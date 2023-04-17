Выплаты по уходу за инвалидом: когда повысят, кому положено

Ухаживающим за инвалидами гражданам предложили ежемесячно выплачивать от государства 15 тыс. рублей, а сами пособия — ежегодно индексировать наравне с другими социальными выплатами. Законопроект об этом рассматривают в Госдуме. На сегодня максимально возможная помощь составляет 10 тыс. рублей — ее выплачивают тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Кому положены пособия по уходу за неработоспособным и как их получить, выясняли «Известия».

Пособие по уходу за инвалидом и престарелым – 2023: сумма, кому положено

Согласно Федеральному реестру инвалидов, на май 2021 года в России насчитывалось более 717 тыс. детей-инвалидов до 18 лет, за которыми ухаживают неработающие родственники. Еще около 2,5 млн человек получали пособие по уходу за престарелым и пенсионером старше 80 лет. И это без учета жителей четырех новых территорий.

Всего существует пять видов пособий:

— пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет;

— пособие по уходу за инвалидом с детства I группы;

— пособие по уходу за инвалидом I группы;

— пособие по уходу за престарелым, достигшим 80 лет;

— пособие по уходу за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения.

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Сумма пособия отличается в восемь раз: если родственники детей-инвалидов или инвалидов детства I группы ежемесячно получают 10,6 тыс. рублей (пособие было проиндексировано в 2019 году), то во всех остальных случаях компенсация с 2006 года составляет всего 1200 рублей в месяц и индексации не подлежит. При этом пособие, согласно пояснению Минтруда, считается компенсацией утраченного заработка и получать доход из других источников ухаживающий не имеет права. Заработок даже в тысячу рублей может стать основанием для отказа в пособии, хотя лишних средств на лечение и реабилитацию не бывает.

Особенно это актуально в нынешних условиях роста инфляции, снижения доходов населения, роста численности граждан, нуждающихся в уходе, подчеркивают авторы документа.

Закон о пособии по уходу за инвалидом: суть ФЗ 197055-8

Согласно законопроекту ФЗ 197055-8, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 19 апреля, выплаты лицам, осуществляющим уход (ЛОУ), предлагают уравнять и соотнести с величиной прожиточного минимума (14 375 рублей в 2023 году). Согласно тексту законопроекта, ежемесячное пособие по уходу за любым нетрудоспособным в 2023 году предлагают установить на уровне 15 тыс. рублей с последующей ежегодной индексацией и правом на северные надбавки.

По мнению авторов законопроекта, это поможет снизить социальное напряжение, которое давно присутствует в обществе. Уход за престарелыми и инвалидами детства ничуть не легче, чем уход за детьми, и требует больших финансовых затрат, говорится в пояснительной записке.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помимо выплат в законопроекте также предлагают модернизировать систему долговременного ухода за инвалидами (СДУ), которую сейчас в пилотном варианте реализуют в 34 из 89 регионов страны. На сегодня система долговременного ухода предлагает трудоустройство ухаживающего человека в систему и до 28 часов помощи в неделю (или не более четырех часов помощи в день). По мнению экспертов, необходимо параллельно развивать оба варианта помощи: и систему долговременного ухода, и адресные пособия по уходу за инвалидом.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, и предполагалось, что он может заработать уже с января 2023-го. Однако рассмотрение документа было отложено, и в данный момент ни срок его вступления в силу, ни финальный текст законопроекта неизвестны.

Как писали СМИ, правительство совместно с региональными властями подготовит критерии для определения степени нуждаемости в постоянном постороннем уходе для инвалидов I группы и детей-инвалидов.

По итогам встречи президента Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций поручено разработать эти критерии к 1 сентября 2023 года. Как пояснил глава Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), депутат Госдумы Михаил Терентьев, это делается с целью выделить самых тяжелых инвалидов, которым нужно повысить пособие ЛОУ.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вопрос о справедливом начислении пособий по уходу за инвалидом и даже о возможности сохранить пособие тем, кто продолжает трудиться и ухаживать за родственником-инвалидом, поднимают не первый год как в форме петиций, так и прямым обращением к президенту, как это сделал в декабре 2020 года Михаил Терентьев.

Индексация пенсий инвалидам I группы в 2023 году

С 1 апреля в России были повышены пенсии инвалидов I, II и III групп. Инвалиды I группы и граждане с приобретенной в детстве инвалидностью II группы в апреле стали получать 14 306,73 рубля, а детям-инвалидам I группы пенсию проиндексировали до 17 167,83 рубля. В некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки для инвалидов, также льготы и скидки для граждан с ограниченными возможностями предоставляют многие учреждения. Помимо пенсий Соцфонд РФ предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Право на пособие по уходу за инвалидом имеют россияне трудоспособного возраста (мужчины 16–65 лет и женщины 16–60 лет), которые не работают и не получают пенсионное обеспечение. Оформить его можно на «Госуслугах» или в офисах СФР и «Моих документах». При этом не важен факт совместного либо раздельного проживания с инвалидом, а также наличие или отсутствие родственной связи с ним. Пособие по уходу приходит одновременно с пенсией нетрудоспособному лицу, а весь период ухода засчитывается в стаж ухаживающему.