Желанное будущее: почему мужчины задумались о продолжении рода

После объявления в сентябре о частичной мобилизации в российских СМИ появились сообщения о том, что в некоторых клиниках резко вырос спрос на услугу криоконсервации — мужчины задумались о сохранении своего биоматериала и продолжении рода. А кто-то предлагает свои услуги в качестве анонимного донора, просто чтобы оставить свой след на планете. Действительно ли вопросы воспроизводства потомства стали актуальнее и что делать тем, кто решил воспользоваться услугами медиков в этом вопросе, — в материале «Известий».

Как в России обстоят дела с криоконсервацией

Опрошенные «Известиями» эксперты не заметили особенного ажиотажа и очередей на процедуру криоконсервации, хотя подтвердили, что небольшое оживление осенью наметилось. Так, генеральный директор Центра репродукции и генетики «ФертиМед» Маргарита Аншина в беседе с «Известиями» отметила, что количество обращений в клиники по поводу замораживания спермы выросло, но о значительном увеличения речи пока не идет. Специалистам еще только предстоит собрать и проанализировать подобную статистику.

— Ажиотажа по этой услуге нет, некоторое повышение спроса, на 15–20%, мы отмечаем , однако справляемся с запросами без снижения качества работы и сохраняя индивидуальный подход к каждому из пациентов, — рассказал «Известиям» акушер-гинеколог Юрий Сорокин, руководитель центра репродуктивного здоровья «МЕДСИ на Солянке».

По словам эксперта, клиника продолжает работать в штатном режиме, не останавливая прием доноров. Статистику, связанную с мобилизацией, в медучреждении не ведут.

Желанное будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Для тех, кто в эти суровые времена всё же задумался о сохранении биоматериала для возможного продолжения рода в будущем, специалисты дали несколько рекомендаций.

Как подготовиться к процедуре криоконсервации

Перед тем как пройти процедуру криоконсервации, мужчине требуется подготовка, которая может занять несколько месяцев. Его должен осмотреть врач, который, возможно, назначит гормоны или витамины, чтобы последующее оплодотворение прошло удачно.

— Перед процедурой необходимо от двух до пяти дней воздерживаться от половой жизни, избегать бани, горячих ванн, крепких возлияний. В остальном можно вести обычный образ жизни, — рассказала «Известиям» генеральный директор Центра репродукции и генетики «ФертиМед» Маргарита Аншина.

Как быстро можно сдать биоматериал

Если время ограничено, а биоматериалом планирует распоряжаться сам хозяин или его доверенное лицо, то всё можно сделать быстро — достаточно сдать ряд анализов на заболевания, которые могут передаваться через сперму.

Желанное будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Если речь идет о сверхсрочной мобилизации, то мужчина сначала сдает анализы, обязательно на СПИД, гепатит и сифилис, и тут же сдает свой эякулят. Мы не ждем результатов анализов, а просто кладем этот материал в специальный дюар — резервуар наподобие большого термоса, в котором находится жидкий азот. Эмбриолог оценивает образец и выдает по нему заключение — спермограмму, — поясняет Аншина.

Пока не придут результаты анализов, материал, по словам эксперта, выдерживается на карантине. Если результаты благополучные, то образец перемещается в хранилище — банк спермы. В случае наличия вирусной инфекции сперму хранят отдельно от других образцов.

Как правило, на все исследования уходит один день — от мужчины требуется только сдать материал, дальше врачи работают без него. Эксперт отмечает, что пока не было прецедентов с отсутствием записи на процедуру из-за ажиотажа, но в таких случаях для мобилизованных обязательно предусмотрены «зеленые коридоры».

Сколько стоит отбор биоматериала и его хранение

Стоимость процедуры по криоконсервации спермы в региональных клиниках составляет в среднем порядка 10 тыс. рублей, хранение — до 5 тыс. рублей в год. Некоторые клиники в сентябре объявили акции — обещают заморозить материал и хранить его два-три года бесплатно.

Так, по словам Маргариты Аншиной, стоимость услуги для мобилизованных в их Центре репродукции на 30% ниже, чем для обычных клиентов, а хранение в течение двух лет осуществляется бесплатно.

Желанное будущее Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Как рассказал Юрий Сорокин, стоимость услуги криоконсервации спермы вместе с подготовкой материала — работа медицинского персонала, необходимые анализы и прочее — в МЕДСИ составляет около 25 тыс. рублей, хранение по срокам не ограничено.

Кто сможет воспользоваться семенем

Этот вопрос регулирует приказ Минздрава № 803н от 31 июля 2020 г., рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина.

— Медицинская организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за хранение и соблюдение условий криоконсервации биоматериалов , — поясняет она. — По письменному заявлению пациентов принадлежащие им криоконсервированные половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы выдаются на руки пациентам. После передачи биоматериала ответственность за их сохранность, качество и транспортировку несут сами пациенты. Однако более подробной правовой регламентации в Приказе нет. Дальнейшая судьба материалов может указываться в письменном информированном согласии, которое пациент подписывает при сдаче своих материалов.

Воспользоваться замороженным биоматериалом при жизни хозяина никто не сможет , подтверждает Маргарита Аншина.

— Когда мужчина сдает свой материал для замораживания, он заключает договор с клиникой, дает информированное согласие, свидетельствующее о том, что он знает, что это такое, для чего нужна процедура, зачем он это делает. Гражданин оставляет распоряжение, кому отдать образец спермы в случае его смерти — матери, жене, другому конкретному человеку. То есть при жизни мужчина сам распоряжается своим материалом, — говорит она.

Желанное будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что будет с биоматериалом в случае гибели хозяина

По словам Аншиной, специальных документов по этому поводу нет, но по умолчанию если хозяин материала не объявится в течение двух лет, то клиника имеет право образец утилизировать, если не было каких-то других распоряжений. В качестве донорской спермы этот материал использовать не будут .

Чей будет ребенок

Что будет, если бабушка решит воспользоваться законсервированным материалом и произвести на свет внука, например, при помощи суррогатной матери? Посмертная репродукция — очень щепетильный вопрос с точки зрения права, который регулируется фрагментарно, говорит Наталья Скрябина.

— Приказом Минздрава № 803н от 31 июля 2020 года установлен конкретный перечень оснований (п. 70), по которым применяется суррогатное материнство. В описанном случае мы не можем применить последующие правила установления происхождения ребенка при применении вспомогательной репродуктивной технологии, поскольку родителями ребенка в книге записей рождений записываются отец и мать по их заявлению, а в случае с суррогатным материнством генетическим родителям необходимо еще и согласие женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), — рассказывает эксперт.

По ее словам, в законодательстве сейчас существует пробел, который не защищает ребенка в таких ситуациях. Если от ребенка отказываются обе стороны (или, как в данном случае, одна сторона в лице генетических родителей вовсе отсутствует), ребенок будет направлен детский дом.

Желанное будущее Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Однако в практике бывали случаи, когда ребенка в похожей ситуации направляли в детский дом, после чего его близкие родственники (бабушки, дедушки и т.д.) срочно оформляли над ним опекунство или усыновляли его, — рассказывает Скрябина. — При этом у близких родственников в этом случае приоритетное право, поскольку один из принципов семейного законодательства — приоритет семейного воспитания детей. Документы, подтверждающие соответствие требованиям ст. 146 СК РФ, в частности медицинское заключение о состоянии здоровья будущего опекуна, документальное подтверждение платежеспособности и наличия материальных удобств, кандидат в опекуны подает в органы опеки и попечительства.