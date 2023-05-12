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Юрист назвала способы узнать остаток материнского капитала

Юрист Гринь: остаток маткапитала можно узнать через «Госуслуги» или в Социальном фонде РФ
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Получить информацию об остатке материнского капитала можно как удаленно, так и при личном посещении Социального фонда России, рассказала «Известиям» 12 мая заместитель заведующего кафедрой интеллектуального права Университета им. Кутафина, член Ассоциации юристов России Елена Гринь.

«Для того, чтобы получить информацию об остатке материнского капитала, не требуется выходить из дома. Это можно сделать удаленно с помощью портала «Госуслуги». Необходимо войти в личный кабинет, затем выбрать соответствующий раздел: «Выписка об остатке материнского капитала», — рассказала Гринь.

Она отметила, что в таком случае выписка придет в личный кабинет в электронном виде в день запроса. По общему правилу, документ действителен в течение года.

«Следует обратить внимание, что срок действия выписки зависит от требований учреждения, в которое она предоставляется. К примеру, если сведения запрашиваются для оформления ипотеки, следует помнить, что некоторые банки могут установить свой срок. Юридическая сила электронной выписки равна бумажной», — добавила юрист.

Для получения бумажной справки, по ее словам, нужно будет посетить Социальный фонд России. Из документов понадобятся сертификат на материнский капитал и паспорт.

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19 апреля в Министерстве труда и социальной защиты РФ «Известиям» сообщили, что за три года сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке получили свыше 2,5 млн семей.

По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, размер маткапитала на первенца составляет 586,9 тыс. рублей, на второго и последующего ребенка, если родители ранее не получали выплату, — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка размер сертификата будет увеличен на 188,6 тыс. рублей.

Средства маткапитала разрешено направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальные реабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

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