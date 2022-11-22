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Отняли чужое бремя: как перестать платить по чужим долгам

Эксперты рассказали, почему нельзя оформлять на себя кредиты по просьбе друзей и родственников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Друзья познаются в беде, но порой и сами становятся причиной неприятностей. Для российских судов не редкость дела, связанные с банковскими кредитами, которые доверчивые граждане берут по просьбе приятелей и родных, а потом оказываются один на один с долговыми обязательствами. В частности, в Челябинске женщина взяла кредит по просьбе брата, а тот потом отказался рассчитываться по счетам, оставив ее один на один с платежами. Как обезопасить себя, если помочь другу все-таки хочется, и как призвать к ответу вероломного товарища — в материале «Известий».

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Платежом красен

«Брат уговорил меня взять кредит для него. Он работал неофициально, поэтому доход подтвердить не мог и банки отказывали ему в кредитах. Я даже не сомневалась, что нужно ему помочь, ведь мы родственники», — пожаловалась жительница Челябинска на сайте МФЦ. Родственники договорились, что сестра на свое имя оформит кредит на 180 тысяч рублей, а брат будет гасить ежемесячные платежи. Уже через полтора месяца начались звонки из банка. Брат даже не думал гасить долг, а сотрудник банка заявил, что платит тот, чья подпись стоит под кредитом. Женщина угодила в весьма распространенную для россиян ловушку — таких историй немало. В схемах подобных мошенничеств меняются только фигуранты: ими становятся не только родственники, но и друзья, а также совершенно незнакомые люди, которые безошибочно определяют, кого можно «развести» на кредит.

Отняли чужое бремя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Блюстители закона, как никто другой, знают, что в денежных вопросах никому нельзя доверять, а финансовой грамотности следует уделять особое внимание.

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На практике довольно часто встречаются ситуации, когда кто-то берет кредит за другого человека, а потом, когда человек не может его выплачивать, долг остается на оформившем заем. Юрист здесь может помочь только в том случае, если есть хоть какие-то доказательства, документально подтверждающие обязательства человека, попросившего этот кредит взять, — комментирует Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

Если нет расписок или других документов, подтверждающих передачу денежных средств, а также отсутствует личная переписка, с помощью которой можно достоверно установить причастных к неприятной ситуации, то сделать что-то будет сложно, считает эксперт. Если же доказательства имеются, то можно инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Таких случаев всё больше, так как стало меньше возможностей получить кредиты в банках или финансовых организациях из-за плохой кредитной истории. Это минус современной банковской системы: с одной стороны, нельзя бесконтрольно выдавать всем кредиты, с другой — нельзя лишать людей возможности перекредитования для погашения имеющихся долгов, — продолжает Вадим Ткаченко.

Юрист советует обезопасить себя от подобных ситуаций. Сделать это можно, если составлять расписки или заключать договоры займа — они станут документальными доказательствами.

Отняли чужое бремя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Если есть расписка или договор, подписанный желательно в присутствии двух свидетелей, то вероятность того, что суд примет положительное решение в пользу добряка, приближается к 100% — высокий шанс на успех. В случае каких-то проблем с документами или при наличии переписки, которую еще нужно заверять у нотариуса, дело усложняется: по срокам всё может затянуться на полгода минимум, а то и на год, если будут проводиться какие-нибудь экспертизы, — разъясняет Вадим Ткаченко.

Финансовым учреждениям всё равно, какие страсти разыгрываются вокруг займа. Банк не станет разбираться в личных делах заемщика, а просто потребует платежи с того, кто указан в договоре.

Даже если гражданин взял кредит для другого человека, заемщиком будет лицо, указанное в договоре. Оно и будет возвращать денежные средства, — уточняет председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

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Пока, как говорится, суд да дело, отзывчивому родственнику или другу придется платить по чужим счетам, чтобы самому не попасть в долговую яму.

Юридический вес

При оформлении кредита вся ответственность ложится на указанного в договоре заемщика, даже если фактически деньгами пользуется кто-то другой, подтверждают в Федеральной нотариальной палате.

Брать кредит за кого-то — однозначно плохая и очень рискованная идея. Если же человек готов сам выступить кредитором, то есть одолжить свои деньги кому-либо, то такие договоренности, безусловно, можно и нужно фиксировать на бумаге, — комментирует член бюджетной комиссии Федеральной нотариальной палаты, нотариус города Подольска Ия Горбункова.

Отняли чужое бремя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперт уточняет, что по закону расписка не является договором, а значит, не может содержать в себе никаких условий о сроке и способе возврата средств, процентах за просрочку и т.д. Она лишь подтверждает факт передачи денег от одного лица другому и в ряде случаев служит приложением к договору займа, в котором, согласно законодательству, и должны быть прописаны все условия возврата долга.

Если должник не возвращает деньги, а у кредитора на руках есть только расписка, то шансы вернуть средства невелики. Да, каждый вправе обратиться в суд, но без договора служители Фемиды могут не поддержать претензии истца, тем более если должник будет оспаривать утверждения кредитора. Гораздо надежнее будет оформить полноценный договор займа, в идеале — через нотариуса, — комментирует Ия Горбункова.

Нотариально удостоверенный договор займа имеет гораздо больший юридический вес, нежели договор в простой письменной форме. Нотариус гарантирует как законность всех условий договора, так и учет интересов обеих сторон, подчеркивает эксперт. К тому же весь процесс общения нотариуса с кредитором и заемщиком может быть записан на видео — это дополнительная защита от оспаривания документа.

Отняли чужое бремя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ФНП отметили, что нотариальная форма договора займа дает возможность воспользоваться внесудебным порядком возврата денег, если заемщик вдруг решит их не возвращать. Для этого опять же необходимо будет обратиться к нотариусу и получить так называемую исполнительную надпись. С ней кредитор может, минуя суд, отправиться к приставам или в банк, если известно, в каком из них у должника открыты счета.

Не рой другому яму

Пользователи одной из соцсетей обсуждают ситуацию россиянки, которая попала в финансовую ловушку по вине своей хорошей знакомой. Подруга клялась платить каждый месяц, оставила расписку с паспортными данными, а потом переехала в другой город и перестала выходить на связь. Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова поясняет, что в подобной ситуации следует продолжать оплачивать кредит банку, не допуская просрочки, и одновременно взыскивать денежные средства с вероломной приятельницы в судебном порядке по расписке.

Иск к подруге по взысканию с нее денежных средств из-за просрочки их возврата по расписке надлежит подавать в суд по месту ее регистрации. Играет роль и то, как был составлен документ. Желательно, чтобы вся расписка была написана от руки. Если вместо подписи стоит закорючка, а текста мало, то экспертам будет сложно установить, кто писал. Во избежание излишних претензий со стороны одного из участников сделки можно заверить бумагу нотариально, — комментирует юрист.

Отняли чужое бремя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лучший способ не остаться с чужими кредитными обязательствами — это воздержаться от оформления кредита для кого-либо, если этот кто-то не вы сами, подчеркивает Данильченко. Но если уж человек решился на такое, то следует знать, что есть вариант, позволяющий «пристегнуть» реального должника к финансовой сделке, — это заключение договора поручительства с банком.

Поручителем выступит как раз друг, который и попросил оформить кредит. В данном случае у банка возникнет право обратиться за возвратом выданного кредита как к основному заемщику, так и к поручителю, — резюмирует Виктория Данильченко.

Возможно, если настаивать на таком способе помощи ненадежному приятелю, то он со временем совсем откажется от идеи использовать друга в своих корыстных целях.

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