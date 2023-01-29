Не в приоритете: почему россияне не спешат рожать детей

Большинство россиян остаются бездетными или малодетными — об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), направленном в администрацию президента. К многодетным семьям эксперты относят лишь одну десятую часть семей страны. Почему так происходит и как исправить ситуацию, разбирались «Известия».

Бездетные и многодетные

В России проживает около 1,9 млн многодетных семей, в которых растет 6,5 млн детей. По данным АСИ, чаще россияне рожают первого и второго ребенка. На них приходится по 37 и 34% соответственно в структуре рождаемости. На долю третьих детей приходится 19%, на четвертых — 6%, а на пятых и последующих детей — всего 4%.

Для того чтобы поправить ситуацию с рождаемостью, в агентстве предложили распространять лучшие практики поддержки многодетных семей в регионах.

«Эти меры не должны предоставлять только исходя из критерия нуждаемости и быть направлены только на преодоление бедности и социального неравенства. Семейно-демографическая адресность — создание условий для того, чтобы семьи, настроенные родить ребенка, смогли это реализовать », — говорится в докладе.

Не в приоритете Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кроме того, в АСИ выступили с инициативой установить базовый статус многодетной семьи на федеральном уровне и ввести прогрессивную поддержку при рождении очередного ребенка: «чем больше детей, тем больше возможностей».

Под многодетной в России понимается семья, где воспитывается трое и более детей. Чаще всего этот статус, а значит, и право на господдержку утрачивается, когда старшему из троих детей исполняется 18 лет. В некоторых регионах возраст повышен до 23–24 лет, если в семье есть студент, который остается на иждивении у родителей.

Причины низкой рождаемости

Как говорит в беседе с «Известиями» заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов, сегодня две трети российских семей считаются малодетными — с одним-двумя детьми. Примерно десятая часть относится к многодетным семьям, а остальные — к бездетным.

— Их можно разделить на тех, у кого позже родятся дети, и тех, кто так и останется бездетными из-за бесплодия и нежелания иметь потомство. Таких примерно 6%. Поэтому можно сказать, что у нас идет активная убыль населения, — отмечает Антонов.

Такая тенденция сложилась еще в советское время, добавляет социолог Антон Бредихин. Послевоенный период в России стал большой демографической ямой, после которой рождаемость так и не восстановилась. Следующая «яма» пришлась уже на 1990-е годы — из-за сложной экономической ситуации и отсутствия поддержки молодых семей.

Не в приоритете Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— После прихода к власти Владимира Путина стала формироваться стратегия поддержки семьи, появился материнский капитал. Возникли все возможности для того, чтобы люди рожали детей, но появилась другая проблема — идеологическая. Молодые люди не хотят не то что рожать детей, но и просто создавать семьи, — рассказывает эксперт.

По его словам, такое происходит не только в России, но и во всем мире — отчасти из-за того, что люди разучились общаться и проводить время вместе, отчасти по причине того, что у женщин сменились приоритеты — теперь вместо замужества все хотят «получить образование и построить карьеру».

— В итоге даже если женщина будет готова родить ребенка после 30 лет, она вряд ли задумается о втором. Это общемировая тенденция. И чтобы преломить ее, нам нужно вернуться к идеологическим основам, которые были раньше, — к концепции большой семьи, — заключает социолог.

Медицинские причины

По статистике ВОЗ, за последние 50 лет показатели рождаемости в мире упали в два раза: с 33,3 до 16,4–12,3%. На это есть как социальные, так и физиологические причины, говорит в беседе с «Известиями» акушер-гинеколог, заведующий отделением ВРТ Института репродуктивной медицины Remedi Александр Лапшихин.

— В 70-х годах количество бесплодных пар в мире составляло только 5% — в большинстве случаев причина зависела от репродуктивного здоровья женщины. Сейчас эта цифра приблизилась к 15–25%, а проблемы с зачатием в половине случаев теперь зависят и от мужчины. Снижение репродуктивного потенциала происходит по многим причинам: изменения экологии, снижение физической активности, стресс, вредные привычки , — рассказывает репродуктолог.

