировании взносов граждан.

Больше и дольше?

На прошлой неделе законопроект о ПДС был внесен в Госдуму. Основная цель программы, как отмечают авторы документа, — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Для того чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование до 36 тыс. рублей в год.к

Однако последняя мера поддержки рассчитана не на все время действия программы. Условия, согласно законопроекту, предусматривают ежегодное финансирование из бюджета в течение трех лет в отношении граждан, вступивших в программу в первые три года ее действия, напомнила пресс-служба Минфина в ответ на запрос «Известий». То есть максимально от государства каждый участник может получить 108 тыс. рублей.

Для различных категорий граждан предусмотрены разные точки входа для участия в софинансировании. Так, если зарплата составляет до 80 тыс. рублей, то государство профинансирует своим рублем каждый вложенный человеком рубль, если 80–150 тыс. — за поддержку придется выложить уже два своих рубля, если свыше 150 тыс. — четыре рубля. Но максимальный размер стимула для всех категорий не превысит 108 тыс. рублей за три года.

Налоговая
Фото: ТАСС/Антон Вергун

Правда, этим дело может не ограничиться.

Вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно, — заявили в пресс-службе Минфина.

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При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что вопрос о продлении этой стимулирующей меры очевидно будет поднят уже во время рассмотрения законопроекта в Госдуме.

— Необходима дискуссия, учет рисков и эффективности реализации предложений, — отметил депутат, отвечая на вопрос «Известий», считает ли он, что софинансирование должно действовать на весь 15-летний срок программы.

Трехлетний горизонт

По мнению президента СРО НАПФ Сергея Белякова, три года — достаточный срок для того, чтобы заинтересовать граждан в первое время реализации программы.

— По итогам этих трех лет будет понятно, нужно ли увеличивать срок софинансирования, — сказал он.

минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что трехлетний срок выбран исходя из горизонта бюджетного планирования.

А оно, как известно, трехлетнее. Минфин применил осторожный подход и не стал сейчас принимать решение на более долгосрочную перспективу. Ведомству нужно прежде всего заботиться о финансировании страховых пенсий в период финансовой нестабильности, — пояснил эксперт.

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Но именно в этой логике продление срока софинансирования вполне очевидно. Правда, Александр Сафонов полагает, что неважно, сколько будет действовать поддержка.

На потенциальную численность участников это особо не повлияет. Решение о включении в программу надо принимать уже сейчас. И для большого охвата нужна большая группа людей со свободными деньгами, но в текущей ситуации тратят люди в основном на самое необходимое, — прокомментировал он.

пенсионерка
Фото: РИА Новости

А ведущий эксперт Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев предположил, что трехлетняя программа в качестве краткосрочной стратегии может привлечь людей предпенсионного возраста в расчете на недолгий период накопления и более быстрое получение выплат.

Стимул для работодателя

Во время рассмотрения законопроекта о ПДС в него могут быть внесены и другие поправки. Как рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков, возможно будут предусмотрены льготы для компаний, которые примут участие в софинансировании взносов своих работников. Речь идет об отнесении издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы.

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Аналогичная льгота сейчас существует при корпоративных пенсионных программах — перечисленные компанией взносы по ней можно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль.

Сергей Беляков не сомневается, что ПДС должен и может быть привлекательным как для граждан, так и участников финансового рынка, а также для компаний.

С точки зрения работодателя, налоговые льготы для организаций, участвующих в софинансировании, могут дополнительно стимулировать их внедрять у себя накопительные программы. Кроме того, это отличная составляющая социального пакета, которая укрепляет доверие к работодателю и позиционирует его как социально ответственного, — говорит он.

портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Александр Сафонов, напротив, считает, что сейчас вряд ли упомянутые льготы будут стимулировать компании к подобным расходам.

Мы наблюдаем другой процесс — работодатели сокращают добровольные взносы за сотрудников. Еще один момент — более 6 млн работодателей относятся к МСП. То есть общее число занятых в таких компаниях — свыше 15 млн. Сомнительно, что при такой структуре занятости можно заинтересовать работодателей тратить прибыль на что-то кроме сохранения бизнеса и оплату труда, — полагает эксперт.

С этим не согласился глава СРО НАПФ, который заметил, что сейчас корпоративные пенсионные программы для работников уже внедрены в крупнейших государственных компаниях России, интересуется ими и средний бизнес. У работников таких организаций, помимо возможности сделать накопления на нужные приобретения, появляется дополнительная мотивация не покидать компанию и не уходить к конкурентам, уверен Сергей Беляков.

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