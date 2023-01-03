Халяльные финпродукты: исламский банкинг планируют запустить в феврале

Кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года , после принятия законопроекта в январе, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил: из регионов в пилоте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан . ЦБ поддержал проведение такого проекта. Доля рынка исламских продуктов в этих субъектах может достичь 5–7% от общего объема банковских услуг, оценили эксперты. Развитие этой сферы — часть концепции «поворота России на Восток» .

Процентов нет

Новые финансовые продукты, соответствующие принципам исламского банкинга, могут стать доступны россиянам уже в феврале . В пилотном проекте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях уже в январе, а заработать он может в следующем месяце.

В ЦБ концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента , сообщили в пресс-службе Банка России. «Известия» спросили крупнейшие кредитные организации, будут ли они участвовать в пилотном проекте по исламскому банкингу и какие новые продукты запустят.

В начале декабря подобные продукты уже начал тестировать «Сбер», открыв специальный офис в Казани . Как сообщали тогда в кредитной организации, на банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.

Халяльные финпродукты 1 Первое в России отделение Сбербанка по исламскому финансированию в Казани Фото: president.tatarstan.ru

Специфика исламского банкинга заключается в том, чтобы формально не брать деньги под процент и не выдавать никому таких займов , объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он добавил: это усложняет структуру владения активом. Например, банк-кредитор должен стать совладельцем бизнеса, которому он предоставляет деньги на развитие, а проценты должны быть заранее включены в тело долга . Интерес к такому банкингу, скорее всего, не выйдет за пределы регионов, где традиционно исповедуют ислам, считает эксперт.

Законопроект позволит финансовым организациям, участвующим в эксперименте, выдавать займы юридическим лицам без взимания процентов, что ранее не практиковалось, объяснил главный юрисконсульт юридической фирмы GRM Ярослав Вирчик. Он уточнил: имущество в рамках партнерского финансирования обособляется и учитывается отдельно, потому что необходимо отделить «халяльные» деньги от прочих активов.

Несмотря на запрет взимания процентов, исламские банки могут предложить клиентам довольно много разных продуктов , отметили аналитики Freedom Finance Global. Например, беспроцентные облигации, то есть финансовый инструмент, работающий практически на тех же условиях, что и беспроцентный кредит, но в формате ценной бумаги, которую можно продать.

Халяльные финпродукты 2 Первое в России отделение Сбербанка по исламскому финансированию в Казани Фото: president.tatarstan.ru

Кроме запрета взимать проценты также вводятся ограничения на деятельность субъектов исламского финансирования. Например, они не могут быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия , рассказал старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. По его словам, предоставлять новые продукты могут банки и некредитные финансовые организации.

Принятие законопроекта облегчит работу в этом направлении, считает эксперт. По его словам, также стоит ожидать активного участия крупных региональных банков, например, «Ак Барса». Причем имеет смысл распространить эксперимент также на другие регионы с большой долей мусульманского населения, в первую очередь на Москву, добавил Тимур Искандаров.

Поворот на Восток

Глобальный объем активов рынка исламского финансирования составляет от $2,8 трлн до $3,5 трлн , сообщил Тимур Искандаров. По его словам, Россия пока не активный игрок в этом сегменте, однако его развитие позволит расширить международную инвесторскую базу и наладить более плотное экономическое сотрудничество со странами мусульманского мира.

Такие проекты нацелены на укрепление сотрудничества России в том числе с Ираном и ближневосточными партнерами по ОПЕК+ , согласны в Freedom Finance Global. По оценке аналитиков, доля исламских финпродуктов в РФ после принятия закона может достичь максимум 5–7% от всего рынка банковских услуг в регионах, которые участвуют в пилоте.

По результатам опросов КПМГ, в 2018 году воспользоваться партнерским банкингом готовы были до 12% мусульман в РФ, то есть порядка 7–8 млн человек , напомнил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Кроме того, например, в Малайзии, где этот сегмент рынка очень развит, б олее половины клиентов исламских банков — не мусульмане .

Халяльные финпродукты 3 Исламский банк в Малайзии Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/r67

Такой проект можно считать составляющей более широкой концепции «поворота на Восток» , подчеркнул эксперт. По его мнению, в перспективе нескольких лет при стабилизации геополитической ситуации новый подход поможет облегчить привлечение инвестиций и проведение торговых операций со странами Ближнего Востока, Персидского залива, а также Центральной и Юго-Восточной Азии. Это становится еще более актуальным, так как санкции крайне ограничивают взаимоотношения с западными банками и финансовыми институтами . Исламский банкинг может выступать как важная альтернатива им.

Во всех странах, где внедрялся исламский банкинг, была цель привлечь средства населения, чтобы в дальнейшем они инвестировались в экономику, отметил Марк Гойхман. Он добавил: расширение сферы финансовых услуг и появление альтернативы всегда приносят пользу рынку. Поэтому если новые продукты позволят привлечь средства тех, кто по религиозным убеждениям не может пользоваться привычным банкингом, это будет положительным шагом.