На пятое число: в России меняется дата выплат из маткапитала

В России устанавливается единый день выплат из материнского капитала. Деньги будут приходить 5 числа каждого месяца. Как именно начислят маткапитал в июне и что делать, если деньги не пришли вовремя — в материале «Известий».

Материнский капитал — 2023: календарь выплат по месяцам

Новый график ежемесячных выплат из маткапитала утвержден с июня 2023 года. До этого деньги будут перечислять по старым датам. Изменения произойдут автоматически, заявлений для этого писать не нужно.

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Так, ежемесячная выплата из материнского капитала за март должна была поступить до конца марта, за апрель — до конца апреля. А деньги из материнского капитала за май придут уже 5 июня. За июнь выплата поступит 5 июля, за июль — 5 августа и так далее.

Ранее пособия начислялись за текущий месяц, а период выплат разнился от региона к региону. Если в одних субъектах Федерации средства поступали с 1-го по 15-е число, то в других — с 16-го по 25-е.

Материнский капитал или универсальное пособие

При этом если семья получает не выплаты из маткапитала, а новое универсальное пособие, то оно приходит 3 числа и также выплачивается за предыдущий месяц. Универсальное пособие также получают нуждающиеся семьи, оно заменило сразу несколько действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи.

Что делать, если деньги не пришли

Единый день выплат из материнского капитала действует строго на всей территории России. Как пояснили «Известиям» в ОСФР, деньги должны прийти в течение дня, в зависимости от банка выплата может поступить как в 8.00 утра, так и в 20.00 вечера.

В случае, если выплата не пришла, необходимо обратиться в контактный центр ОСФР по единому телефону 8-800-100-00-01. Проблемы с начислениями могут быть, если у получателя изменились паспортные или другие личные данные, а ведомстве указана устаревшая информация.

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Кроме того, тем, кто оформил поддержку из материнского капитала в конце мая 2023 года первые выплаты начислят только 5 июля — за июнь, подчеркнули в ОСФР.

Кто имеет право на выплаты из материнского капитала в 2023 году

Право на пособие из средств маткапитала имеют семьи, у которых есть сертификат, а доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают как родители, так и дети.

Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. В среднем по России в 2023 году это 13 944 рубля. По мере индексации прожиточного минимума выплата пересчитывают автоматически.

До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

При этом в выплате могут отказать, если средства маткапитала уже были потрачены на другие цели и оставшейся суммы недостаточно. Также возможен вариант, при котором ежемесячное пособие будет приходить, пока остаток материнского капитала не закончится. Чтобы узнать, какая сумма материнского капитала осталась на счету, можно как удаленно в разделе «выписки» на «Госуслугах», так и при личном посещении Социального фонда России.

На что можно потратить материнский капитал в 2023 году

В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий и получение образования, а также на накопительную часть пенсии матери и отца ребенка и помощь детям-инвалидам. Важным нововведением октября 2022 года стала возможность оплатить средствами маткапитала образовательные услуги школьников и дошкольников, предоставляемые как частными организациями и ИП с гослицензией, так и крупными юрлицами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С июля 2023 года маткапитал разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. В планах разрешить тратить эти деньги на спортивные секции.

Как оформить материнский капитал в 2023 году, сумма выплат

С 2023 года размер маткапитала для первого ребенка увеличился до 589,5 тыс. рублей, а доплата на второго выросла 189 тыс. рублей. Если выплаты на первенца не производились, то выплата на второго составила 779 тыс. рублей. В 2024 году обе суммы вырастут до 621,9 тыс. рублей за первого и 821,9 тыс. рублей за второго ребенка, а в 2025 году — до 646,8 тыс. рублей и 854,8 тыс. рублей соответственно.

Если сам маткапитал с 2023 года оформляется в беззаявительном порядке, то для оформления выплат из материнского капитала нужны:

— паспорт заявителя и паспорт супруга при наличии;

— свидетельства о рождении детей;

— сертификат на маткапитал;

— СНИЛС всех членов семьи;

— реквизиты для перечисления денег.

Кроме того, в заявлении необходимо указывать доход членов семьи и в некоторых случаях приложить документы, подтверждающие его.

Что такое региональный маткапитал и как его получить

В некоторых регионах семьи с детьми могут получить дополнительные выплаты на детей. Региональный маткапитал не связан с федеральными выплатами и информацию о нем необходимо узнавать отдельно.

Так, в Адыгее доплачивают 50 тыс. рублей на третьего и последующих детей, на Алтае — 80,2 тыс. рублей за четвертого и последующих детей. Региональные выплаты установлены в Башкирии, Бурятии, Мордовии, Татарстане и Марий Эл, Дагестане, Игнушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Тыве, Хакасии и некоторых других областях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Москве, Крыму, а также в Северной Осетии и Чечне регионального маткапитала нет.

Региональный маткапитал выплачивают единовременно и на разных условиях. Уточнять их нужно в муниципальных ведомствах, там же оформляется заявление на выплату.