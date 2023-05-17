Все на дом: маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу

Маткапитал разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга , заявили «Известиям» в ЦБ. Это будет предусмотрено поправками к законопроекту о партнерском финансировании. Планируется, что эксперимент по предоставлению финуслуг по принципам шариата начнет действовать с 1 июля 2023-го и продлится два года . Возможностью применять маткапитал в исламском банкинге могут воспользоваться 4–8 млн россиян , оценили эксперты. Ипотека по мусульманским правилам может выдаваться в виде, например, рассрочки заемщикам и взимания ежемесячной комиссии.

Субсидии предусмотрены

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года начиная с 1 июля 2023-го . Такие сроки установлены в новой редакции законопроекта. Важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию , рассказал «Известиям» замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов. Однако для этого придется обратиться именно в банк . Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты.

При этом перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко определен. По принципам шариата, в них не должен использоваться процент, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки . Заинтересованность в эксперименте уже высказали многие кредитные организации, в том числе работающие в Татарстане, добавил Максим Филимонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Исламский банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата. Кредитные организации не могут хранить деньги под проценты и не выдают таких займов. Кроме того, они не должны быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия. При этом финансовые организации могут предложить рассрочку, доверительное управление активами, халяльные инвестиции (например, беспроцентные облигации). Законопроект об исламском банкинге внесли в Госдуму еще в сентябре 2022-го, а в первом чтении его приняли в декабре. Участниками эксперимента могут стать не только банки, но и некредитные финорганизации.

Для использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию поправки в уже действующее законодательство, касающееся этой меры поддержки, не потребуются , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там пояснили: эти средства можно направлять на оплату жилья, приобретенного в рассрочку.

В крупнейших российских банках не ответили на запрос «Известий», планируют ли они участвовать в эксперименте и какие продукты будут предоставлять. Сейчас исламскую ипотеку уже предлагают в «Ак Барсе», сказано на сайте организации.

Участники проекта смогут совмещать партнерское финансирование с другими видами деятельности. При этом некредитные финорганизации, которые включатся в эксперимент, обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство и отвечать на запросы Росфинмониторинга, заявлял Максим Филимонов на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

На восточный манер

Использование маткапитала для покупки жилья по исламскому банкингу будет пользоваться спросом, особенно в Дагестане и Чечне, где высокий уровень рождаемости , считает старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. По его мнению, для развития рынка партнерского финансирования заемщик должен иметь те же привилегии и доступ к мерам господдержки, что и в случае с традиционными продуктами кредитных организаций.

Сейчас же часть россиян фактически не может воспользоваться маткапиталом в счет покупки жилья, согласен генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. По его оценке, спрос на исламскую ипотеку составляет порядка 10–20 млн человек. При этом, по приблизительным расчетам, направить льготу от государства на покупку недвижимости в рамках этой программы смогут около 4–8 млн россиян .

Исламская ипотека может быть реализована двумя способами: за счет выдачи рассрочки клиенту с взиманием регулярной комиссии или путем покупки компанией жилья и предоставления его потребителю в финансовую аренду до выплаты ее стоимости , объяснил Тимур Искандаров. В первом случае дополнительных рисков для заемщика не возникает, потому что квартира принадлежит ему. Однако во втором есть опасность, что кредитор обанкротится или у него отберут лицензию. Тогда возникает вопрос, сможет ли человек вернуть сумму материнского капитала или обслуживать заем. А судебная практика пока не сформирована, отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

По словам Тимура Искандарова, если в процесс включаются крупные федеральные или региональные игроки, например Сбер или «Ак Барс», то дополнительных рисков для заемщика не будет. Однако законопроект позволяет участвовать в эксперименте и МФО с невысоким капиталом. Опасность может появиться при дефолте таких организаций.

Ипотека по правилам партнерского финансирования, которую уже выдает один из игроков РФ, действует следующим образом . Кредитная организация оценивает заемщика и одобряет заявку, а деньги на приобретение жилья выдаются посреднику. Тот выкупает недвижимость у продавца и с наценкой по договору продает клиенту, пояснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Затем потребитель вносит ежемесячные платежи в рассрочку. Однако привлечение посредника, риски дефолта заемщика и отсутствие коммерческой страховки (которая противоречит исламскому банкингу) включаются в наценку и делают продукт дороже, подчеркнула эксперт.