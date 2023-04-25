Ежемесячные выплаты из маткапитала: последние новости, кто и как может оформить

С 2023 года россияне получили новую возможность распоряжаться средствами материнского капитала. Теперь выплату из маткапитала можно получать на любого ребенка, в то время как раньше воспользоваться такой функцией можно было только после рождения второго. Кто получит такую выплату и как ее оформить — читайте в материале «Известий».

Ежемесячные выплаты из маткапитала — последние новости

С июня 2023 года устанавливается единая дата перечисления выплаты из маткапитала — 5-е число каждого месяца. Речь идет о средствах за предыдущий месяц. Таким образом, выплата за май придет 5 июня.

До сих пор система работала иначе. Деньги семья получала за текущий месяц, а период выплат разнился от региона к региону. В одних субъектах средства выплачивались с 1-го по 15-е число, а в других — с 16-го по 25-е.

Кому положены ежемесячные выплаты из маткапитала

Оформить выплату может каждая семья, имеющая сертификат о маткапитале на любого по счету ребенка. При этом если в семье воспитываются несколько детей в возрасте до трех лет, то оформить выплату можно на каждого в отдельности.

Тем не менее выплату могут не назначить, если средства маткапитала уже были потрачены на другие цели и оставшейся суммы недостаточно. Также возможен вариант, при котором ежемесячное пособие будет приходить, пока остаток материнского капитала не закончится.

Кроме того, в назначении выплаты может быть отказано, если совокупный доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Размер ежемесячных выплат из маткапитала

Размеры выплаты определяется прожиточным минимумом на ребенка в регионе. Уточнить величину ПМ можно на сайте подразделения Социального фонда по необходимому субъекту в разделе «Материнский капитал».

По мере изменения прожиточного минимума выплата также автоматически пересчитывается.

Как оформить ежемесячные выплаты из маткапитала

Заявление подается в отделении Социального фонда РФ или МФЦ, а также онлайн на портале госуслуг. Оформить выплату можно в любой момент в течение трех лет после рождения ребенка. При этом, если заявление было подано в течение полугода после появления ребенка на свет, выплату назначат с даты его рождения, а если позднее, то с месяца обращения.

Для оформления выплаты понадобятся следующие документы:

паспорт заявителя и паспорт супруга при наличии;

свидетельства о рождении детей;

сертификат на маткапитал;

СНИЛС всех членов семьи;

реквизиты для перечисления денег.

Кроме того, в заявлении необходимо указывать доход членов семьи и в некоторых случаях приложить документы, подтверждающие его.

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