Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции
Мир
Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и холод на юге России и в Сибири
Мир
Трамп упрекнул США в слишком крупных поставках оружия Украине
Здоровье
Врач-невролог назвала многозадачность возможным признаком СДВГ
Мир
Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Общество
Производитель из Москвы втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных
Общество
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе
Армия
Участник штурмового отряда назвал дистанцию до освобождения Артемовска
Мир
В Британии предсказали Украине возможную потерю ближайшего союзника
Мир
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия
Сюжет:

В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции

ТАСС: в Совфеде предлагают разрешить тратить маткапитал на спортсекции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, в котором предложил разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты детских спортивных секций. Копия документа появилась в распоряжении ТАСС в четверг, 11 мая.

Сенатор обратил внимание на то, что многие спортивные секции являются дорогостоящими. У родителей может уходить на оплату более тысячи рублей в месяц. Кутепов убежден, что использование средств маткапитала для их оплаты сделает физкультуру для детей доступнее.

Кроме того, в Совфеде предложили разрешить тратить материнский капитал на медицинское страхование ребенка в течение года.

На ум пошло: маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей
С чем это связано и как еще граждане использовали сертификат в прошлом году

19 апреля стало известно, что за три года сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке получило свыше 2,5 млн семей.

6 апреля сообщалось, что, согласно докладу Счетной палаты по бюджету Пенсионного фонда за 2022 год, россияне стали в 1,5 раза чаще направлять маткапитал на образование детей. Граждане стали также активнее обналичивать и сертификаты. В то же время число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, снизилось — на 71 тыс.

До этого, 22 февраля, сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет материнского капитала. При этом проект поддерживается при условии доработки финансово-экономического обоснования.

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, размер маткапитала на первенца — 586,9 тыс. рублей, на второго и последующего ребенка, если родители ранее не получали выплату, — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка размер сертификата будет увеличен на 188,6 тыс. рублей.

Средства маткапитала разрешено направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальные реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023