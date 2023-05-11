В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, в котором предложил разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты детских спортивных секций. Копия документа появилась в распоряжении ТАСС в четверг, 11 мая.

Сенатор обратил внимание на то, что многие спортивные секции являются дорогостоящими. У родителей может уходить на оплату более тысячи рублей в месяц. Кутепов убежден, что использование средств маткапитала для их оплаты сделает физкультуру для детей доступнее.

Кроме того, в Совфеде предложили разрешить тратить материнский капитал на медицинское страхование ребенка в течение года.

19 апреля стало известно, что за три года сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке получило свыше 2,5 млн семей.

6 апреля сообщалось, что, согласно докладу Счетной палаты по бюджету Пенсионного фонда за 2022 год, россияне стали в 1,5 раза чаще направлять маткапитал на образование детей. Граждане стали также активнее обналичивать и сертификаты. В то же время число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, снизилось — на 71 тыс.

До этого, 22 февраля, сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет материнского капитала. При этом проект поддерживается при условии доработки финансово-экономического обоснования.

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, размер маткапитала на первенца — 586,9 тыс. рублей, на второго и последующего ребенка, если родители ранее не получали выплату, — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка размер сертификата будет увеличен на 188,6 тыс. рублей.

Средства маткапитала разрешено направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальные реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.