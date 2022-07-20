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В России упростят оплату образования материнским капиталом

Минтруд разработал поправки, упрощающие оплату образования средствами материнского капитала
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Фото: ТАСС/DPA
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Министерство труда разработало поправки, согласно которым можно будет оплатить образовательные услуги посредством материнского капитала. Об этом ведомство сообщило 20 июля в Telegram-канале.

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«Родители смогут направлять средства материнского капитала на образовательные услуги детей онлайн без лишних справок. ПФР (Пенсионный фонд России. — Ред.) самостоятельно запросит необходимые сведения у образовательной организации, с которой заключено соглашение об обмене данными», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после принятия поправок сохранится возможность лично обращаться в клиентские службы для направления средств на образование, а копии или оригинал договора об оказании услуг при личном визите не потребуются.

Правительство поддержало поправки. Их вынесут на рассмотрение в Госдуму.

«Упрощение предоставления мер государственной поддержки — часть проекта «Социальное казначейство». Уже заключено почти 26 тыс. соглашений с высшими учебными заведениями, с учреждениями дополнительного образования и детскими садами», — добавили в министерстве.

Ранее, 15 июля, Госдума приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации должны принять документ в ближайшее время, рассказали «Известиям» парламентарии. Отмечалось, что родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями (ИП) с лицензией на образовательную деятельность.

Специалисты пояснили, что новый закон устраняет конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде. Однако законодателям необходимо продумать, как отрегулировать ценообразование в этой сфере, чтобы исключить лазейки для обналичивания средств.

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