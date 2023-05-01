Эксперт напомнила о повышении пенсии ряду граждан с 1 мая

С 1 мая отдельным категориям пенсионеров повысят сумму выплат. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексацию пенсий в два раза проведут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, — они будут получать 15 134 рубля в месяц.

Также, по информации Социального фонда России, доплату получат специалисты летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности в связи с вредными и тяжелыми условиями труда. Сумма надбавки будет определена в индивидуальном порядке, с учетом среднемесячного заработка и продолжительности стажа.

Размеры выплат пенсионерам пересматриваются четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Помимо этого, отметила Финогенова, к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и ветеранам выплатят 10 тыс. рублей. Отдельным участникам ВОВ, проживающим в Москве, будет назначена единовременная материальная помощь в размере 25 тыс., 15 тыс. или 10 тыс. рублей.

Ранее, 29 апреля, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России». Это делается для того, чтобы исключить из процесса недобросовестные частные компании, которые работают с задержками. В то же время пенсионеры по-прежнему могут получать выплаты на банковский счет, в почтовом отделении или на дому.

Накануне замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что день выплаты пенсии в мае может измениться, если он выпал на выходной — его перенесут на рабочий день. Гражданин может получать пенсию на карту банка или наличными через «Почту России» по доверенности.