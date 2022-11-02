Миллион на репетиторов: каким будет материнский капитал в 2023 году

В России предлагают ввести выплату в 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей, а суммы материнского капитала на первого и второго ребенка ощутимо проиндексировать. Также предлагается расширить спектр услуг, на которые можно потратить эти деньги. Что можно будет оплатить материнским капиталом в 2023 году — в материале «Известий».

Материнский капитал на первого ребенка в 2023 году

В 2023 году размер маткапитала на первого, второго и третьего ребенка увеличится. Так, для первого ребенка с 1 февраля 2023 года выплаты составят 589,5 тыс. рублей. К 2024 году размер маткапитала вырастет до 621,9 тыс. рублей, а к 2025 году увеличится до 646,8 тыс. рублей.

Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году

Проиндексируют и выплаты на второго ребенка — в 2023 году за него можно будет получить до 779 тыс. рублей. То есть доплата составит 189 тыс. рублей. В 2024 году выплаты на второго ребенка вырастут до 821,9 тыс. рублей, а в 2025-м увеличатся до 854,8 тыс. рублей.

Маткапитал на третьего и последующих детей в 2023 году

Сегодня основные меры господдержки направлены на родителей первенцев и вторых детей, поясняют эксперты «Известий». Однако в Общественной палате призывают лучше стимулировать тех, кто готов воспитывать трех и более детей. Им ОП предложила выплачивать до 1 млн рублей. Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае.

Эксперты убеждены, что траты государства на выплату многодетного семейного капитала не превысят 300 млрд рублей в год , а эффект будет существенным. По данным Института научно-общественной экспертизы, на сегодня самое многочисленное поколение россиянок находится в возрасте от 30 до 40 лет. Именно у них чаще всего рождаются третьи и даже четвертые дети, а значит, они нуждаются в дополнительной поддержке.

Согласно расчетам института, если эти меры удастся реализовать, то уже к 2024 году в России родится на 11% детей больше — это 1,6 млн малышей. Сопоставимый эффект был и в 2007 году, когда впервые анонсировали выплаты по маткапиталу. Тогда рождаемость в России выросла на 9%, напомнил глава института Сергей Рыбальченко.

Как получить материнский капитал

Программа «Материнский капитал» начала действовать в России с 1 января 2007 года. Однако до 2019 года средства выплачивались только на второго и последующих детей, а получить его можно было только один раз.

В 2020 году правила изменились: теперь материнский капитал выплачивают и на первого ребенка, а на второго, третьего и последующих детей предоставляют дополнительные выплаты. Размер материнского капитала основывается на уровне инфляции за предыдущий год. В 2023 году она прогнозируется на уровне 12,4%, в 2024 году — 5,5%, а в 2025 году — 4%.

С 15 апреля 2020 года для получения сертификата не требуется заявления, документ автоматически направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на оформление уходит до 15 дней после регистрации рождения малыша. Если по каким-то причинам сертификат не был оформлен автоматически, его можно самостоятельно запросить на «Госуслугах».

По информации «Известий», программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной. Пока она действует до конца 2026 года.

Получат ли материнский капитал беженцы и жители ЛНР и ДНР

Сегодня на материнский капитал могут претендовать и беженцы с Украины, если они получили российское гражданство и живут в России. Также эту льготу автоматически предоставляют жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным на весну 2022 года, в Россию прибыло до 500 тыс. человек с Украины и из Донбасса, в том числе 100 тыс. детей. Большая часть людей использует маткапитал на покупку жилья.

На что можно потратить материнский капитал в 2023 году

В настоящее время маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получение образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам. Кроме того, 19 октября правительство России разрешило использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых частными организациями и ИП с гослицензией. Оплатить можно будет образование и школьников, и дошкольников. Для этого родителям необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Ранее маткапиталом можно было оплатить только услуги юрлиц.

Родители смогут направлять средства материнского капитала на образовательные услуги детей онлайн без лишних справок. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения у образовательной организации, с которой заключено соглашение об обмене данными.

В июне депутаты поддержали идею направлять маткапитал на лечение детей . Вместе с тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила необходимость установления критериев оказания подобной помощи.

Также материнский капитал можно использовать в программе «Семейная ипотека». Он может стать как первым взносом (не менее 15% от итоговой суммы), так и частью досрочного погашения ипотеки, рассказала «Известиям» ипотечный брокер и юрист Анна Писанкова. При этом важно соблюдать условия, предусмотренные программой материнского капитала. В частности, это обязательное выделение долей всем членам семьи в момент оформления ипотеки либо не позднее шести месяцев после погашения ипотеки. Материнский капитал в качестве первоначального взноса можно внести сразу после рождения ребенка, не дожидаясь его трехлетия, уточнила Писанкова.

В планах разрешить покупку земли в счет материнского капитала. Предполагается, что на покупку уйдет не более половины средств маткапитала, а оставшиеся деньги можно будет потратить на другие предусмотренные законом цели, в том числе и на строительство дома на участке.

Также планируется разрешить покупку автомобилей с использованием средств маткапитала. При этом легковой автомобиль должен быть новым, произведенным в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского. Стоимость авто не должна превышать 2 млн рублей, а мощность — 125,08 л.с.

Как обналичить материнский капитал