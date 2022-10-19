Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ

Материнский капитал теперь можно использовать для оплаты услуг частных преподавателей, детских садиков и школ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства РФ в среду, 19 октября.

«Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

22 сентября сообщалось, что с 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексируют до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго. Отмечалось, что доплата на второго ребенка составит 189 524 рубля. Кроме того, сообщалось, что размер маткапитала на первого ребенка в России может вырасти до 646 875 рублей к 2025 году. Спустя неделю Минтруд РФ подтвердил эту информацию.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

В июне в Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей. Вместе с тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила необходимость установления критериев оказания подобной помощи.

В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.