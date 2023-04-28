В ячейку общества: Госдума хочет изменить порядок помощи многодетным

Государственные пособия будут получать все многодетные семьи вне зависимости от уровня их доходов. Такая норма содержится в проекте нового закона, разрабатываемого в Госдуме, сообщила «Известиям» вице-спикер парламента Анна Кузнецова. Сейчас на большинство льгот могут рассчитывать только семьи с низким достатком, имеющие статус нуждающихся. Кроме того, депутаты планируют определить единые для всей страны меры поддержки для многодетных, поскольку сейчас в каждом регионе они разнятся. Проект закона будет внесен в Госдуму до конца 2023 года, подтвердили его авторы.

Плюс ребенок — плюс ресурс

Многодетные семьи должны получать пособия независимо от уровня своих доходов — даже если они не являются нуждающимися. Кроме того, необходимо на федеральном уровне утвердить единые критерии, по которым семья будет считаться многодетной и единые меры поддержки для этой категории граждан, поскольку сейчас в каждом регионе льготы разнятся.

Для внедрения новых подходов уже разрабатывается законопроект о многодетных семьях. Депутаты занимаются этим на базе межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Инициатива в первую очередь направлена на обеспечение благополучия семей с детьми при соблюдении принципа «плюс ребенок — плюс ресурс». То есть с каждым последующим новорожденным семья должна иметь более существенную поддержку со стороны государства, рассказала «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента, глава межфракционной рабочей группы Анна Кузнецова.

— Поэтому мы предлагаем помимо определения единого статуса многодетной семьи добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. Потому что зачем сегодня семью, многодетную тем более, «доводить» до нуждающегося положения, чтобы выписать ей бесплатные опции, которые ей положены в своем регионе, — сказала она «Известиям».

Депутат Александр Спиридонов, который в рабочей группе представляет «Единую Россию», добавил: в разрабатываемом сегодня проекте законе планируется установить единую для всех многодетных семей поддержку, обеспечив их равным финансовым базисом. Сейчас льготы в субъектах разные, подчеркнул политик, причем где-то они значительно меньше по сравнению с другими регионами. При этом Александр Спиридонов также предлагает установить градацию финансовой поддержки для семей с разным числом детей: от меньшего к большему.

Справка «Известий» Согласно официальному сайту Социального фонда России, сегодня при оценке нуждаемости семьи учитываются их доходы и имущество. Для этого поступившие доходы всех членов семьи за год нужно разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от вкладов, выигрышей и прочие средства. Пособие также может быть назначено семьям с одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м.





Эксперты подтвердили, что меры поддержки многодетных семей действительно отличаются во всех регионах. Чаще всего власти предоставляют их в образовательной сфере — речь идет, в частности, о бесплатном питании для детей или компенсации оплаты детского сада. Кроме того, некоторые субъекты компенсируют часть затрат на ЖКХ, уточнила Мария Спиридонова. Встречаются льготы, связанные, например, с ипотекой или поездками на общественном транспорте.

С присвоением статуса многодетной семьи тоже есть нюансы. В большинстве регионов получить льготы возможно после рождения третьего ребенка, пояснила «Известиям» член ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Но разные регионы устанавливают разные возрастные границы действия этого статуса. Так, в Москве семья считается многодетной до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет. В Санкт-Петербурге этот возраст увеличен до 18 лет. На Крайнем Севере при определенных условиях (в частности, наличия у родителей существенного стажа) для получения статуса многодетной семьи достаточно двоих детей.

Единственным документом федерального уровня, в котором оговаривается поддержка многодетных семей, стал президентский указ № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» от 5 мая 1992 года, уточнила член ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. Именно он дает региональным властям полномочия определять категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке «с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона».

Новые нормы

Законодатели также рассчитывают разработать новые меры поддержки для молодых семьей на фоне тенденции к более позднему рождению ребенка и вступлению в брак. Наиболее вероятно они коснутся опросов аренды и приобретения жилья, сказала Анна Кузнецова. Кроме того, планируется законодательно закрепить статус студенческой семьи.

Депутаты также обратят внимание на развитие семейно ориентированной инфраструктуры в регионах. Вице-спикер Госдумы пояснила, что все новые учреждения сегодня должны строиться с тем расчетом, чтобы там было удобно находиться с детьми. Причем речь идет не только о зданиях государственных структур, но и аэропортах, гостиницах.



— Можно сказать, что в гостиницах многодетную семью ранее не ждали — ни в одном гостиничном комплексе сегодня нет номеров, где можно остановиться с четырьмя и более детьми. Мы их не обнаружили, когда проводили соответствующий мониторинг с Ростуризмом, — сказала она.

Также в новом законе будет предложено провести аудит уже построенных зданий на предмет комфортной для семьи инфраструктуры, включая возможность там находиться и с детьми разных возрастов, добавила Анна Кузнецова.

— Законопроект сложен тем, что критерии определения многодетной семьи по разным регионам неодинаковые. К примеру, на севере страны многодетными считают семью с 2–3 детьми, а если южнее — то для них 2–3 ребенка это редкость, у них в семье детей значительно больше. Здесь нужно договориться: страна большая, но важен баланс. Пока к согласию не пришли, — сказал Александр Спиридонов.

Работа над документом идет активно: причем этот вопрос изучает не только рабочая группа, но и профильный думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, а также правительство, уточнил депутат. По его словам, авторы рассчитывают внести законопроект на рассмотрение в Госдуму до конца 2023 года.