На арбитра: банки и страховщиков предлагают штрафовать за нарушение закона о финомбудсмене

Страховые компании, банки и другие финорганизации будут наказаны рублем за систематическое нарушение закона о финуполномоченном. В частности — если не предоставят сведения, необходимые для рассмотрения жалоб. Страховщикам, банкам, МФО и НПФ такое противодействие может вылиться в наказание размером до 0,1% минимального размера их уставного капитала. Это станет возможным, если будет принят законопроект, который подготовлен службой финомбудсмена. В документе (есть у «Известий») также содержится два десятка поправок, направленных на расширение полномочий арбитра между потребителем и финорганизациями. Основная задача нововведений — стимулировать участников рынка отказываться от затягивания выполнения решений омбудсмена по выплатам гражданам положенных возмещений. В ЦБ «Известиям» заявили, что считают важным совершенствовать эффективность защиты потребителей финуслуг и готовы рассмотреть законопроект. Эксперты в целом поддерживают расширение полномочий финомбудсмена, но в документе, по их мнению, есть и нюансы.

Чрезвычайно доуполномочить

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, за три с лишним года деятельности финуполномоченного накопились вопросы, которые требуют законодательного урегулирования. Прежде всего они касаются взаимодействия института омбудсмена и финансовых организаций. Самые серьезные проблемы — игнорирование запросов на предоставление документов и информации, которые необходимы для принятия решения, а также практика затягивания их исполнения через обращение в суды с априори бесперспективными исками.

В материалах, имеющихся в распоряжении «Известий», приводится такая статистика: в прошлом году организации пытались обжаловать в суде более 34% решений финомбудсмена о полном или частичном удовлетворении требований потребителей. При этом доля отмененных судом не превышает 4,8% от оспариваемых. Это, кстати, всего 0,48% от всех решений омбудсмена.

— При этом финуполномоченный вынужден затрачивать ресурсы для активного участия в судебном процессе, которое является необходимым. Во-первых, для того чтобы не оставлять потребителя финуслуг «один на один» с профессиональным участником рынка, а во-вторых, для отстаивания сформированной уполномоченным правоприменительной практики, — пояснили «Известиям» в пресс-службе финомбудсмена.

Законопроект, который подготовлен службой, предполагает внесение более 20 изменений сразу в несколько законодательных актов. По замыслу авторов, поправки должны повысить эффективность деятельности арбитра и разгрузить суды.

Делать это планируется через расширение полномочий финомбудсмена, которому предполагается передать часть функционала, который сейчас законодательно закреплен только за судом. А также за счет создания механизмов, которые демотивировали финорганизации использовать недобросовестные практики, препятствующие своевременному восстановлению нарушенных прав потребителей.

В пресс-службе финомбудсмена также добавили, что в настоящее время проект проходит активную стадию обсуждения, в том числе с Центробанком, Верховным судом и финансовым сообществом — документ будет внесен после его доработки с учетом полученных в ходе обсуждения предложений.

Регулятор считает важным совершенствование механизмов защиты прав потребителей финуслуг и повышение их эффективности, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

— Поэтому мы готовы рассмотреть эту инициативу службы финуполномоченного, когда она будет официально направлена регулятору, — отметили в Центробанке.

Правило недоплаты

В наибольшей степени предполагаемые изменения должны коснуться страховщиков. Каждый второй иск финорганизаций по оспариванию решений финомбудсмена направлен на снижение неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса (если она несоразмерна последствиям нарушения обязательства. — «Известия»), отмечают в службе финомбудсмена. Но уполномоченный, в отличие от суда, не обладает таким правом.

Проще говоря, финорганизация не согласна только с частью решения, но при этом иск позволяет приостановить исполнение в полном объеме. В службе финомбудсмена привели такой реальный пример из практики: страховщик осуществил выплату возмещения потребителю по договору ОСАГО в размере 80 тыс. рублей с нарушением срока на 250 дней. Уполномоченный удовлетворил требование гражданина на сумму 60 тыс. рублей из-за того, что страховщик неверно произвел расчет ремонта автомобиля, а также требование о взыскании неустойки в 200 тыс. рублей из-за нарушения сроков выплаты (с суммы 80 тыс. рублей).

Компания согласилась с суммой возмещения, но обращается в суд по поводу снижения неустойки (потенциально до 140 тыс. рублей). Пока иск рассматривается, приостанавливается решение финуполномоченного не только по штрафным санкциям, но и обязательство по выплате возмещения, которое не оспаривается. То есть люди не могут получить деньги в течение длительного периода.

