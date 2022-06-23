Инклюзивный формат: кабмин выделит гранты на отдых детей с инвалидностью

Государственные и частные детские лагеря смогут получать федеральные гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья. Порядок проведения конкурса на гранты скоро утвердит Минпросвещения. Эксперты считают, что кроме объявленных властями решений нужны еще и специализированные объекты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не хватает и качественных программ реабилитации и социализации. Подробности — в материале «Известий».

Безбарьерная среда

Еще в декабре по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей. И теперь премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на эти цели. Как следует из пресс-релиза кабмина, получить федеральные гранты смогут государственные и частные детские лагеря.

— Господдержка будет направлена на создание универсальной безбарьерной среды, — заявляют в правительстве. — Претендентов на получение господдержки ждет конкурсный отбор. Порядок его проведения, а также состав конкурсной комиссии скоро утвердит Минпросвещения.

Для реализации безбарьерной среды в лагерях необходимо будет адаптировать уличное пространство и помещения — сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проемы, установить пандусы и подъемники, оборудовать спортивные залы и площадки. Кроме того, в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование, в том числе информационно-коммуникационные панели для детей с нарушениями слуха, ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать детей.

Инклюзивный формат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Гранты на эти цели будут предоставлены в рамках государственной программы «Доступная среда».

— В настоящее время дети-инвалиды в основном едут в узкоспециализированные санатории, — говорит руководитель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. — Их мало. И это из года в год одни и те же санатории. В то же время очень большая часть инвалидов могла бы проводить лето в обычном лагере.

По ее словам, новое решение властей было бы полезно и для детей, у которых есть проблемы со здоровьем, и для здоровых детей. Потому что внимание к инвалидам с детства формирует заботливое отношение к ним во взрослой жизни. Например, слабослышащие дети или дети с легкой формой ДЦП вполне могут отдыхать в обычном лагере. Это будет прекрасно работать на их социализацию. Хотя, возможно, потребуется дополнительный медицинский персонал или же тьюторы, уточняет Наталья Карпович.

— Но двигаться в этом направлении, безусловно, надо, — настаивает она. — И финансовая поддержка, конечно, существенно может стимулировать руководство лагерей создавать доступную среду.

В целом, по мнению специалистов, нужен комплексный подход, включающий реабилитационные программы. Надо посмотреть, насколько востребованной будет новая программа, а уже затем ее расширять, подчеркивают эксперты.

— Лагеря зачастую являются единственной альтернативой психоневрологическим интернатам для деток с ментальными особенностями, — сказал эксперт Общественной палаты РФ Леонид Бандорин. — Теперь главное, чтобы субсидии получили лагеря, специализирующиеся на самых различных болезнях и инициативно развивающие свою деятельность. У нас много частных организаций, которые по спектру услуг и условиям превосходят государственные, но не могут «взлететь» без финансовой поддержки.

Инклюзивный формат Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых подчеркивает, что этого решения родители и общественники ждали много лет. На сегодня доступность лагерей — это действительного огромная проблема, так как большинство из них построены довольно давно.

По ее словам, при создании универсальной доступности лагерей важно предоставить возможность льготного отдыха. При этом нужно учитывать, что дети зачастую не могут находиться одни без присутствия родителей. И этот вопрос необходимо тоже решать. Самым важным условием доступности летнего отдыха для детей с особенностями является наличие подготовленных специалистов, которые могут сделать его не только приятным, но и полезным.

Забота и внимание

По действующим правилам дети-инвалиды отдыхают в рамках как обыкновенных, так и инклюзивных смен. В некоторых регионах разработаны целые программы таких смен. Получить эти услуги могут все дети, которые обладают навыками самообслуживания и социализации.

— Другое дело, если за детьми нужен особый уход — таких у нас тоже много, — объясняет генеральный директор ЦДМО «Магистр», кандидат психологических наук Андрей Данилков. — Это колясочники, например, или дети с нарушениями интеллекта и развития и т.д. — им сложно вписываться в рамки обычных лагерных смен. И им нужны сопровождающие их лица, а это сразу накладывает на лагерь обязательства по размещению. Вопрос, кто за них будет платить — по закону органы соцзащиты, но у них нет на это денег в рамках их полномочий по детскому отдыху.

По мнению эксперта, для таких ребят необходимы как отдельные смены, так и специализированные места размещения.

Эксперт Росинфра Лусине Арутюнян обращает внимание на то, что новые правила не регулируют условия получения детьми права на отдых в лагерях, которые получат гранты, — они остаются прежними. Однако в лагерях за счет грантов будут созданы условия, которые позволят принять таких детей.

Инклюзивный формат Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Гранты будут даваться на финансовое обеспечение расходов, то есть авансом, — говорит Лусине Арутюнян. — Если затраты понесены до предоставления гранта, то такие затраты нельзя возместить за счет гранта. Единственное исключение — если затраты понесены после определения перечня победителей конкурсного отбора и размера грантов, но до заключения соглашения о предоставлении гранта.

Предельный размер гранта, который может быть предоставлен одному лицу, составляет не более 10 млн рублей. По сообщению правительства РФ, в федеральном бюджете на 2022–2024 годы на такие гранты всего предусмотрено 210 млн рублей — по 70 млн рублей ежегодно. Соответственно, предполагаются, скорее, точечные изменения в конкретных лагерях, нежели масштабное реформирование системы. Для более глобальных изменений требуются больший объем финансирования, более активное использование инструментов государственно-частного партнерства, считают эксперты.

Замдекана факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина отмечает, что идея создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в летних лагерях сама по себе звучит крайне привлекательно, однако вопрос заключается в том, насколько широко смогут воспользоваться этой возможностью дети с ОВЗ. Выделение денег на благоустройство — прекрасная возможность для расширения целевой аудитории лагерей летнего отдыха. Но цена может оказаться слишком существенной, и этой услугой родители просто не смогут воспользоваться.

— Если государство не только выделит гранты на благоустройство и создание безбарьерной среды в лагерях, но и сможет субсидировать этот вид отдыха для детей с ОВЗ, а также организовать трансфер и обеспечить детей дополнительным лечением или уходом, то многие родители приложат массу усилий для отправки своих детей в такие лагеря, — говорит Ольга Харина. — К сожалению, оформление такого субсидирования — это, как правило, очень сложный и формализованный процесс.