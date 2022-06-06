В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в понедельник, 6 июня, предложение омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть вопрос о предоставлении семьям возможности использования средств материнского капитала для оказания ребенку медицинской помощи.

«Такая тема давно поднимается в стенах Госдумы, мы неоднократно её обсуждали. «Единой Россией» была поддержана подобная тема», — сказала депутат в беседе с RT.

При этом парламентарий отметила необходимость установления критериев оказания подобной помощи.

«Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путем привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос», — резюмировала Бессараб.

Ранее в этот день Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств маткапитала для лечения детей, передает НСН.

Ранее, 25 мая, зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой предложение разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.

По мнению Лантратовой, тратить маткапитал семьи могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Как пояснила депутат «Известиям», причиной ее обращения стали просьбы, поступающие к ней от родителей.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.