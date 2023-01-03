Халяльные финпродукты: исламский банкинг планируют запустить в феврале
Кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года, после принятия законопроекта в январе, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил: из регионов в пилоте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан. ЦБ поддержал проведение такого проекта. Доля рынка исламских продуктов в этих субъектах может достичь 5–7% от общего объема банковских услуг, оценили эксперты. Развитие этой сферы — часть концепции «поворота России на Восток».
Процентов нет
Новые финансовые продукты, соответствующие принципам исламского банкинга, могут стать доступны россиянам уже в феврале. В пилотном проекте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях уже в январе, а заработать он может в следующем месяце.
В ЦБ концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента, сообщили в пресс-службе Банка России. «Известия» спросили крупнейшие кредитные организации, будут ли они участвовать в пилотном проекте по исламскому банкингу и какие новые продукты запустят.
В начале декабря подобные продукты уже начал тестировать «Сбер», открыв специальный офис в Казани. Как сообщали тогда в кредитной организации, на банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.
Первое в России отделение Сбербанка по исламскому финансированию в Казани
Специфика исламского банкинга заключается в том, чтобы формально не брать деньги под процент и не выдавать никому таких займов, объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он добавил: это усложняет структуру владения активом. Например, банк-кредитор должен стать совладельцем бизнеса, которому он предоставляет деньги на развитие, а проценты должны быть заранее включены в тело долга. Интерес к такому банкингу, скорее всего, не выйдет за пределы регионов, где традиционно исповедуют ислам, считает эксперт.
Законопроект позволит финансовым организациям, участвующим в эксперименте, выдавать займы юридическим лицам без взимания процентов, что ранее не практиковалось, объяснил главный юрисконсульт юридической фирмы GRM Ярослав Вирчик. Он уточнил: имущество в рамках партнерского финансирования обособляется и учитывается отдельно, потому что необходимо отделить «халяльные» деньги от прочих активов.
Несмотря на запрет взимания процентов, исламские банки могут предложить клиентам довольно много разных продуктов, отметили аналитики Freedom Finance Global. Например, беспроцентные облигации, то есть финансовый инструмент, работающий практически на тех же условиях, что и беспроцентный кредит, но в формате ценной бумаги, которую можно продать.
Первое в России отделение Сбербанка по исламскому финансированию в Казани
Кроме запрета взимать проценты также вводятся ограничения на деятельность субъектов исламского финансирования. Например, они не могут быть связаны с производством алкоголя, табачной продукции и оружия, рассказал старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. По его словам, предоставлять новые продукты могут банки и некредитные финансовые организации.
Принятие законопроекта облегчит работу в этом направлении, считает эксперт. По его словам, также стоит ожидать активного участия крупных региональных банков, например, «Ак Барса». Причем имеет смысл распространить эксперимент также на другие регионы с большой долей мусульманского населения, в первую очередь на Москву, добавил Тимур Искандаров.
Поворот на Восток
Глобальный объем активов рынка исламского финансирования составляет от $2,8 трлн до $3,5 трлн, сообщил Тимур Искандаров. По его словам, Россия пока не активный игрок в этом сегменте, однако его развитие позволит расширить международную инвесторскую базу и наладить более плотное экономическое сотрудничество со странами мусульманского мира.
Такие проекты нацелены на укрепление сотрудничества России в том числе с Ираном и ближневосточными партнерами по ОПЕК+, согласны в Freedom Finance Global. По оценке аналитиков, доля исламских финпродуктов в РФ после принятия закона может достичь максимум 5–7% от всего рынка банковских услуг в регионах, которые участвуют в пилоте.
По результатам опросов КПМГ, в 2018 году воспользоваться партнерским банкингом готовы были до 12% мусульман в РФ, то есть порядка 7–8 млн человек, напомнил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Кроме того, например, в Малайзии, где этот сегмент рынка очень развит, более половины клиентов исламских банков — не мусульмане.
Исламский банк в Малайзии
Такой проект можно считать составляющей более широкой концепции «поворота на Восток», подчеркнул эксперт. По его мнению, в перспективе нескольких лет при стабилизации геополитической ситуации новый подход поможет облегчить привлечение инвестиций и проведение торговых операций со странами Ближнего Востока, Персидского залива, а также Центральной и Юго-Восточной Азии. Это становится еще более актуальным, так как санкции крайне ограничивают взаимоотношения с западными банками и финансовыми институтами. Исламский банкинг может выступать как важная альтернатива им.
Во всех странах, где внедрялся исламский банкинг, была цель привлечь средства населения, чтобы в дальнейшем они инвестировались в экономику, отметил Марк Гойхман. Он добавил: расширение сферы финансовых услуг и появление альтернативы всегда приносят пользу рынку. Поэтому если новые продукты позволят привлечь средства тех, кто по религиозным убеждениям не может пользоваться привычным банкингом, это будет положительным шагом.