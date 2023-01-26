Рожай — не хочу: сможет ли премьер Японии подстегнуть рост населения

Японский премьер Фумио Кисида оказался в непростой ситуации. Обещание политика предпринять шаги для вывода страны из демографического провала и удвоить бюджет на меры по поддержке рождаемости и семей с детьми обернулись опасениями, что это неминуемо приведет к повышению налогов . Тем более ранее власти уже дали понять: они намерены увеличить налогообложение для финансирования укрепления обороноспособности, что большая часть японского общества встретила в штыки . Удастся ли Кисиде осуществить задуманное, какие на этом пути есть подводные камни и как ситуация скажется на шансах правящей партии на апрельских местных выборах — в материале «Известий».

Беби ни бум-бум

Тема поддержки воспитания детей в Японии оказалась одной из самых дискутируемых в стране на этой неделе не просто так, а с подачи лично премьера Фумио Кисиды. Выступая на открытии новой сессии японского парламента, которая продлится вплоть до середины июня, премьер заявил, что низкий уровень рождаемости ставит страну «на грань неспособности поддерживать социальные функции» . И потому «думая об устойчивости и инклюзивности экономики и общества», поддержка семей с детьми и поощрение рождаемости должны стать одним из важнейших направлений работы всего японского правительства на ближайшие годы.

Алармизм Кисиды появился не на пустом месте. Рождаемость в стране падала все последние годы, а по итогам 2022-го впервые ушла ниже отметки в 800 тыс. появившихся на свет. При этом низкая рождаемость, как и много где в мире, идет рука об руку с проблемой старения населения. 29% из 124 с лишим миллионов жителей страны старше 65 лет, что, по данным Всемирного банка, ставит Японию на второе место в мире по этому показателю после Монако.

Рожай — не хочу Премьер-министр Японии Фумио Кисида REUTERS/Julia Nihinson

На фоне старения и снижения числа трудоспособного населения власти не первый год агитировали семьи рожать больше детей, повышая размер денежных пособий беременным и выплаты за новорожденных. Но в плане трат на воспитание детей Япония так и осталась третьей по дороговизне страной мира после Китая и Южной Кореи.

Бороться с этой проблемой власти будут, опираясь на три столпа — экономическую поддержку, услуги по уходу за детьми и введение гибких рабочих графиков . К апрелю, сообщил Кисида, в стране появится новое государственное агентство по контролю за делами детей и семьи. А уже к июню он пообещал представить план удвоения «детского» бюджета.

Впрочем, главный вопрос — где взять деньги на выполнение этих благих помыслов — остался за скобками . И это при том, что ранее администрация Кисиды пообещала серьезно укрепить обороноспособность страны , для чего Японии потребуется, по расчетам властей, дополнительно 4 трлн иен (около $30 млрд) начиная с 2027 финансового года. Около трех четвертей этой суммы правительство собралось обеспечить за счет фискальной реформы , в частности, путем повышения корпоративного и подоходного налога и налога на табачные изделия.

Рожай — не хочу Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin

На этом фоне стремление подстегнуть рождаемость финансово тут же родило опасения, что это также ляжет на плечи простых японцев за счет увеличения еще каких-нибудь налогов . Тем более один из тяжеловесов правящей Либерально-демократической партии и экс-министр экономики Акира Амари, считающийся близким премьеру человеком, уже намекнул, что ставка потребительского налога может быть повышена с нынешних 10%. Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр финансов Сюнъити Судзуки быстро опровергли такие спекуляции, но опасений общественности это не сняло.

Помыслы и домыслы

Пока далеко не очевидно, что Кисида действительно намерен сделать в сфере финансирования поддержки воспитания детей гораздо больше, чем правительство в настоящее время уже делает, предположил в беседе с «Известиями» профессор политологии в университете Софии в Токио Коичи Накано.

— Многие рассматривают его политическое заявление скорее как попытку уклониться от критики из-за его решимости повысить налоги ради финансирования огромных планов своего правительства по укреплению обороны . Учитывая неопределенность с фактическим финансированием предлагаемой военной экспансии, добавлять еще одно крупное изменение политики, которое потребовало бы дополнительных финансовых ресурсов, действительно кажется безрассудным, — сказал эксперт. — Тем более опросы общественного мнения показывают: как планы военной экспансии, так и вероятное повышение налогов для финансирования этих мер становятся всё более непопулярными среди населения .

Рожай — не хочу Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda

И это при том, что в последние месяцы у японцев нашлись и другие поводы для недовольства премьером — к примеру, рост цен и скандалы вокруг связи депутатов из правящей партии с противоречивой Церковью объединения. Уже в декабре, по данным опроса Nikkei-TV, поддержка кабинета Кисиды упала до 35%. А в январе, согласно опросу информагентства Jiji, скатилась еще ниже — до 26,5% . В этих условиях некоторые даже обвинили главу правительства в попытках подстегнуть свой рейтинг за счет «детской» темы перед грядущими в апреле местными выборами и довыборами в нижнюю палата парламента.

Впрочем, по мнению профессора университета Токио Казуто Сузуки, это скорее стало вопросом не популярности, а реальности.

— Снижение рождаемости было проблемой на протяжении стольких лет, но эффективного решения не было. И это личное убеждение Кисиды, что более низкий уровень рождаемости является проблемой будущего. Но политика по уходу за детьми требует всё больше средств, поэтому она может быть даже непопулярной , поскольку в Японии много достаточно взрослых семей, не нуждающихся в программах по уходу за детьми, — сказал политолог «Известиям».

Непродуманные предложения премьера по поддержке воспитания детей могут даже принести больше вреда, чем пользы, его популярности, пусть в них и больше смысла, чем в огромном увеличении расходов на оборону, сказал, в свою очередь, Коичи Накано.

— Сейчас даже ходят упорные слухи о том, что после проведения встречи G7 в Хиросиме в мае Кисида может быть вынужден пойти на досрочные выборы, если, конечно, у него всё еще будет достаточно полномочий для их проведения, — добавил он.

Газета Japan Times и вовсе предрекла возможное падение кабинета Кисиды еще раньше — по итогам местных выборов в апреле, выдвинув идею о том, что провал ЛДП на них спровоцирует движение внутри партии по отстранению премьера Кисиды от власти.

Казуто Сузуки счел такие выводы чрезмерно преувеличенными, отметив, что повышение налогов может привести не более чем к потере ЛДП части мест в некоторых муниципалитетах и органах местного самоуправления.

— Хотя Кисида не пользуется особой популярностью в партии, альтернативы ему нет . И, думаю, что те, кто попытается бросить вызов Кисиде, будут расценены как нарушители правил ЛДП, — пояснил эксперт.

Но так или иначе, думать о том, как подстегнуть уровень рождаемости в Японии и чем это финансировать, Кисиде и любому другому премьеру после него всё равно придется. И, весьма вероятно, что деньги на это будут изыскивать не за счет увеличения налоговой нагрузки на трудоспособное население, а за счет экономии на других категориях .

— Я думаю, что Кисиде следует рассмотреть вопрос о сокращении государственных пенсий, расходов на здравоохранение и долгосрочный уход за пожилыми людьми. Он также должен отказаться от запланированного увеличения расходов на оборону, — сказал «Известиям» профессор Института экономических исследований университета Хитоцубаси Такаси Осио.