Молодость — не порог: почему материнский капитал нужен 30-летним

Согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян считают, что поддерживать нужно все семьи с детьми независимо от уровня их дохода. Идея выравнивания поддержки кажется хорошей многим, тем более что именно помощь семье может положительно повлиять на рождаемость в стране. Этот показатель сейчас находится на одном из самых низких уровней за всю историю. Выбраться из демографической ямы, по мнению экспертов, еще можно, но действовать надо срочно и акцент сделать на поколении 30–39-летних. Подробнее — в материале «Известий».

Провалы рождаемости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, касающийся представлений россиян о государственной поддержке семей с детьми. Он не затрагивал напрямую вопросы поддержки рождаемости, хотя и подразумевал в том числе оценку получения материнского капитала. Исследование показало, что большинство россиян (51%) согласны с мнением о том, что семьи с детьми надо поддерживать независимо от того, какие у них доходы. И чем моложе респонденты, тем выше среди них процент людей, одобряющих такую меру: 67% ответов в возрасте от 18 до 24 лет и 60% — от 25 до 34 лет.

Молодые семьи ждут поддержки, и вопрос — какой она должна быть, чтобы демографическая политика оказалась эффективной. Сейчас показатели не радуют: в 2022 году сокращение числа родившихся ускорилось относительно пандемийных лет — в России появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года, всего 1,306 млн. Число родившихся на 1 тыс. человек в России упало до 9,0, хотя еще в 2017 году показатель составлял 11,5. Суммарный коэффициент рождаемости — 1,45 ребенка на женщину по итогам 2022 года, это уровень 2007 года, когда только начал действовать материнский капитал в стране.

Материнский капитал сейчас во многом рассчитан на рождение первого ребенка: 587 тыс. рублей выплачивают за первенца, а за второго ребенка, если за первого уже получали, — 188,7 тыс. рублей. За второго ребенка можно получить 775,6 тыс. рублей, только если за первого ребенка выплаты еще не было. В 2024 году ожидается повышение маткапитала еще на 5,5%.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кандидат экономических наук, доцент департамента управления на основе данных Школы экономики и менеджмента ДВФУ Наталья Ивашина объяснила «Известиям», что мера поддержки, стимулирующая рождение первого ребенка, важна: появление первенца в более молодом возрасте может повлиять на решение женщины о рождении последующих детей, даже если первоначально это не планировалось. Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин указывает, что после 30 лет рождение третьих детей увеличивается с каждым годом, доля многодетных в общем числе рождений растет, а вот для стимулирования первых детей, особенно в возрасте до 30 лет, не в каждом субъекте есть свои региональные меры поддержки.

«В Новгородской области мы такую меру ввели — капитал «Первый ребенок», и мы видим, что за последние два года у нас тенденция на увеличение рождения детей женщинами в возрасте до 29 лет, — сказал Андрей Никитин. — Это хорошая тенденция, потому что и комиссия Госсовета по направлению «Социальная политика», и Минтруд, и федеральные эксперты, и демографы говорят о том, что чем раньше женщина рожает первого ребенка, тем выше вероятность рождения ею второго и последующих детей».

Как расставить акценты

Однако демограф Владимир Козлов полагает, что политика, направленная на стимулирование рождаемости первых детей в России, оказалась неэффективной и необходимо перенести акцент с политики по поддержке первых детей и молодых родителей на стимулирование рождений вторых, третьих и четвертых детей.

Сейчас важно обратить внимание на 30-летних , указывают эксперты. Директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин поясняет: на 1 января 2022 года в России было около 34 млн женщин детородного возраста (от 15 до 49 лет), а активного детородного возраста (от 20 до 34 лет) — 13 млн женщин. В возрастной структуре преобладают женщины 30–39 лет (их 12,1 млн), а женщин от 20 до 29 лет в 1,7 раза меньше — их 7,2 млн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В ближайшее десятилетие численность женщин детородного возраста в РФ будет неуклонно снижаться, — заявил Сайфуллин. — Для достижения уровня простого воспроизводства населения, с учетом того что значимое количество населения останется бездетным или малодетным, необходимо кратное увеличение количества многодетных семей в России».

Нынешнюю ситуацию в демографии он называет исторически беспрецедентной, но управляемой при правильном подходе к семейной политике.

Председатель комиссии ОПРФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко подчеркивает, что поколение рожденных в 1980-х существенно превышает поколение рожденных в 1990-е.

