В детях счастье: маткапитал хотят увеличить, а программу сделать бессрочной
Программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект 30 августа намерена внести в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России». Его авторы объясняют эту инициативу невысокими демографическими показателями в стране. Поддержали идею в профильном комитете и в других фракциях. По мнению экспертов, повышать размер маткапитала необходимо, но вместе с этим нужно и расширять цели его использования.
Убыли всё больше
По информации «Известий», 30 августа в Госдуму будет внесен законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Его авторы — депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» — предлагают сделать выплату маткапитала бессрочной (сейчас эта программа действует до конца 2026 года), а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей.
Как пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему.
— Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — пояснил политик.
По его мнению, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.
«Начатая в 2007 году программа дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей (материнский капитал), обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).
Однако, как предполагают авторы инициативы, действующие показатели выплат маткапитала себя исчерпали и перестали мотивировать граждан. Поэтому депутаты считают необходимым их пересмотреть.
«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — отмечается в тексте законопроекта.
«Известия» направили запрос в правительство и Минфин с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.
Все меры хороши
Одобрить инициативу готовы в других фракциях, а также в профильном комитете Госдумы.
— Безусловно, мы поддержим такой законопроект. Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян, — заявил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
— Действительно, программа маткапитала хорошо себя зарекомендовала и неоднократно продлевалась. Такое решение принимал президент России, а обосновывалось оно неблагоприятной демографией. Сегодня мы вновь видим, что демографическая ситуация достаточно сложная, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, либерал-демократы уже внесли в ГД законопроект, которым предлагается платить маткапитал не только на первого и второго ребенка, но и на последующих детей.
В «Единой России» воздержались от комментариев до внесения законопроекта в Госдуму.
Ранее в пользу расширения действия механизма выплат маткапитала высказывались в Общественной палате, где предложили давать 1 млн рублей за рождение третьего ребенка. Как рассказал тогда «Известиям» глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко, подобные меры направлены на улучшение статистики демографии в стране. Пока инициативу собираются реализовать в Приморском крае, а затем распространить опыт на всю остальную часть России.
ОП уже направила документ, раскрывающий суть предложения, руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.
— Это правда, что в России сегодня очень сложная демографическая ситуация, поэтому любые меры, нацеленные на повышение рождаемости, своевременны и оправданны, — заявила «Известиям» глава общественной организации «Объединение родителей» Инна Гориславцева.
По ее словам, другое дело, что с увеличением маткапитала нужно предлагать новые цели, на которые родители могли бы его использовать в интересах детей.