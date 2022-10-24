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Испорченный фон: банки снова незаконно интересуются кредитными историями

Как несанкционированные справки могут навредить физлицу при обращении за займом
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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С начала года Центробанк выявил более сотни нарушений в действиях крупных банков при запросе кредитных историй заемщиков, следует из данных регулятора, которые проанализировали «Известия». Больше всего штрафов в этом году получили «Открытие» (44), Альфа-банк (25) и «Тинькофф» (11). В ЦБ указали, что основное нарушение банков — получение сведений из кредитной истории без согласия клиента. Частота запросов влияет на уровень одобрения кредита, предупреждают эксперты. Регулятор рекомендует оспаривать несанкционированные запросы.

Без согласия

Банк России с начала января по середину октября этого года принял 105 постановлений о привлечении финансовых организаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика. Эти показатели лишь немногим меньше аналогичного периода 2021-го: тогда было более 120 дел.

Справка «Известий»

В кредитной истории физлиц содержится информация обо всех кредитах и займах с суммами и сроками их погашения, сведениями о текущем и просроченном долге, а также в целом о его платежной дисциплине. Кредиторам для запроса подобной информации по закону необходимо согласие клиента. Незаконные действия регулируются КоАП (ст. 14.29 — «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета») и предусматривают административный штраф. Например, для должностных лиц его размер может составить от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс.

Банки неправомерно запрашивают кредитные истории россиян, чтобы проверить, является ли человек добросовестным заемщиком, и, если да, предлагать ему свои продукты.

Больше всего штрафов в этом году получил банк «Открытие». На его долю приходится почти половина дел (44 постановления). Далее следуют Альфа-банк (25), «Тинькофф» (11), МТС Банк (9), Райффайзенбанк (8) и ВТБ (5). По одному разу оштрафованы Совкомбанк, «ДОМ.РФ» и «Хоум кредит». В целом ряды организаций-нарушителей за прошедший год не сильно изменились. В отношении МФО с начала года принято 25 постановлений. Лидер по числу незаконных действий — микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (бренд «Viva Деньги»).

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Вывеска «Кредит»
Фото: ТАСС/Ведомости/Екатерина Кузьмина
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Также россияне продолжают делиться на форумах историями о запросах банков их кредитных данных без разрешения. Один из пользователей рассказал, что обнаружил в своей отчетности заявки со стороны МТС Банка, хотя ранее не обращался к ним, вклада нет, как и карт, отметил он, добавив, что также не является абонентом МТС. Другой участник обсуждения Максим просит поделиться образцом подготовки иска в суд. «Сейчас изучаю вопрос предъявления иска к Альфа-банку о возмещении морального вреда в связи с незаконными запросами», — сказал он.

«Известия» спросили крупные банки и МФО, включая все упомянутые, о незаконном запросе данных клиентов. Банк строго соблюдает законодательство о кредитных историях, заявили в ВТБ. Случаи технических ошибок единичны, все они отработаны и не повлияли на данные клиентов, заверили там, добавив, что в любом случае при оценке заемщиков ВТБ такие запросы не учитывает.

Такие ситуации могут возникнуть в двух случаях. Например, если был технический сбой или несовершенство учета персональных согласий, когда в системах банка неверно отражены сведения о наличии согласия на запрос кредитной истории и делается запрос с целью расчета предложения по кредиту. Второе — действия мошенников без согласия клиента с целью получения кредита по поддельным документам. Подобные операции пытаются провести онлайн или через микрозаймы МФО, — рассказал директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников.

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Сотрудницы банка ведут прием посетителей
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В микрофинансовых компаниях Eqvanta и Webbankir сказали, что обращаются в бюро кредитных историй (БКИ) строго при наличии согласия клиента.

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В ОКБ и НБКИ «Известиям» отметили: обращения с обжалованием неправомерных запросов кредитной истории поступают, но редко. Главное основание для заявок финорганизаций — согласие клиента или действующий кредитный договор, указал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Влияние налицо

Вопросы взаимодействия кредиторов с БКИ остаются в постоянном фокусе надзора Банка России, заявили в пресс-службе ЦБ. Там рассказали: во время регулярных проверок выявляются такие нарушения, как получение сведений из кредитной истории без согласия клиента, несоблюдение формы получения подобных одобрений физлица и другие.

Вместе с тем в ЦБ сообщили, что отмечают тенденцию к улучшению ситуации. Количество жалоб, поступивших по этой проблеме за девять месяцев, снизилось на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, добавили в регуляторе. Там порекомендовали оспаривать неправомерно внесенные сведения, включая запросы, обращаясь в БКИ или к банкам, так как вся информация, содержащаяся в кредитной истории, может быть использована финорганизациями при принятии решения.

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Терминал выдачи талонов электронной очереди
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Частота запросов влияет на уровень одобрений кредитов, подчеркнул и.о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. Он рассказал, что в 2021-м проводилось исследование, основанное на выборке данных более 10 млн граждан. В нем изучался вопрос уровня одобрений по заявкам на заем у физлиц, по которым банки ранее ни разу не запрашивали кредитную отчетность или делали это один-два и более раз в течение недели, месяца, квартала или года до фактического обращения физлица. В результате у заемщиков, по которым финорганизации не делали за неделю до подачи заявки на кредит запросов, уровень одобрения почти на 40% выше, чем у тех, чьи данные запрашивали единожды, а также на 70% больше, чем у тех, у кого дважды, отметил глава бюро.

— По нашим данным, примерно три четверти банков учитывают количество запросов кредитной истории при оценке клиента. Чем их больше — тем хуже оценивается заемщик. Влияние этого фактора разнится от банка к банку, но в целом оно является весомым и может негативно сказаться на шансах получить кредит, — заключил Николай Мясников.

Как считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков, причины несанкционированных запросов со стороны банков могут заключаться в поиске ими потенциальных клиентов среди тех, у кого хорошая кредитная история, а также проверкой старых и действующих с целью предложения им дополнительных услуг. Их влияние на шансы физлиц получить новый кредит отрицательное, подчеркнул он: при наличии множества запросов, по которым займы не выданы, аналитические системы банков считают, что они завершились отказом у других.

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