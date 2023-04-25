Реклама
Прямой эфир
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

Ежемесячные выплаты из маткапитала: последние новости, кто и как может оформить

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2023 года россияне получили новую возможность распоряжаться средствами материнского капитала. Теперь выплату из маткапитала можно получать на любого ребенка, в то время как раньше воспользоваться такой функцией можно было только после рождения второго. Кто получит такую выплату и как ее оформить — читайте в материале «Известий».

Ежемесячные выплаты из маткапитала — последние новости

С июня 2023 года устанавливается единая дата перечисления выплаты из маткапитала — 5-е число каждого месяца. Речь идет о средствах за предыдущий месяц. Таким образом, выплата за май придет 5 июня.

До сих пор система работала иначе. Деньги семья получала за текущий месяц, а период выплат разнился от региона к региону. В одних субъектах средства выплачивались с 1-го по 15-е число, а в других — с 16-го по 25-е.

Кому положены ежемесячные выплаты из маткапитала

Оформить выплату может каждая семья, имеющая сертификат о маткапитале на любого по счету ребенка. При этом если в семье воспитываются несколько детей в возрасте до трех лет, то оформить выплату можно на каждого в отдельности.

Тем не менее выплату могут не назначить, если средства маткапитала уже были потрачены на другие цели и оставшейся суммы недостаточно. Также возможен вариант, при котором ежемесячное пособие будет приходить, пока остаток материнского капитала не закончится.

На ум пошло: маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей
С чем это связано и как еще граждане использовали сертификат в прошлом году

Кроме того, в назначении выплаты может быть отказано, если совокупный доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Размер ежемесячных выплат из маткапитала

Размеры выплаты определяется прожиточным минимумом на ребенка в регионе. Уточнить величину ПМ можно на сайте подразделения Социального фонда по необходимому субъекту в разделе «Материнский капитал».

Отцам долг: маткапитал на накопительную пенсию смогут направить оба родителя
Почему решение особенно актуально после послания президента Федеральному собранию

По мере изменения прожиточного минимума выплата также автоматически пересчитывается.

Как оформить ежемесячные выплаты из маткапитала

Заявление подается в отделении Социального фонда РФ или МФЦ, а также онлайн на портале госуслуг. Оформить выплату можно в любой момент в течение трех лет после рождения ребенка. При этом, если заявление было подано в течение полугода после появления ребенка на свет, выплату назначат с даты его рождения, а если позднее, то с месяца обращения.

Для оформления выплаты понадобятся следующие документы:

  • паспорт заявителя и паспорт супруга при наличии;
  • свидетельства о рождении детей;
  • сертификат на маткапитал;
  • СНИЛС всех членов семьи;
  • реквизиты для перечисления денег.

Кроме того, в заявлении необходимо указывать доход членов семьи и в некоторых случаях приложить документы, подтверждающие его.

Ранее «Известия» рассказывали, в какие числа будут выплачивать детские пособия в мае в связи с праздничными и выходными днями.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023