— А значит, что это тот уходящий репродуктивный потенциал, который либо может быть реализован сейчас, в ближайшие 5–7 лет, либо быть безвозвратно потерян, — сказал он «Известиям». — Сейчас мы должны придумать меры, стимулирующие рождение вторых и третьих детей у женщин 30+, одновременно поддерживая рождение первенцев.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Он подчеркивает, что необходимо наращивать меры поддержки с первых детей на последующих, при этом переформатируя политику на совмещение занятости и воспитания детей. Сергей Рыбальченко приводит в пример удачную практику Франции, где мера поддержки на первого ребенка заключается только в пособии на ясли, чтобы мама могла работать. С рождением последующих детей появляются другие, более серьезные пособия, рассчитанные как раз на то, что чем больше детей, тем меньше у матери возможностей оставаться на работе. Новые меры должны помогать одновременно росту рождаемости и экономики, говорит эксперт, и вариативный уход за детьми — ясли и няни — лучший механизм в решении этой проблемы: пособие на няню стимулирует занятость как минимум двух женщин, а если няня принимает детей дома в формате семейной группы, то это окупается за два месяца.

— Если мы сохраним нынешнюю ситуацию, когда наши меры — имею в виду прежде всего материнский капитал — концентрируются на первом ребенке, а по мере рождения каждого последующего их значимость снижается, то мы фактически сформируем модель малодетной семьи в стране, — сказал Рыбальченко.

В февральском пакете предложений, который по поручению президента подготовила комиссия ОПРФ по демографии, говорится, что отсутствие новых мер поддержки семей при рождении третьих и последующих детей приведет к безвозвратным демографическим потерям, которые уже никогда не удастся компенсировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

О том, что «демографическое спасение России» — за многодетными семьями, сказала «Известиям» и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. А демограф Владимир Козлов полагает, что предотвратить демографическую яму будет сложно, но смягчить сильное падение рождаемости можно при поддержке детей более высоких очередностей.

Какие меры поддержки нужны

Анна Кузнецова рассказала об инициативах, которые, по ее мнению, необходимы для решения задачи. Во-первых, она согласна с необходимостью прогрессивной системы мер поддержки многодетных: «плюс ребенок — плюс ресурс». Во-вторых, нужна разработка «формулы демографического роста» с учетом особенностей семей, региональной инфраструктуры, факторов, которые влияют на принятие решения о рождении следующего ребенка. В-третьих, следует отменить критерии нуждаемости при предоставлении мер поддержки многодетным семьям. В-четвертых, в регионах нужно освободить детей из многодетных семей от уплаты земельного налога. В то же время она подчеркивает, что флагманом семейной политики должна быть «поддержка молодых, студенческих семей». Еще одна предложенная мера — отказ коммерческих клиник от абортов.

В февральских предложениях Сергей Рыбальченко призывал расширить использование средств материнского капитала для многодетных семей, в том числе разрешив приобретение семейного автомобиля отечественного производства и субсидирование найма жилья для тех, кто находится в очереди на улучшение жилищных условий.

— Я бы предложил международный опыт субсидирования жилья, когда государство выступает съемщиком, предоставляя его семьям на длительный период и компенсируя расходы, — сказал «Известиям» Сергей Рыбальченко. — Это соответствует еще одному важному принципу: улучшение жилищных условий семей по мере рождения детей.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Также предлагалось софинансировать обучение детей после школы за счет федерального бюджета, дать семьям налоговые преференции, рассмотреть возможность выплаты единого пособия на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет в размере 0,5 прожиточного минимума без оценки нуждаемости и применения правила нулевого дохода. Еще одна предложенная ОПРФ мера — снижение пенсионного возраста для многодетных отцов, отсрочка от мобилизации, а также увеличение ежемесячного пособия для беременных для предотвращения абортов.

По подсчетам комиссии ОПРФ, реализация комплекса этих мер с 2023 по 2025 год стимулирует рождение дополнительно 460 тыс. третьих и последующих детей, а всего — 1,6 млн третьих и последующих детей. Прирост количества всех рождений оценивается в 11% за год. Это сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году. При этом общий объем возникающих государственных обязательств по этим мерам поддержки он оценивает в 250–300 млрд рублей в год.

Владимир Козлов полагает, что можно продолжать работать именно с материнским капиталом, который уже показал свое положительное влияние на демографию. Его можно индексировать, перераспределять в сторону детей более высоких очередностей, увеличивать для категорий с высоким риском бедности, расширять цели, говорит демограф. Наталья Ивашина призывает заниматься улучшением инфраструктуры (яслями, детскими садами), а также предоставлять матерям помощь по уходу за детьми и возможность трудиться неполный рабочий день или на удаленке.

Андрей Никитин говорит, что все регионы по поручению президента Владимира Путина уже готовят региональные программы по повышению рождаемости, а Минтруд составил по каждому субъекту свою картину демографического развития.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

«Нужно сделать упор на специфику региона, на географическое расположение городов и сел, — считает новгородский губернатор. — Нужно исходить от среднего возраста женщины, от наличия благоустройства в городах и селах. Следует не просто усиливать эти региональные меры, а рассмотреть их федеральную поддержку».