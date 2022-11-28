Не всякий случай: банкам могут запретить брать комиссию за кредстраховки в свою пользу

ЦБ поддерживает идею о запрете на взимание комиссий банками за подключение заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании, поскольку в этом случае те действуют в собственных интересах. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Эта позиция в целом согласована с законодателями, уточнил он. Проблема заключается в том, что банки берут повышенное вознаграждение, которое может доходить до 95% суммы, заплаченной заемщиком за эту услугу, при этом фактически страхуются риски кредитора. В Центробанке «Известиям» сказали, что считают целесообразным внесение дополнений в закон о потребкредите, которые помогут решить проблему высоких комиссий в подобных случаях. Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения.

За чужой счет Удачное приобретение: страховые компании могут стать дилерами на рынке ценных бумаг Минфин оставил положительный отзыв на соответствующий законопроект Проблема завышенных комиссий банков при подключении заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании обсуждалась 21 ноября на экспертном совете ЦБ по защите прав потребителей финуслуг. Тему затронула Служба финуполномоченного, которая представила ряд мер, основанных на анализе обращений граждан, по устранению недобросовестных практик в этом сегменте. Об этом «Известиям» рассказали несколько участников ЭС и подтвердили в пресс-службе финуполномоченного.

В презентации (есть в распоряжении «Известий») службы даже приводится пример, когда заемщик заплатил за страхование 500 тыс. рублей, при этом впоследствии выяснилось, что страховая премия составила всего 20 тыс. рублей, а остальная сумма в 480 тыс. рублей — комиссия за подключение. Проще говоря, потребителю «защита» обошлась в полмиллиона, которые банк уплатил страховой компании, а та вернула ему 480 тыс. в виде вознаграждения за услуги агента.

Как предлагают в службе финомбудсмена, необходимо нормативно разрешить вопрос, законно ли взимается комиссия, установить ее предельный размер.

Не всякий случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Но, судя по всему, регулятор готов пойти дальше в решении проблемы. Как сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков, Центробанк поддерживает предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы при подключении заемщика к договорам коллективного страхования исключить взимание кредитором комиссии.

— Ведь в указанном случае он действует исключительно в собственных интересах, и при этом не создается отдельное имущественное благо для заемщика, — уточнил он.

Пресс-служба Центробанка сообщила, что регулятор продолжает работу, направленную на повышение защиты прав заемщиков, которых при заключении кредитного договора подключают к договорам коллективного страхования:

— Мы считаем целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях . Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения, — ответили в ЦБ за запрос «Известий».

Справка «Известий» Что такое коллективный договор страхования при кредитовании Форма коллективного страхования (распространяется на группу лиц) в банковской практике появилась в 2015 году, когда регулятор ввел понятие «период охлаждения» (сейчас составляет 14 дней), в течение которого заемщик может отказаться от страховки по кредиту. Таким образом ЦБ отреагировал на практику навязывания потребителям дополнительной услуги. Однако банки решили обойти новое требование, перейдя с индивидуальных договоров на коллективные. Эта форма подразумевает, что в качестве страхователя и выгодоприобретателя выступает кредитная организация, которая подключает к договору «всех желающих». Если с потребителем что-то происходит, то деньги получает банк, но при этом наследникам не придется брать на себя долговые обязательства. Кстати, именно этот аргумент приводят менеджеры, когда предлагают заемщикам услугу страхования (как правило, жизни и от несчастных случаев и болезней). Сейчас период охлаждения в полной мере распространяется и на коллективные договоры, но банки не спешат от них отказываться.

Хороший аппетит

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного, кредитное страхование продолжает вызывать множество вопросов. Так, в прошлом году на него приходилось почти 50% обращений потребителей, за девять месяцев этого года — 27,5%. Но это можно объяснить тем, что в этом году произошло снижение активности на рынке потребкредитования.

Вопиющий случай с огромной комиссией банков при подключении услуги страхования, который описан в презентации, — вовсе не редкость. Как подтвердили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного, в обращениях потребителей в ряде случаев за подключение к программам кредитного страхования на страховую премию приходится всего лишь 5–20% от общей суммы, а остальное идет на вознаграждение банку.

Не всякий случай Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Махонин

Старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова привела средние данные по рынку. Так, по ее словам, доля комиссионного вознаграждения кредитным организациям в страховых взносах на протяжении последних пяти лет увеличивалась.

— По страхованию жизни доля комиссии от полученных взносов выросла с 17,3% за 2017 год до 28,4% за 2021 год, по страхованию от несчастных случаев и болезней — с 55,1 до 76,4%, — рассказала эксперт. — При этом в 2021-м доля комиссии от взносов была максимальной в страховании жизни, а в страховании от несчастных случаев и болезней продолжила рост и в первом полугодии 2022 года, составив 77,4%.

