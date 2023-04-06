На ум пошло: маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей

Россияне стали в 1,5 раза чаще направлять материнский капитал на образование детей . Активнее обналичивают и сертификаты. А вот число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, напротив, снизилось — на 71 тыс. Это следует из доклада Счетной палаты (СП) по бюджету Пенсионного фонда за 2022 год (есть у «Известий»). В СП это связывают с изменением потребностей людей . Среди других причин — колебания на рынке недвижимости, расширение возможностей для использования средств на обучение и сокращение реальных доходов населения, рассказали эксперты. Они ожидают: скорее всего, такие тенденции сохранятся и в этом году .

Кто куда

В прошлом году россияне получили маткапитал на сумму 381,9 млрд рублей, это на 17 млрд меньше, чем в 2021-м . При этом число семей, которые направили эти средства на улучшение жилищных условий (без ипотеки), снизилось на 7,8% , или на 71 тыс., следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Пенсионного фонда России. Дело в том, что это наиболее дорогой способ использования материнского (семейного) капитала (МСК) по сравнению с другими , подчеркивается в документе. Так, средства можно вложить в покупку, строительство или ремонт жилья, а также погасить ими ипотеку.

В то же время граждане значительно чаще стали тратить сертификат на образование детей. Таких обращений в 2022 году было на 42,8%, или на 115,8 тыс. больше , чем в предыдущем. Так распорядилась средствами почти каждая четвертая семья, имевшая право на подобный сертификат (24%). В 2021-м на образование детей его использовали 18% от общего числа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По условиям получения, учебная организация должна находиться в России и иметь специальную лицензию. С августа 2022-го появилась возможность тратить средства МСК на оплату образовательных услуг, которые предоставляют ИП. На эту цель и на улучшение жилусловий можно направить средства только через три года после рождения или усыновления ребенка.

Также в прошлом году на 3% увеличилось число получателей ежемесячной выплаты за счет маткапитала, то есть тех, кто обналичивает эти средства . Ее назначили только 9,4 тыс. заявителей. Тогда как подали заявку на эту выплату 374,3 тыс. россиян — на 26,8% больше показателя 2021-го. По закону ежемесячная выплата назначается на любого по счету ребенка до трех лет. При этом доход семьи не должен превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Другие потребности

Структура распоряжения средствами МСК могла поменяться из-за смены приоритетных потребностей семей , сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Согласно докладу, в целом на 141,5 тыс. (на 13,4%) уменьшилось число получателей маткапитала . Всего за 2022 год ПФР выдал 911,9 тыс. сертификатов, больше половины из которых полагались семьям с одним ребенком.

В прошлом году размер МСК был проиндексирован на 8,4% . Сумма маткапитала при рождении первого ребенка составляла 524,5 тыс. рублей, а при появлении второго — 693,1 тыс., если семья не получала сертификат за первенца, и 168,6 тыс., если он уже был оформлен.

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой оценить изменение структуры использования материнского капитала.

Лучше наличными

Основной драйвер сдвига в структуре использования маткапитала — это изменение ситуации на рынке недвижимости , считает старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Она объяснила: в прошлом году был скачок цен на жилье, а также резко повысились ставки по ипотеке. Соответственно, люди стали меньше вкладываться в недвижимость . По словам эксперта, поэтому произошло перераспределение на другие направления, в частности на образование и ежемесячные выплаты .

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Семьи стали чаще тратить сертификаты на обучение прежде всего потому, что дети подросли и стали нуждаться в дополнительном образовании , отметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Также повлияло падение реальных доходов населения в результате пандемии и введенных против страны санкций , добавил он. При этом в 2022 году стало возможно направлять маткапитал на оплату услуг индивидуальных предпринимателей в сфере обучения, а не только организаций — это особенно актуально для детей дошкольного возраста, напомнила Елена Горина.

За 2018–2022 годы число заявлений об использовании МСК на платные образовательные услуги выросло в 2,2 раза, а на дошкольное обучение — в 2,1 раза, рассказали в пресс-службе Счетной палаты. Там добавили: дети 2007 года рождения (когда была введена возможность тратить маткапитал на эти цели) достигли уже 15 лет, поэтому востребованность такого направления будет возрастать.

— В то же время рост обращений на получение ежемесячных выплат укладывается в общий тренд повышенного спроса на меры социальной поддержки . У тех людей, которые могут претендовать на получение выплат, как правило, недостает финансов для улучшения своих жилищных условий, но и средств маткапитала на это не хватит. Соответственно, они предпочитают получать живые деньги, чтобы покрыть снижение доходов, — пояснила Елена Горина.

Сокращение числа получателей сертификатов Александр Сафонов объяснил падением рождаемости в прошлом году. Так, по предварительным данным Росстата, этот показатель снизился на 6,9% в 2022-м.