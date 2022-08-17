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На госуслугах можно будет получить 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Многодетные семьи могут подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки в размере до 450 тыс. рублей. Сервис появился на портале госуслуг. Об этом в среду, 17 августа, «Известиям» сообщили в Минцифры.

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Выплата доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок, отмечают в ведомстве. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака на имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года.

«Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений», — отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Выплату можно получить на покупку жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, на приобретение и строительство дома, на покупку земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство и на другие цели, предусмотренные программой. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись госуслуг, подать заявление может сам заемщик или его поручитель.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, это хорошая социальная инициатива, которая поможет существенно сократить временные, физические и эмоциональные затраты. Возможность дистанционно оформить выплату, не проводя время в очереди с маленьким ребенком, безусловно, важна.

Особенно это актуально для тех регионов, в которых есть сложности с транспортной доступностью к объектам инфраструктуры, мало банковских учреждений и, соответственно, большие очереди, добавила она.

Сама сумма выплаты довольно существенна и является поддержкой для граждан. Такие выплаты в целом направлены на поддержание демографической политики в стране, и чем больше таких социальных программ, тем лучше, считает Дымова.

1 июня сообщалось, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», российский лидер Владимир Путин обратил внимание на преемственность поколений и отдачу дани традициям, когда нормой были семьи с тремя детьми и больше.

4 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что государство окажет поддержку свыше 10 млн детям, растущим в семьях с финансовыми проблемами. Ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.

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