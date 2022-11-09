Знает долг: банки увидели риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО

Банки сообщили о рисках мошенничества при запросе кредитных каникул мобилизованными: поскольку приносить документы об участии в СВО необязательно , отсрочку могут попросить недобросовестные заемщики. Об этом говорится в письме Нацсовета финрынка в адрес ЦБ. Такую опасность подтвердили на рынке. Впрочем, обман банка чреват штрафами и подобные нарушения исключены, считают правозащитники .

Верить на слово

Поскольку, согласно ст. 1 закона о кредитных каникулах (№ 377-ФЗ от 07.10.2022), установлено право, а не обязанность клиента представить в банк документы об участии в специальной военной операции, возникает риск, что льготный период потребуют недобросовестные заемщики , то есть не военнослужащие или не мобилизованные. Об этом говорится в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес Центробанка (есть у «Известий»). И хотя та же статья закона говорит, что кредитор вправе запросить информацию в Минобороны, органах управления войск нацгвардии или воинских формированиях, в письме уточняется, что у банков не будет возможности достоверно проверить статус клиента .

Знает долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В документе также отмечается, что в конце ноября 2022-го финансовые организации смогут запросить у ФНС подтверждение достоверности только факта мобилизации заемщика. Однако велика вероятность, что банки не смогут в целом ряде случаев получать своевременные сведения для подтверждения правомерности каникул. При этом, если данные ФНС не подтверждают факта мобилизации, это не будет основанием для отказа заемщику, подчеркнул глава НСФР Андрей Емелин

— Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам , возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций, — подчеркнул глава НСФР.

В связи с этим банки попросили регулятор принять ряд мер. В частности, освободить их от формирования повышенных резервов по займам участникам СВО и надбавок к коэффициентам риска в случае реструктуризации таких кредитов.

Кроме того, сейчас в случае гибели заемщика в зоне СВО банк обязан за свой счет погасить его кредит. Поэтому НСФР просит ЦБ разработать механизмы, компенсирующие расходы кредитных организаций . Банковское сообщество предлагает, чтобы в этом случае задолженность по ссудам списывалась в качестве убытков как безнадежные долги и таким образом сократилась налогооблагаемая база, пояснил Андрей Емелин.

Знает долг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ЦБ сообщили «Известиям», что изучат письмо НСФР, когда его получат. В регуляторе напомнили, что с конца ноября кредиторы смогут сами запрашивать подтверждение мобилизации заемщика через ФНС. 8 ноября, выступая в Госдуме, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что банки смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей.

Компенсация требуется

«Известия» обратились за комментариями в крупнейшие российские кредитные организации. В УБРиР считают, что риски появления злоумышленников высоки, поскольку при обращении в банк клиент не обязан подтверждать свой статус мобилизованного . Но в финорганизации подчеркнули, что пока не сталкивались с подобным видом мошенничества.

После подачи заявления банк может самостоятельно запросить недостающие документы в военном ведомстве, если потребуется, отметили в Почта Банке . Там добавили: если в дальнейшем будет выявлен факт недобросовестного поведения заемщика, то каникулы будут отключены, а клиент будет нести все последствия, связанные с неисполнением кредитных обязательств .

В проекте Народного фронта «За права заемщиков» не согласны с высоким риском мошенничества. Механизм предоставления кредитных каникул еще в пандемийный период был устроен таким образом, что потребитель мог подать заявление даже по телефону, а документы предоставить позже, напомнила руководитель проекта Евгения Лазарева. Она уточнила: как тогда, так и сейчас это обосновывается невозможностью оперативно получить необходимый пакет бумаг.

Знает долг Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Если документы кредитору не предоставлялись или в них не значились основания, которые предполагались законом, то это расценивается как недобросовестное поведение заемщика и ему назначаются штрафные санкции и пени. Так сохраняется баланс интересов клиентов и рынка . Граждане знают, что кредитные каникулы не амнистия, не «бесплатный» период (поскольку проценты продолжают начисляться) и они требуют оснований. Поэтому риски мошенничества исключены — в этой области выгоды не получить , — убеждена Евгения Лазарева.

Оценки рынка, экспертов и регулятора говорят о том, что каникулы для мобилизованных могут быть востребованы не более чем у 1% от всех заемщиков в России, подчеркнула она.

Если банки будут списывать кредиты погибших в ходе спецоперации за свой счет, это повлечет увеличение общей стоимости заимствований , отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что у финансовых организаций снизятся возможности кредитования и, возможно, им придется в целом повышать ставки. Такая ситуация будет актуальна не только для банков, но и для МФО, считает эксперт.

По его мнению, кредитным организациям следует компенсировать убытки по таким займам из бюджета. Механизмы уже существуют по ипотечным программам с господдержкой. Например, государство субсидирует льготные ставки для жителей Дальневосточного федерального округа по сельской ипотеке.