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Экономист рассказала о графике выплат пенсий в мае

Экономист Григорьева: день выплаты пенсии в мае может измениться, если он выпал на выходной
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева 28 апреля рассказала, что день выплаты пенсии в мае может измениться, если он выпал на выходной.

Если день выплаты выпадает на праздничный день, она будет перенесена на рабочий день, отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Гражданин может получать пенсию на карту банка или наличными через «Почту России» по доверенности. До 1 мая выплаты наличными можно получать через специальные службы, однако с 1 мая этим занимается только «Почта России».

Как уточнила Григорьева, график доставки согласовывается с гражданином в момент выбора способа получения пенсии.

В связи с майскими праздниками график выплат смещается. Если начисление пенсии приходится на 1 мая, пенсию доставят 28 апреля. Если на 9 мая — выплата будет осуществлена 5-го числа.

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Ранее, 24 апреля, «Известия» рассказали, как будет осуществляться выплата пенсии в мае. В 2023 году праздничными днями считаются 1, 8 и 9 мая. Те, кто обычно получает пенсию 1 мая, получат ее 28 апреля, поскольку 29 и 30 апреля совпадают с выходными. Выплаты 6, 7, 8 и 9 мая переносятся на 5 мая.

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