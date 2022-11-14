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Добрая воля: в РФ хотят дать новые льготы по ипотеке семьям с детьми

Каким еще категориям граждан предлагают разрешить уходить на кредитные каникулы
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Ипотечные каникулы предлагают разрешить всем семьям с детьми, а не только тем, у кого доходы упали на 30%. Такую инициативу в адрес премьера Михаила Мишустина и в Центробанк направили крупные риелторские компании. «Известия» ознакомились с копией документа. В нем также предлагается разрешить каникулы, если в собственности находится более одной квартиры, и увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей. При реализации такой меры поддержки может пошатнуться устойчивость банковской системы, поэтому необходимо четко определить порядок оснований для наступления каникул, считают в комитете ГД по строительству и ЖКХ. К чему еще способны привести подобные изменения, разбирались «Известия».

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Расширение возможностей

Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить. Федеральная компания «Этажи» обратилась с инициативой в адрес премьер-министра и в ЦБ. В частности, предлагается разрешить предоставлять такие послабления всем семьям с детьми.

В регуляторе «Известиям» сообщили, что изучат инициативу, как только получат ее. В пресс-службе кабмина сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства РФ.

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30% и более (при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода), напомнила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу или трудоспособность более чем на два месяца (в том числе декрет), получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20% (при этом ипотечные платежи превысили 40% дохода), рассказала она.

Добрая воля
биржа труда
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Важный момент: льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира — единственное жилье, а сумма займа — не больше 15 млн рублей, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он добавил, что каникулы действуют не более полугода.

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Риелторы предложили разрешить претендовать на послабления в выплатах, если в собственности находится более одной квартиры. Еще одна идея — увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.

— Мы поддерживаем дополнительные меры помощи семьям с детьми. Если она получает статус многодетной, а сумма ее обязательных платежей, включая ипотеку, превышает 50% от дохода, семье необходимо дать право на ипотечные каникулы. Но это актуально, только если квартира в залоге — единственная, — прокомментировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Предлагаемые меры позитивные, они помогут упростить принятие решения о покупке, считает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Сейчас большая часть квартир приобретается в ипотеку, и покупатели с детьми — важнейшая категория. Поэтому меры, направленные на их поддержку, выглядят логично, добавил он.

Добрая воля
квартира
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Инициатива вызвана сохраняющейся тенденцией снижения реальных доходов населения, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Заемщикам становится сложнее справляться с кредитным бременем. Возможность временной остановки или снижения размера платежей дает гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, возможность решить свои проблемы (найти новую работу, вылечиться) и затем вновь исправно обслуживать кредит, сказала она.

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— Сейчас предоставление ипотечных каникул связано с рядом бюрократических процедур, в частности с необходимостью подтверждения падения дохода, что усложняет процесс и продлевает сроки. При этом нужно понимать, что не у всех клиентов есть возможность официально подтвердить снижение уровня доходов, — отметил операционный директор GloraX Дмитрий Кашинский.

Банковские опасения

При реализации такой меры поддержки может пошатнуться устойчивость банковской системы, сказал Александр Якубовский. Поэтому необходимо четко определить порядок признания оснований для наступления каникул, считает парламентарий.

— Уже сейчас клиенты могут воспользоваться банковскими каникулами и для мобилизованных, и для граждан с потерей дохода. Но любые расширения подобных инициатив на уровне законов определенно будут означать рост рисков для банков. Так, финорганизации могут сокращать акционные предложения (скидки для разных сегментов), — сказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса финансовой группы УБРиР Анна Севостьянова.

У взявшего каникулы заемщика возникают определенные риски: брать отсрочку платежей можно только один раз за время действия договора, отметила Елена Трофимова из Новикомбанка. Также во время каникул невыплаченные проценты суммируются с основным долгом, и в итоге заемщику приходится выплачивать большую сумму, чем до каникул, сказал директор по продажам «Интеко» Павел Лепиш.

Добрая воля
перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Стоит учитывать и тот факт, что по кредитам с оформленными каникулами клиенты не производят платежи, и это отражается в кредитной истории. Взяв один раз каникулы, в дальнейшем надолго можно забыть об оформлении любых новых займов, — добавил он.

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К слову, ЦБ ранее разъяснял банкам, что каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не должны испортить ее.

Для банков тоже есть определенные риски — не все заемщики возвращаются в график платежей после кредитных каникул, сказала Елена Трофимова. Поэтому с большой долей вероятности финансовые организации будут закладывать повышение риска, а также увеличение своих операционных расходов в стоимость ипотеки, считает она.

— Однако большинство банков идет навстречу клиентам, у которых возникли финансовые проблемы, и в случае необходимости предлагают решения в рамках собственных программ, которые предусматривают как кредитные каникулы, так и другие меры по снижению нагрузки, — отметила директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина.

Добрая воля
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Реализация предложенных мер не сильно скажется на деятельности банков, считает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Основной риск, по его мнению, в недостаточной информированности заемщиков о механизме кредитных каникул — необходимо четко доносить до граждан, что это временная мера поддержки.

Если меры утвердят, то можно ожидать дополнительной активизации рынка недвижимости, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Особенно это касается семейных покупателей, согласен генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Но может произойти и ужесточение требований к таким заемщикам со стороны кредитных организаций, допустил он.

Действительно, ипотечные каникулы — это прямые риски для банков, но, с другой стороны, государство уже и так отчасти компенсирует им значительную недополученную прибыль по действующим льготным ипотечным программам, добавил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

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