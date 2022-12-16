Ключ на стоп: как рынок отреагирует на решение ЦБ сохранить ставку

Ставки по долгосрочным депозитам после сохранения ключевой на уровне 7,5% вплотную приблизятся к этому значению, а за счет новогодних акций банков могут подняться еще выше. Таким прогнозом с «Известиями» поделились эксперты. По их оценкам, потребкредиты в ближайшие месяцы можно будет взять под 20%, а ипотеку — под 10-12% . На заседании 16 декабря ЦБ второй раз подряд решил сохранить ключевую ставку в связи с ускорившейся в начале зимы инфляцией и сохраняющейся высокой кредитной активностью. По прогнозам аналитиков, в 2023 году рост цен будет замедляться .

Незачем снижать

На заседании совета директоров 16 декабря ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% . В Банке России пояснили: цены растут умеренными темпами, тогда как потребительский спрос остается сдержанным . Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне, уточнили в регуляторе.

В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% (после 12,6% в октябре), однако уже к 12 декабря показатель снова увеличился до 12,7% . В частности, это связано с перенесенной с июля 2023 года индексацией тарифов на коммунальные услуги . По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политикой годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году , вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ключ на стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом, по данным регулятора, кредитная активность в целом оставалась высокой , особенно в корпоративном сегменте. Оперативные данные указывают на оживление розничного кредитования после временного замедления в октябре , чему во многом способствовала стабилизация потребительских настроений, добавили в ЦБ. Помимо этого, на фоне происходившего с конца сентября увеличения депозитных ставок возобновился небольшой приток средств населения в кредитные организации, но в основном на текущие счета.

Хотя в IV квартале деловая активность показала некоторый рост, сейчас возможности расширения производства в значительной мере ограничены состоянием рынка труда, заявили в Банке России. Там подчеркнули: безработица обновила исторический минимум, и на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать повышение производительности труда.

Справка «Известий» В 2022-м ключевая ставка была значительно более волатильной, чем в предыдущие годы. 28 февраля ЦБ увеличил показатель более чем в два раза — с 9,5 до 20% на фоне оттока денег из банков в связи с началом спецоперации. Это был максимальный показатель для ставки Банка России за ее историю. Затем регулятор шесть раз подряд снижал ключевую: в начале сентября она опустилась до 7,5%. В октябре, на фоне нового оттока денег из кредитных организаций, ЦБ приостановил цикл снижения ключевой ставки.

В декабре аналогичное решение ЦБ связано с динамикой инфляции и сохраняющимся спросом на кредитные продукты со стороны населения , полагает аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский. Он добавил: также регулятор старается соблюсти баланс между двузначными числами по инфляции с одной стороны и угрозой сжатия потребительского спроса с другой.

Ключ на стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ЦБ не торопится с ужесточением монетарной политики, чтобы процессы адаптации экономики и кредитование частного сектора и корпораций шли без затруднений , полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он разъяснил: снижение доходной части бюджета, потеря некоторых западных рынков, коррекция товарных цен и увеличение расходов приводят к рискам расширения дефицита. Финансовые власти стараются сократить расходование ФНБ и усиленно используют внутренние кредитные механизмы.

Ставки на акции

По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), в ближайшие три месяца ставки по ипотеке — без учета всех льготных программ — будут составлять 10-12% . В аналитическом обзоре, который есть у «Известий», говорится, что проценты по автокредитам будут находиться в диапазоне от 9% до 14% на новые машины и от 11% до 18,5% — на подержанные . Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели составит в диапазоне 21-22%, по залоговым — от 18% до 19%.

Средние ставки по вкладам физических лиц продолжат составлять 6-7%, но по долгосрочным вкладам могут превышать 7,5% , прогнозируют в НРА. Не исключено, что проценты по депозитам будут еще выше перед Новым годом по акционным предложениям, отметили аналитики агентства.

Ключ на стоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Максимальные ставки в топ-10 банках в декабре увеличились до 7,39% , констатировал Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций». По его прогнозам, в среднесрочной перспективе рыночные проценты могут стабилизироваться вблизи текущих уровней, так как доходности уже вплотную приблизились к размеру ключевой ставки ЦБ.

На уровне 7,5% она находится с 19 сентября, поэтому ставки на рынке в последние месяцы больше ориентируются на возросшую неопределенность из-за геополитики и экономического спада, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил: из-за этого возросли риски заемщиков, поэтому банки увеличили стоимость кредитования.

— В то же время осенью произошел отток ликвидности из банков. Кроме этого, россияне стали предпочитать более короткие вклады (в целях предосторожности на случай новых потрясений). Поэтому банки повышают депозитные ставки, чтобы привлечь вкладчиков , в том числе на более длинные сроки, — пояснил Михаил Васильев.