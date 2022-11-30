Матери и капитал: россиянкам надо 1,37 млн рублей на ребенка до трех лет

Жительницы России оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей , то есть порядка 38 тыс. рублей в месяц. Это следует из опроса «СберСтрахование жизни» (есть у «Известий»). Такие деньги требуются как для приобретения необходимых вещей (коляски, кроватки, одежды), так и на медицинские услуги и покупку детского питания. По словам аналитиков, это оптимистичные оценки и большинство семей не имеют возможности тратить столько . Несмотря на уже существующие многочисленные выплаты и пособия, государству следует дополнительно стимулировать рождение третьего и последующего детей, считают эксперты.

Деньги недетские

По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей. Об этом говорится в опросе «СберСтрахование жизни» (есть у «Известий»), в котором приняли участие 9 тыс. женщин в возрасте 25–45 лет. В 2022 году опрос проводился впервые.

В ходе исследования они могли назвать любую цифру. Диапазон трат менее 500 тыс. рублей на ребенка до трех лет выбрали 17% опрошенных. На промежуток 0,5–1 млн рублей пришлось 37% ответов , 1–2 млн — 28%, 2–3 млн — 10%. Ожидаемые траты в сумму более 3 млн рублей оценили 8% россиянок.

— В первые годы жизни в список покупок у молодой семьи входят коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пеленки . Там же могут оказаться и медицинские услуги: приемы у врача, прививки, массаж, а в некоторых случаях и помощники — няни, психологи, специалисты по раннему развитию, — пояснила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Матери и капитал Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По данным опроса, большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребенка и обошлись текущими доходами. Еще 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. Вместе с тем 13% женщин брали кредит на ожидаемые расходы на детей .

Аналогичный уровень расходов на детей фиксировался и в других исследованиях ранее. Большинство российских семей тратят на покупку еды, одежды, игрушек, оплату кружков ребенка до 30 тыс. рублей в месяц, сообщалось в июне 2022 года в исследовании страховых компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». По данным опроса банка «Открытие», проведенного в мае, треть россиян оценивает содержание ребенка в сумму до 50 тыс. ежемесячно, еще треть назвала диапазон 15–30 тыс. рублей.

«Известия» направили запрос в Минтруд и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ об уровне финансовой обеспеченности российских семей с детьми.

Оценка требуемых на ребенка до трех лет трат в 1,37 млн рублей, или 38 тыс. в месяц, весьма оптимистична , считает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что медианная зарплата в России (половина населения получает больше этой величины, вторая половина — меньше) составляет порядка 32–33 тыс . Эксперт полагает, что фактические траты на детей значительно меньше названных сумм.

Матери и капитал Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Росстат раскрывал медианную зарплату лишь в 2021 году. Как следует из наиболее свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия», среднемесячная зарплата россиян в сентябре составила 61,9 тыс. рублей (до вычета НДФЛ). Этот показатель значительно разнится в зависимости от региона: так, в Центральном федеральном округе среднее значение находится на уровне 74,2 тыс. рублей, а, например, в Северо-Кавказском — 35,2 тыс. рублей.

Третий — нужный

Впрочем, сейчас, как правило, родители не экономят на своих детях и готовы тратить большие суммы на удовлетворение их потребностей, отметил Георгий Остапкович. Он добавил, что значительные траты могут возникнуть при необходимости дорогостоящего лечения ребенка . По словам эксперта, оформление кредитов для покупки вещей на детей до трех лет — скорее исключение.

— Большой вклад в финансовое обеспечение семей с новорожденными детьми делают власти. Россия конституционно позиционирует себя как социальное государство, и первый приоритет — это дети . Сейчас страна находится в демографической яме, поэтому важно стимулировать рождаемость, чтобы в стране было достаточно трудовых ресурсов через 15–20 лет, — подчеркнул Георгий Остапкович.

Справка «Известий» В России действует множество мер поддержки семей в связи с появлением ребенка. Размер пособия при рождении с 1 февраля 2022 года составляет 20 472 рубля. Женщина также может получить пособие по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска в размере ее средней зарплаты — оно начисляется единовременно. Законом установлена максимальная сумма этого пособия — 360 164 рубля. В первые полтора года жизни родителю положено пособие по уходу за ребенком, которое составляет 40% от средней зарплаты за предыдущие два года, но не может быть выше 31 282 рублей. Также родители могут рассчитывать и на другие региональные программы поддержки.

Матери и капитал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Поскольку России требуется не просто воспроизведение населения, но его увеличение, следует поощрять рождение третьего и последующих детей , считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Он уточнил, что финансовая поддержка должна выделяться именно из федерального бюджета, а не из регионального.