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Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ). Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, подчеркнули в ОНФ.

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Подготовленные поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагают, что семьи смогут направлять не более половины средств маткапитала на приобретение земельного участка. А оставшиеся деньги можно будет тратить на другие предусмотренные законом цели, в том числе и на строительство жилого дома на приобретенном участке.

«Результаты опросов, которые мы проводили на разных платформах, показывают, что расширение господдержки на покупку земли было бы большим подспорьем для семей. Особенно это актуально для регионов, потому что там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых субъектах региональные маткапиталы уже можно направить на покупку земли. К примеру, такая возможность есть в Иркутске, Санкт-Петербурге и в Калмыкии. Хорошо бы такую практику вывести и на федеральный уровень», — подчеркнула координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

27 июня инициативу рассмотрят на экспертной площадке Народного фронта. Затем проект закона планируют внести в Госдуму от лица подержавших инициативу депутатов, рассказали авторы инициативы.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги на почву: использование маткапитала могут расширить на покупку земли

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