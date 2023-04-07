Общее место: дети-инвалиды могут получить квоты на отдых в летних лагерях

Квоты на отдых для детей с инвалидностью могут появиться в России. Правительство готово поддержать соответствующую инициативу группы сенаторов и депутатов, говорится в отзыве Кабмина на законопроект. Число детей с ограниченными возможностями велико, но адаптированных для них лагерей практически не существует, указывают авторы проекта. В итоге нередки случаи, когда инвалидам не дают путевки на отдых. Правительство согласилось поддержать проект закона, если инициаторы уточнят, из каких источников будет финансироваться переоборудование мест отдыха. Авторы законопроекта считают, что дополнительных средств не потребуется, но эксперты с этой позицией не согласны.

Условное одобрение

В России могут ввести квоты, гарантирующие отдых в летних оздоровительных лагерях детям с ограниченными возможностями (ОВЗ). Правительство намерено поддержать соответствующие проект закона, следует из отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».

Внести изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка» в декабре прошлого года предложила группа сенаторов и депутатов от «Единой России». В случае принятия проекта, центры отдыха будут обязаны выделять инвалидам квоту не менее чем в 10% от общего числа мест. Так будет гарантирован равный доступ всех детей в летние лагеря, полагают авторы инициативы.

Законопроект поможет «пресечь неправомерные факты отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов», говорится в пояснительной записке. Там же отмечается, что число инвалидов в России составляет около 2% от общего количества детей, но при этом «практически не существует полноценных инклюзивных смен, где дети с особенностями могли бы отдыхать совместно с обычными детьми».

«К сожалению, нередки случаи, когда «особенных» детей не пускают в детские оздоровительные лагеря», — констатируют авторы законопроекта.

Правительство намерено одобрить предложение парламентариев, но оговаривает несколько условий для этого. В частности, в отзыве кабмина говорится об отсутствии ясности в вопросе источников финансирования, которое потребуется на переоборудование детских лагерей для нужд детей-инвалидов . Также из текста законопроекта не понятно, предполагается ли распространить квоты на частные лагеря.

Счет денег

Проект требует доработки, признала его соавтор депутат Рима Баталова, но отметила, что найти компромиссное решение наболевшей проблемы организации отдыха для детей с ОВЗ возможно. Замечания правительства будут учетны ко второму чтению законопроекта, пообещала она.

— Доступная среда должна быть во всем, и наши дети не должны чувствовать себя в чем-то ущемленными, — сказала она «Известиям».

По словам Римы Баталовой, обязанность государства — организовывать детский отдых, в том числе для детей с ОВЗ. Частные же проекты изначально должны будут соответствовать требованию об инклюзии, считает депутат.

— Если мы формируем доступную среду, то исключений, где она может отсутствовать, быть не должно. Есть ряд особенностей с уже существующими объектами, но если это не историческое здание, то не вижу препятствий для обустройства их для детей с ОВЗ, — подчеркнула Рима Баталова.

Дополнительных средств на реализацию законопроекта не понадобится, заявила «Известиям» одна из авторов инициативы, депутат Алена Аршинова. По ее словам, средства уже предусмотрены — с 2015 года действует программа «Доступная среда», с 2021 года — ведомственная целевая программа Минпросвещения, которой предусмотрено финансирование инклюзивных смен в детских оздоровительных лагерях в российских регионах.

С такой позицией согласны не все. На адаптацию лагерей потребуются огромные средства, которых у оздоровительных комплексов может и не быть, отметила председатель Союза организаторов детского и активного туризма Марина Грицун.

— Невозможно сделать полностью инклюзивный лагерь для детей со всеми видами инвалидности. Я работала с «особенными» детьми, и каждый раз мы проводили основательное собеседование с родителями и самим ребенком, чтобы убедиться, что он готов быть в детском коллективе, — рассказала она. — Порой лагеря отказывают в отдыхе таким детям, именно из-за того, что невозможно подстроить под нужды одного ребенка весь процесс.

К примеру, детям с ментальными нарушениями сложно находиться в коллективе нормотипичных сверстников, отметила она. Поэтому с такими детьми рядом обязательно должен быть куратор.

— А как обеспечить в группе на, условно, 25 человек постоянное адресное взаимодействие с одним особенным ребенком? — спросила она. — У нас обычно единственный взрослый вожатый на смене. Если он будет уделять все свое время ребенку с инвалидностью , который в этом внимании, безусловно, будет нуждаться, то вожатому просто не будет хватать времени на остальных.

Поэтому, полагает она, инклюзивность в лагерях должна быть не обязанностью, а правом, и программы необходимо специально разрабатывать для участия в них детей с особенностями развития и с учетом каких-то определенных видов инвалидности.

— Но грести все лагеря под одну гребенку не рационально, — считает Марина Грицун.

Зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко также усомнился в том, что на реализацию инициативы не потребуется средств из бюджета.

— Возможно, из федерально и не понадобятся, но организация и финансирование летнего отдыха — компетенция региональных органов власти, а дефицит средств в региональных бюджетах — извечная проблема, — заявил он. — А частные организации и так находятся в зоне риска из-за возрастающих из года в год требований.