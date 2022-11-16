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Дать, чтобы не взять: россияне не спешат устанавливать самозапрет на кредиты

Почему инициатива ЦБ не пользуется популярностью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне неохотно используют защиту от мошенников, которая предполагает самозапрет на кредитование. Такой услугой заинтересовались единицы, выяснили «Известия». В ЦБ заявили, что регулятор направил запросы в банки о реализации инициативы. В ОНФ «За права заемщиков» подчеркнули: крупнейшие организации вовсе не предлагают такой услуги, поэтому и число установленных самоограничений крайне низкое. К каким мерам там советуют прибегнуть и почему запрет эффективнее с точки зрения защиты — в материале «Известий».

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Спрос на запрет

Россияне неохотно пользуются способом защиты от мошенников, который предполагает самозапрет на кредитование. Граждане получили возможность установить его с 1 октября. Источник «Известий» в банке из топ-10 заявил, что не много людей интересуется новой услугой.

В крымском РНКБ заявки на услугу оформили 39 клиентов. В банке уточнили, что запрет на онлайн-кредитование можно запросить в чате мобильного приложения или в офисе.

В Абсолют Банке в октябре было оформлено всего пять заявлений на самоограничение по займам, сообщил зампред правления кредитной организации Антон Павлов. При этом за две недели ноября их количество увеличилось почти в 10 раз.

Дать, чтобы не взять
карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Интерес к этой опции растет по мере распространения информации о ней, пояснил Антон Павлов. Он полагает, что от месяца к месяцу количество обращений будет увеличиваться. Например, установка лимитов на проведение операций по картам — месячных, суточных — уже достаточно популярна на рынке.

Справка «Известий»

Клиенты банков с 1 октября 2022 года могут добровольно ограничивать не только оформление кредитов, но и в целом онлайн-операции, напомнили в ЦБ. А банки обязаны предоставить такие услуги. Например, граждане вправе самостоятельно устанавливать максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. Снять ограничение возможно при личном посещении банка.

В ВТБ рассказали «Известиям», что на данный момент у клиентов есть возможность устанавливать ограничения на операции с кредитными средствами (например, можно запретить их вывод со счетов), а функционал полного ограничения онлайн-кредитования планируется внедрить в банке в ближайшее время.

Пользователям доступна возможность установки лимитов, в том числе — на денежные переводы. По желанию клиента банк может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах. По итогам октября около 1 млн клиентов уже установили ограничения на операции в онлайн-банке ВТБ, в сентябре это сделало более 850 тыс. пользователей, — рассказали в кредитной организации.

Дать, чтобы не взять
перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уже доступно самоограничение кредитования в МКБ. Количество поступивших заявок на оказание этой услуги в банке не назвали.

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В Банке России заявили «Известиям», что мониторят ситуацию и продолжают взаимодействовать с банками по этому вопросу. В регуляторе уточнили, что в октябре ЦБ направил запрос в адрес кредитных организаций относительно того, как они реализуют новое требование.

Предлагают ли услугу

С 1 октября волонтеры проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» наблюдают за реализацией анонсированной ЦБ возможности для потребителей установить добровольное самоограничение на выдачу кредитов, рассказала «Известиям» его руководитель Евгения Лазарева. Ни в одном из крупнейших банков добровольцам не удалось получить этой услуги.

Службы поддержки и менеджеры банков просто сообщали, что такой возможности не предусмотрено. А вместо запрашиваемого самозапрета для защиты от злоумышленников предлагали оформить страховку или установить лимит по количеству и суммам операций, которые никак не защищают от мошенничества с использованием методов социальной инженерии, — отметила Евгения Лазарева.

Дать, чтобы не взять
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Она уточнила, что для мониторинга были выбраны крупнейшие кредитные организации, поскольку атакам злоумышленников чаще всего подвергаются именно их клиенты и именно их названия фигурируют в сценариях с использованием методов социальной инженерии.

— Мы считаем, что банки лукавят, заявляя об отсутствии спроса на эту услугу. С 1 октября к нам поступают многочисленные сообщения от граждан, которым также не удалось добиться установления самоограничения, они полны разочарования. Потребители следили за сообщениями регулятора о появлении такого инструмента и ждали его, — подчеркнула правозащитница.

Самозапрет на онлайн-займы позволит справиться с кредитными мошенниками: когда злоумышленники уговаривают клиента оформить ссуду, а затем перевести средства на якобы безопасный счет. Установление самоограничений поможет минимизировать такие случаи. Злоумышленникам останется только убеждать клиента очно обратиться в банк и отменить запрет, а затем провести операцию, описал маловероятный сценарий директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Дать, чтобы не взять
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Низкая популярность услуги объясняется тем, что люди просто не знают о такой возможности. Лично мне не приходило никаких уведомлений от банков, что я могу минимизировать свои риски, снизив лимит по операциям перевода или вообще отказавшись от возможности их совершения, — отметил он.

По словам Вениамина Каганова, для популяризации сервиса нужна просветительская кампания с участием самих кредитных организаций.

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