В законопроекте предлагается два дополняющих друг друга способа решения проблемы. Во-первых, выполнение обязательств по возмещению, которое не оспаривается организацией. Во-вторых, наделение финуполномоченного правом на снижение неустойки или законодательное установление лимита на размер неустойки в размере причитающихся страховых выплат.

Пряник и кнут

Впрочем, помимо кнута в законопроекте предусмотрен и пряник. Предлагается, например, ввести прогрессивную ставку неустойки. Так, если страховщик добровольно выполнил требование потребителя по возмещению до того, как тот обратился к финомбудсмену, штрафные санкции снижаются вдвое.

Также документом предусмотрена дополнительная дифференциация взносов финорганизаций на обеспечение деятельности омбудсмена в зависимости от исполнения ими решений, отказа от необоснованных обращений в суды и оперативного урегулирования споров с потребителями. Естественно, «отличники» получат скидку, а вот «двоечникам» придется доплатить.

Законопроект предусматривает и введение жестких санкций в отношении организаций, которые в течение года неоднократно нарушают закон о финуполномоченном. Например, систематически не отвечают на запросы. Действующим регулированием никаких действенных мер ответственности в отношении таких нарушителей не введено. Вместе с тем отсутствие при рассмотрении жалоб документов и сведений в некоторых случаях может закончиться для потребителя отказом или неправильным решением. Из-за чего гражданам придется тратить время и деньги на обращение в суд.

В новом законопроекте за подобное предлагается установить штрафы. Для страховых компаний, банков, МФО и НПФ — в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала в зависимости от степени нарушений. В отношении ломбардов и кредитных потребкооперативов предусматривается твердая сумма — до 50 тыс. рублей, поскольку у них отсутствует законодательно утвержденный размер уставного капитала.

С поправкой на…

Эксперты в целом поддерживают изменения, направленные на увеличение эффективности деятельности института финомбудсмена. Как сообщили «Известиям» в фонде «За права заемщиков», организация уже направила письма в Госдуму и Центробанк с просьбой рассмотреть предложения, которые содержатся в законопроекте. В частности, правозащитники отмечают, что затягивание исполнения решений уполномоченного нарушает права потребителей на получение возмещения — особенно в части обжалования размера неустойки.

При этом в фонде считают, что подход нужно разделить на две составляющие: по сумме основного долга (неоспариваемая, подлежащая скорейшему исполнению) и по неустойке, размер которой должен определяться в суде.

Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская вообще сомневается в целесообразности сохранения нормы, позволяющей снизить неустойку.

— Уменьшение неустойки на основании статьи Гражданского кодекса без учета того, в отношении слабой или сильной стороны договорных отношений она применена, — на мой взгляд, исключительно порочная практика наших судов. Поэтому какое-либо ограничение ответственности сильной стороны договорных отношений считаю необоснованным, — прокомментировала юрист.

Также, по ее мнению, снижение неустойки для организаций в случае своевременного выполнения решения финомбудсмена является обходом выработанной Верховным судом правовой позиции. Вряд ли организация, которая долгое время не осуществляла положенные по закону выплаты, но выполнила вовремя решение уполномоченного, заслуживает поощрения, считает Светлана Тарнопольская.

При этом юрист относит к положительным такие нововведения, как установление ответственности финорганизаций за противодействие деятельности омбудсмена, в том числе за непредоставление сведений по запросу, а также расширение полномочий финомбудсмена за счет расширения его «процессуальных возможностей».

Доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров также отметил неоднозначность предложенных изменений.

— Сложно сказать о судьбе законопроекта, несмотря на разговоры, что этот законопроект был одобрен Центробанком, — говорит он.

По словам эксперта, на перспективы документа влияет два разнонаправленных мотива. С одной стороны, он направлен на значительное повышение полномочий финомбудсмена, что правильно в чрезвычайных обстоятельствах, когда важно сохранить доверие потребителей к фининститутам.

— В этом смысле механизм решения спорных ситуаций через финуполномоченного требует усиления для воздействия на тех участников, которые отклоняются от своих обязательств и пытаются «замылить» разбирательства с клиентами, — сказал Андрей Столяров.

Но он отметил и обратную сторону, когда в нынешних условиях проблемы возникают и у самих участников рынка, для которых на первых порах регулятор пошел на смягчение регуляторных мер. Но принятие такого проекта сейчас означает изменение отношения ЦБ к ним, подчеркнул эксперт.

Во Всероссийском союзе страховщиков от комментариев по поводу законопроекта воздержались. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал «Известиям», что, когда документ обсуждался летом, к нему были серьезные вопросы у профсообщества.