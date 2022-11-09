Удачное приобретение: страховые компании могут стать дилерами на рынке ценных бумаг

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому страховые компании смогут получить лицензию и стать дилерами на бирже, что избавит их от необходимости подключать компании-посредники. По задумке авторов, это оптимизирует расходы страховщиков, в том числе для инвестиций страховых резервов компании. Что это означает для рынка ценных бумаг, страхового бизнеса и граждан, а также есть ли перспективы у страховщиков в этой роли — объясняют эксперты, опрошенные «Известиями».

Вынужденная необходимость

Сокращение расходов в текущих условиях — явление нормальное, большинство компаний и граждан уже пересмотрело и оптимизировало бюджеты, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Расходы населения и бизнеса на страхование в России никогда не были важной частью бюджета. Сам инструмент страхования россиянам знаком плохо и непонятен, в отличие от жителей стран Запада, к примеру. В условиях снижения уровня доходов на таких необязательных и непонятных вещах предпочитают экономить.

По словам аналитика, страховой бизнес в России удерживается на своих показателях только за счет обязательных платежей.

— Если взять, к примеру, автострахование, то владельцы новых иномарок предпочитают более дорогой относительно «обязательного минимума» ОСАГО продукт — каско. Другая страховка, которой периодически пользуются граждане, — страхование кредита. Как правило, это условие является, вопреки действующим нормам права, манипулятивным инструментом: заявителю прямо сообщают, что в случае отказа от страховки заявка может не пройти скоринг. Как следствие, сформировалось негативное отношение к этому продукту, который может сберечь нервы в условиях кризиса, и граждане предпочитают ругаться с банком, чем пользоваться услугой страхования.

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Теперь же у страховых компаний появится новый потенциально прибыльный вид деятельности.

— Уплата агентского вознаграждения посреднику выглядит не очень справедливо, поскольку у страховых компаний, тесно связанных с финансовым сектором, есть все компетенции для самостоятельной торговли на бирже. Следовательно, эту меру поддержки можно оценить как полезную, — подчеркивает Екатерина Косарева.

Сомнительная поддержка

Страховой сектор сейчас испытывает колоссальный стресс и стагнацию, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Причем это касается не только России, но и всего мира. Страховой рынок в РФ крайне ограничен и практически не развивается. Культуры страхования в нашей стране так и не выработалось. Россияне пользуются только обязательной страховкой. При этом объем рынка практически не растет. Более того, по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано падение на 3,6% (согласно данным агентства «Эксперт РА»). Общий объем премии всех страховщиков не превышает 1,8 трлн рублей. Чтобы выжить, компании прибегают к единственному средству — росту тарифов. Так, по сравнению с прошлым годом практически вдвое подорожала страховка ОСАГО.

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По мнению эксперта, поддержанная Минфином мера к ожидаемым результатам не приведет.

— Экономия на услугах посредника при совершении операций на бирже, скорее всего, будет слабоощутимой. А вот какие меры были бы эффективными, кроме повышения тарифов, чтобы остаться на плаву, ответить затруднительно, — заключает Юлия Макаренко.

Хорошо, но не всем

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов негативно оценил сложившуюся практику использования страховыми компаниями посредников при выходе на биржу.

— Это создавало им дополнительные издержки при торговле ценными бумагами. Теперь предлагается дать возможность страховым компаниям получать дилерскую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которая позволяет осуществлять самостоятельную торговлю на бирже от своего имени и за свой счет.

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Однако, по мнению эксперта, данная инициатива поможет только крупным страховым компаниям, у которых портфель ценных бумаг достаточно велик, чтобы экономия на комиссиях брокера окупала необходимость создания инфраструктуры профессионального участника рынка ценных бумаг.

— Маленьким страховым компаниям это будет невыгодно. Таким образом, поддержка коснется только крупных игроков. При этом граждане и российская экономика в целом не заметят изменений. Страховые компании, которым это было необходимо, уже присутствуют на рынке ценных бумаг, то есть расширения участников торгов не произойдет, — говорит собеседник «Известий».

Дела не так плохи

В последнее время активно обсуждается возможность совмещения различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, в том числе деятельности страховых компаний и участников рынка ценных бумаг, говорит заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— При этом есть разные точки зрения. В частности, НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) против такого совмещения, ссылаясь на дополнительные риски. Но в реальности это отстаивание в большей степени интересов цеха. На мой взгляд, такое совмещение возможно, но при этом надо четко придумать механизм защиты от рисков. Ведь надо учесть, что страховые компании работают со средствами страхователей. И важно, чтобы эти средства оставались в сохранности.

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С другой стороны, полагает эксперт, страховые компании в принципе и так не бедствуют.

— Статистика по премиям показала снижение, но не такое критическое, как могло быть. Снизились объемы по инвестиционному страхованию, но они и должны были снизиться в условиях неопределенности и ужесточения регулирования. Сложно сказать, насколько дилерская деятельность увеличит доходы страховщиков. Если это и произойдет, то цифры будут не принципиальными. У страховых компаний и так большое поле для деятельности и большие перспективы. Хотелось обратить внимание, что такая мера может способствовать снижению конкуренции на финансовом рынке, с чем и так большие проблемы. Поэтому имеет смысл заранее оговорить и придумать меры, ограничивающие формирование монополии на финансовом рынке, — уточняет Андрей Столяров.