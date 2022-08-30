В детях счастье: маткапитал хотят увеличить, а программу сделать бессрочной

Программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей . Как выяснили «Известия», такой законопроект 30 августа намерена внести в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России». Его авторы объясняют эту инициативу невысокими демографическими показателями в стране. Поддержали идею в профильном комитете и в других фракциях. По мнению экспертов, повышать размер маткапитала необходимо, но вместе с этим нужно и расширять цели его использования .

Убыли всё больше

По информации «Известий», 30 августа в Госдуму будет внесен законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Его авторы — депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» — предлагают сделать выплату маткапитала бессрочной (сейчас эта программа действует до конца 2026 года), а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей .

в детях счастье Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch

Как пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему .

— Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года , — пояснил политик.

По его мнению, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

Справка «Известий» Программа материнского капитала в России продлена до 31 декабря 2026 года. Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла. В настоящее время маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получение образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам.

« Начатая в 2007 году программа дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей (материнский капитал), обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов , а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Однако, как предполагают авторы инициативы, действующие показатели выплат маткапитала себя исчерпали и перестали мотивировать граждан . Поэтому депутаты считают необходимым их пересмотреть.

«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — отмечается в тексте законопроекта.

«Известия» направили запрос в правительство и Минфин с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Все меры хороши

Одобрить инициативу готовы в других фракциях, а также в профильном комитете Госдумы.

— Безусловно, мы поддержим такой законопроект. Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян , — заявил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

— Действительно, программа маткапитала хорошо себя зарекомендовала и неоднократно продлевалась . Такое решение принимал президент России, а обосновывалось оно неблагоприятной демографией. Сегодня мы вновь видим, что демографическая ситуация достаточно сложная , — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

в детях счастье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, либерал-демократы уже внесли в ГД законопроект, которым предлагается платить маткапитал не только на первого и второго ребенка, но и на последующих детей.

В «Единой России» воздержались от комментариев до внесения законопроекта в Госдуму.

Ранее в пользу расширения действия механизма выплат маткапитала высказывались в Общественной палате, где предложили давать 1 млн рублей за рождение третьего ребенка . Как рассказал тогда «Известиям» глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко, подобные меры направлены на улучшение статистики демографии в стране. Пока инициативу собираются реализовать в Приморском крае, а затем распространить опыт на всю остальную часть России.

в детях счастье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

ОП уже направила документ, раскрывающий суть предложения, руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

— Это правда, что в России сегодня очень сложная демографическая ситуация, поэтому любые меры, нацеленные на повышение рождаемости, своевременны и оправданны , — заявила «Известиям» глава общественной организации «Объединение родителей» Инна Гориславцева.

По ее словам, другое дело, что с увеличением маткапитала нужно предлагать новые цели, на которые родители могли бы его использовать в интересах детей.