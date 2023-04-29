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Юрист рассказал об изменении порядка доставки пенсии с 1 мая

Член ОП Виноградов напомнил об изменении порядка доставки пенсий с 1 мая
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 29 апреля рассказал, что с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России».

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что соответствующее изменение было внесено принятым в марте Федеральным законом. Раньше россияне могли получать пенсии на счет в банке, в отделениях «Почты России», через почтальона на дому или в кассах банковских организаций. По новым правилам пенсию наличными будет доставлять исключительно «Почта России».

Это делается для того чтобы исключить из процесса недобросовестные частные компании, которые доставляют пенсии с задержками.

Как отметил Виноградов, у пенсионеров по-прежнему остается право получать выплаты на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в банках.

По словам юриста, выбрать наиболее удобный способ получения пенсии можно в Социальном Фонде, посетив клиентский офис лично или отправив заявление в электронном виде.

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Накануне замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что день выплаты пенсии в мае может измениться, если он выпал на выходной. Если день выплаты выпадает на праздничный день, она будет перенесена на рабочий день. Гражданин может получать пенсию на карту банка или наличными через «Почту России» по доверенности. До 1 мая выплаты наличными можно получать через специальные службы, однако с 1 мая этим занимается только «Почта России».

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