Разделяй и здравствуй

В Службе финуполномоченного позитивно отнеслись к запрету на взимание комиссий банками при подключении к договорам коллективного страхования, поскольку в этом случае будет пресечена недобросовестная практика. Опрошенные «Известиями» эксперты согласились, что решать проблему нужно, причем разными способами.

— Запрет комиссий по договорам коллективного страхования — на наш взгляд, давно назревшая и логичная мера. По сути, банки сейчас таким образом страхуют свои риски, но платит за это почему-то потребитель, что противоречит всякой логике , — считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ситуация усугубляется тем, уточнила она, что стоимость страховки включается в тело кредита, но какая доля приходится на комиссию банка, а какая на страховую премию — в договоре не прописано. Это тоже своего рода уловка, отметила правозащитник, поскольку самому потребителю из своего кармана не нужно ничего оплачивать, в таком случае он бы однозначно отказался от страховки. Но люди не отдают себе отчет, что за ее счет увеличивается сумма их задолженности, на которую начисляются проценты. Фактически человек покупает страховку в долг, подчеркивает Евгения Лазарева.

— Также в договорах часто не указывается коллективная это страховка, где выгодоприобретатель — банк, или индивидуальная, где формально выгодоприобретатель — потребитель, а реально — опять банк, — добавила она.

Не всякий случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кстати, повышенные комиссии банки устанавливают и на продажу индивидуальных страховок, правда, в этом случае формально они выступают в качестве агента.

По словам правозащитника, решить проблему можно за счет разделения страхования и кредитования, поскольку это разные продукты.

— Нужно дать возможность потребителю самостоятельно выбирать страховую компанию и полис. Только эта мера в сочетании со здоровой конкуренцией на страховом рынке будет соответствовать балансу интересов и заставит страховщиков начать цивилизованно работать, а не брать с потребителя деньги ни за что, — сказала Евгения Лазарева.

Такая опция формально существует, но на практике, как указывается в презентации Службы финуполномоченного, кредитные организации повышают ставку, если потребитель сам заключил договор страхования. Свою позицию они или вовсе никак не мотивируют, или заявляют, что такой договор не соответствует определенным требованиям.

— Страховые компании берут с огромным запасом и отдают большие комиссии, причем не только банкам, но и в любом канале продаж страхования жизни, — отметил старший преподаватель бизнес-практики Школы управления «Сколково» Владимир Коровкин. — Банки, как правило, предлагают сниженный процент, в случае если кредит берется со страхованием. И часто зарабатывают за счет комиссии столько же, а то и больше: комиссию они получают сразу, и это достаточно выгодные для них деньги.

Доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров тоже считает, что практика, сложившаяся во взимании комиссий банками при кредитном страховании, глубоко порочна. Поэтому он поддерживает действия, направленные на упорядочение взимания такой комиссии. При этом он оговорился, что очень важно выстроить практику таким образом, чтобы в принципе для заемщика было прозрачно и понятно, за что он платит. Если для него очевидно, какая сумма взимается в качестве страховой премии, а какая в виде комиссии, он не станет переплачивать сам.

Повод для дискуссии

У представителей банковской и страховой отраслей своя позиция по этому вопросу. Так, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков уверен, что предлагаемый запрет банкам взимать комиссию по договорам коллективного страхования может привести к негативным последствиям. Например, к изменению структуры бизнеса страховщиков и увеличению страховых тарифов.

— В связи с чем данный вопрос требует глубокого анализа и детального обсуждения, — подчеркнул он.

Представитель АБР также обратил внимание на то, что услуги банков по организации страхования клиентов, как и любой договор, являются возмездными в соответствии с законодательством. И запрет на взимание оплаты будет противоречить этому.

Не всякий случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин отметил важность банковского канала в продвижении других финансовых услуг как локомотива и маркетплейса.

— Кредитная организация имеет на несколько порядков большую частотность, вариативность и продолжительность общения с потребителями. Речь идет не просто о предложении своим клиентам других финансовых услуг — это гораздо более технологичный и сложный процесс , — аргументировал эксперт.

По мнению Виктора Дубровина, лучшим способом станет мягкое регулирование этих процессов:

— По нашему мнению, Банк России хорошо справляется с этой задачей, и позволяя обеспечивать качественное развитие, и защищая интересы потребителей. Так, за последние годы принято несколько десятков документов, которые, например, регулируют наполнение страхового продукта (значительно расширяя его), информирование потребителей, предоставление клиенту права финансово безболезненно отказаться от любой услуги, если клиент передумал, создаются условия для расширения конкуренции и т.д.

Такой путь представляется более эффективным и стратегически логичным, не сомневается вице-президент ВСС.