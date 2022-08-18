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Миллион за третьего ребенка: когда и кому будут выплачивать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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О необходимости поддержки семей с детьми неоднократно говорилось на разных уровнях власти. В целях улучшения демографической ситуации законодатели и общественники предлагают различные инициативы. Одной из последних является предложение Общественной палаты ввести выплату за рождение третьего ребенка в размере миллиона рублей. О том, какой отклик встречает инициатива — в материале «Известий».

Когда матерям будут выплачивать миллион за третьего ребенка

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В соответствии с предложением, миллион будут выплачивать женщинам при рождении третьего и последующих детей. Как рассказал «Известиям» глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко, подобные меры направлены на улучшение статистики демографии в стране.

Пока инициативу собираются реализовать в Приморском крае, а затем распространить опыт на всю остальную часть России. ОП уже направила документ, раскрывающий предложение, руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

По словам Рыбальченко, для создания такого многодетного семейного капитала потребуется не более 300 млрд рублей в год. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Как выплаты помогут улучшить демографическую ситуацию в России

Аналитики Института научно-общественной экспертизы спрогнозировали, что в случае реализации инициативы прирост рождаемости может составить 11% за год. Ожидается, что в период с 2022 по 2024 годы в стране дополнительно родятся 1,6 млн детей.

Если прогнозы сбудутся, то эффективность программы практически не будет уступать введению материнского капитала, который позволил в 2007 году увеличить рождаемость на 9%.

Какие еще меры предложили для повышения рождаемости

Помимо создания многодетного семейного капитала, в Общественной палате предложили повысить ежемесячное пособие для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Для будущих мам, ожидающих третьего ребенка, выплаты будут увеличены, как и во все последующие беременности. Кроме того, повышенное пособие будет выплачиваться всем беременным россиянкам в возрасте от 30 лет. Количество детей в семье и материальное положение учитываться не будут.

Также общественники предложили ввести возможность тратить материнский капитал за третьего ребенка на приобретение семейного автомобиля.

Еще одно предложение касается образования детей из многодетных семей. В ОП рассматривают введение для них субсидии в размере 250 тыс. рублей. Средства можно будет потратить на обучение в вузе или колледже по «приоритетным для государственных нужд специальностям». Их список каждый год устанавливает кабинет министров.

Накануне сообщалось о появлении на портале госуслуг нового сервиса для многодетных семей, позволяющего получить субсидию на погашение ипотеки в размере до 450 тыс. рублей. Услуга доступна для семей с трех и более детьми.

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