Матери и капитал: россиянкам надо 1,37 млн рублей на ребенка до трех лет
Жительницы России оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей, то есть порядка 38 тыс. рублей в месяц. Это следует из опроса «СберСтрахование жизни» (есть у «Известий»). Такие деньги требуются как для приобретения необходимых вещей (коляски, кроватки, одежды), так и на медицинские услуги и покупку детского питания. По словам аналитиков, это оптимистичные оценки и большинство семей не имеют возможности тратить столько. Несмотря на уже существующие многочисленные выплаты и пособия, государству следует дополнительно стимулировать рождение третьего и последующего детей, считают эксперты.
Деньги недетские
По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей. Об этом говорится в опросе «СберСтрахование жизни» (есть у «Известий»), в котором приняли участие 9 тыс. женщин в возрасте 25–45 лет. В 2022 году опрос проводился впервые.
В ходе исследования они могли назвать любую цифру. Диапазон трат менее 500 тыс. рублей на ребенка до трех лет выбрали 17% опрошенных. На промежуток 0,5–1 млн рублей пришлось 37% ответов, 1–2 млн — 28%, 2–3 млн — 10%. Ожидаемые траты в сумму более 3 млн рублей оценили 8% россиянок.
— В первые годы жизни в список покупок у молодой семьи входят коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники, пеленки. Там же могут оказаться и медицинские услуги: приемы у врача, прививки, массаж, а в некоторых случаях и помощники — няни, психологи, специалисты по раннему развитию, — пояснила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.
По данным опроса, большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребенка и обошлись текущими доходами. Еще 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. Вместе с тем 13% женщин брали кредит на ожидаемые расходы на детей.
Аналогичный уровень расходов на детей фиксировался и в других исследованиях ранее. Большинство российских семей тратят на покупку еды, одежды, игрушек, оплату кружков ребенка до 30 тыс. рублей в месяц, сообщалось в июне 2022 года в исследовании страховых компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». По данным опроса банка «Открытие», проведенного в мае, треть россиян оценивает содержание ребенка в сумму до 50 тыс. ежемесячно, еще треть назвала диапазон 15–30 тыс. рублей.
«Известия» направили запрос в Минтруд и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ об уровне финансовой обеспеченности российских семей с детьми.
Оценка требуемых на ребенка до трех лет трат в 1,37 млн рублей, или 38 тыс. в месяц, весьма оптимистична, считает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что медианная зарплата в России (половина населения получает больше этой величины, вторая половина — меньше) составляет порядка 32–33 тыс. Эксперт полагает, что фактические траты на детей значительно меньше названных сумм.
Росстат раскрывал медианную зарплату лишь в 2021 году. Как следует из наиболее свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия», среднемесячная зарплата россиян в сентябре составила 61,9 тыс. рублей (до вычета НДФЛ). Этот показатель значительно разнится в зависимости от региона: так, в Центральном федеральном округе среднее значение находится на уровне 74,2 тыс. рублей, а, например, в Северо-Кавказском — 35,2 тыс. рублей.
Третий — нужный
Впрочем, сейчас, как правило, родители не экономят на своих детях и готовы тратить большие суммы на удовлетворение их потребностей, отметил Георгий Остапкович. Он добавил, что значительные траты могут возникнуть при необходимости дорогостоящего лечения ребенка. По словам эксперта, оформление кредитов для покупки вещей на детей до трех лет — скорее исключение.
— Большой вклад в финансовое обеспечение семей с новорожденными детьми делают власти. Россия конституционно позиционирует себя как социальное государство, и первый приоритет — это дети. Сейчас страна находится в демографической яме, поэтому важно стимулировать рождаемость, чтобы в стране было достаточно трудовых ресурсов через 15–20 лет, — подчеркнул Георгий Остапкович.
Поскольку России требуется не просто воспроизведение населения, но его увеличение, следует поощрять рождение третьего и последующих детей, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Он уточнил, что финансовая поддержка должна выделяться именно из федерального бюджета, а не из регионального.
Между тем программу маткапитала в России с 2020 года распространили на первого ребенка, тогда как ранее выплату можно было получить только при рождении второго. В 2022-м за рождение первого ребенка после 2020 года можно получить 524 527 рублей, за второго — 168 616 рублей. Эти деньги разрешается использовать только на установленные цели: улучшение жилищных условий (в том числе на ипотеку), образование детей, накопительную пенсию для мамы и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.