Не в приоритете Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кроме того, отмечает он, в современном мире семьи не стремятся завести поскорее детей. В европейских странах, а теперь еще и в богатых мусульманских государствах, например ОАЭ, женщины задумываются о материнстве после 25 лет, а некоторые и вовсе отказываются от родительства. Если раньше благополучие семьи зависело от количества детей, то сегодня на первый план выходит желание самореализации обоих супругов.

— Но у такой тенденции есть и обратная сторона. Идеальный период для беременности и родов — от 25 до 35 лет. С возрастом желание поухаживать за ребенком не уменьшается, а вот возможностей становится меньше. В отличие от мужчин фертильный период женщин ограничен: запас яйцеклеток истощается, ухудшается генетический материал. Уже после 35 лет у яйцеклеток нарушается структура ДНК: из 10 эмбрионов только 2–4 будут иметь правильный набор хромосом , — говорит собеседник «Известий».

По словам врача акушера-гинеколога, эндокринолога ФНКЦ ФМБА России Ольги Малышевой, поздняя беременность может негативно отразиться на ее протекании, здоровье матери и ребенка. Например, у беременной женщины после 40 лет могут возникнуть проблемы с давлением, повышается вероятность внематочной беременности, осложнений в развитии плаценты. Поэтому метод кесарева сечения при родах применяется в 43% случаев среди женщин 35 лет и в 30% случаев у рожениц в возрасте 30 лет.

Не в приоритете Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После неудачных попыток многие женщины начинают сомневаться в своей репродуктивной способности, а также винить себя. Поэтому при отсутствии результата лучше сразу обратиться к врачу-репродуктологу. Негативные мысли и стресс из-за них также могут стать косвенными причинами бесплодия, отмечает Малышева.

Выход из ситуации

Впрочем, современные технологии позволяют женщине запланировать беременность и отложить рождение детей на несколько лет вперед — когда семья уже «построит» карьеру и решит все важные вопросы. Такая процедура называется криоконсервацией (заморозкой) яйцеклеток.

— Если заблаговременно заморозить молодые и здоровые яйцеклетки на пике репродуктивного потенциала, то есть шанс зачать здорового ребенка с помощью ЭКО даже после 40 лет , — рассказывает Александр Лапшихин.

По его словам, криоконсервация яйцеклеток показана не только карьеристкам, но и женщинам с серьезными заболеваниями, которые ставят под угрозу возможность деторождения. Так, врачи рекомендуют обратиться к процедуре перед операциями по удалению кист яичников, химиотерапией или если есть риск наступления ранней менопаузы.

В криохранилище материал может храниться столько, сколько нужно, не теряя в качестве. Например, пару месяцев назад в США родились близнецы из замороженных эмбрионов, которые хранились в парах жидкого азота 30 лет. Ранее был известен случай рождения ребенка из замороженного эмбриона, хранящегося 24 года.

Не в приоритете Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Как и у любой другой процедуры, у криоконсервации есть противопоказания: анатомические и эндокринные нарушения. Также мы не рекомендуем обращаться к процедуре женщинам старше 40 лет: в позднем репродуктивном возрасте доля яйцеклеток с хромосомными аномалиями достигает 85%. Есть пациентки 40–42 лет, которым лучше сразу переходить к ЭКО , — объясняет репродуктолог.

У мужчин фертильность сохраняется гораздо дольше, но с возрастом в сперматозоидах появляется всё больше мутаций: после 50 лет вероятность рождения ребенка на 33% ниже, чем до 35 лет.

Среди факторов мужского бесплодия врачи отмечают генетические отклонения, неправильное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков и перегрев организма (подогрев сидений в автомобиле, частое посещение саун и бань). Всё это оказывает вредное воздействие на качество и количество сперматозоидов.

Перед планированием беременности врачи советуют мужчинам сделать спермограмму — анализ на определение качественных и количественных показателей спермы. При необходимости пациенту рекомендуют скорректировать образ жизни и пройти терапевтическое лечение.