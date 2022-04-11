«Может быть разным»: как в России развивают адаптивный и инклюзивный спорт

Перспективы развития адаптивного и инклюзивного спорта обсуждали в Совете Федерации в начале апреля. Речь в том числе шла о развитии необходимой для этого инфраструктуры и подготовке специалистов. Сейчас существенную часть таких задач в регионах выполняют общественные организации. «Известия» поговорили с теми, кто имеет прямое отношение к адаптивному и инклюзивному спорту в России, о том, в какой ситуации этот спорт находится сейчас, почему он интересен не только семьям людей с инвалидностью, но и молодым спортсменам, и что потребуется для его дальнейшего развития.

«Единственная возможность вести активную жизнь»

Перспективы развития в России адаптивного и инклюзивного спорта обсуждались на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации в начале апреля . В частности, речь шла о доступности занятий спортом для людей с инвалидностью и развитии необходимой для этого инфраструктуры .

В России есть тенденция к «увеличению количества соответствующих учреждений», рассказала заместитель председателя Совфеда Галина Карелова. Однако для того, чтобы работа стала эффективной, необходимо также более активное взаимодействие между ведомствами.

— Их система включает в себя не только организации сферы физкультуры и спорта, но и образования, здравоохранения, соцзащиты. Здесь возникает усиление межведомственного взаимодействия. У нас много разрозненных позиций, — обратила внимание она.

Напомним, что в России в 2021 году была принята Концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации, рассчитанная на срок до 2025 года . Одной из ключевых ее целей провозглашается развитие инклюзии и социальная адаптация людей с инвалидностью в различные сферы жизни, а также развитие адаптивных видов спорта. Этот документ сенатор назвала «наиболее содержательным» в контексте направлений для развития адаптивной физкультуры и спорта.

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Примерно тогда же, в конце прошлого года, был разработан отдельный план мероприятий по созданию условий для инклюзивных занятий физкультурой и спортом, рассчитанный на срок до 2030 года .

Развитие этого направления тем более важно, что для человека, который столкнулся с инвалидностью, спорт становится не только источником физической активности, но и едва ли не единственной возможностью быть включенным в жизнь, обращает внимание принимавший участие в заседании глава Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) депутат Госдумы Михаил Терентьев.

— Если человек столкнулся, например, с тяжелым заболеванием, травмой, которая привела к инвалидности, то спорт — это его возможность вести активную жизнь. Да, не все станут спортсменами, но это поможет социализироваться, развивать навыки, которые помогут проявить себя в каких-то других сферах, — объясняет он в разговоре с «Известиями».

Поэтому в условиях ограничений, с которыми столкнулись российские спортсмены и в том числе паралимпийцы, тем более необходимо в первую очередь сосредоточиться на развитии спорта внутри страны, убежден он. Одним из основных условий, по его мнению, является создание доступной инфраструктуры .

Скелет, который нужно наполнить жизнью

Адаптивным считается спорт, доступный людям с различными особенностями здоровья — как связанными с их физическим состоянием, например, слухом, зрением или способностью передвигаться, так и с ментальными особенностями, если речь идет о людях с синдромом Дауна или с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Может быть разным Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Инклюзивными же являются спортивные мероприятия, в которых люди с инвалидностью могут участвовать или тренироваться наравне с «обычными» спортсменами .

И если любые занятия для людей с инвалидностью, как правило, начинаются с адаптивных видов спорта, то затем инклюзия всё равно необходима , говорит Татьяна Хижнякова, руководитель проекта «Особый спорт», который действует в Свердловской области.

— Взаимодействие с «обычными» сверстниками важно, потому что, во-первых, оно дает необходимую социализацию, во-вторых, очень часто наши дети учатся у них, наблюдая за действиями ребят, — объясняет она.

Проект «Особый спорт» существует уже пять лет, над ним коллегиально работают несколько некоммерческих организаций. Здесь занимаются с детьми и молодыми людьми, у которых есть особенности ментального развития. В первую очередь, детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Их ситуация — особенная вдвойне.

— Люди с ментальными особенностями, в том числе с РАС, это, как правило, люди хорошо развитые физические. Они не попадают в паралимпийские программы, потому что Паралимпиада все-таки, в первую очередь, для людей, у которых есть ограничения физические, — говорит собеседница издания.

При этом в Россию еще несколько лет назад пришла Специальная олимпиада. Представленные в ней виды спорта рассчитаны как раз на людей с особенностями ментального развития. Но и она для людей с РАС часто остается недоступной, говорит Татьяна Хижнякова: «Туда они могут попасть, только если у них диагностирована умственная отсталость, что у людей с РАС бывает не всегда».

Может быть разным Забег на снегоступах среди людей с особенностями интеллектуального развития в рамках Специальной олимпиады по зимним видам спорта в Казани Фото: ТАСС/Егор Алеев

Поэтому часть участников просто отправляют на общие старты — и дети приезжают оттуда со спортивными разрядами. Летом воспитанников отправляют в инклюзивные спортивные лагеря, для многих родителей когда-то это стало первой возможностью самостоятельно отправить куда-то своего ребенка.

При этом ситуация с доступностью спорта для людей с инвалидностью в последние годы действительно начала меняться, признает Хижнякова.

Из-за различных сложностей, с которыми в последние годы сталкиваются паралимпийцы и профессиональные спортсмены — от недопусков к соревнованиям до пандемии, многие уже приняли решение досрочно завершить карьеру, но сама сфера развивается, подтверждает Наталья Стародубцева, координатор проектов благотворительного фонда в поддержку паралимпийцев «Точка опоры». Фонд уже около 10 лет работает в Санкт-Петербурге.

В последнее время появляется всё больше новых видов спорта для людей с инвалидностью, говорит она.

— Например, новая спортивная дисциплина, которая успешно развивается в Санкт-Петербурге, — рейсраннинг, бег на рейсраннах — трехколесных беговелах. Этот спорт доступен спортсменам даже с тяжелыми формами церебрального паралича, — рассказывает собеседница издания. — Достаточно молодой вид спорта, появившийся благодаря ролевым играм, — современный мечевой бой.

Этим видом фехтования на мягких мечах из полимерных материалов могут заниматься спортсмены с ДЦП с сохранным интеллектом и минимальным навыком ходьбы.

Но вопрос финансирования по-прежнему остается острым и для спортсменов, и для тех, кто развивает новые виды спорта , говорит Наталья Стародубцева.

— Выделяемых бюджетом средств не хватает, чтобы покрыть все потребности по инвентарю, экипировке и выездам, также новые виды спорта и начинающие спортсмены не могут рассчитывать на господдержку, — говорит собеседница издания.

В таких случаях спортсменам старается помогать благотворительный фонд, однако еще с 2020 года частные пожертвования начали снижаться. Кроме того, сейчас может встать вопрос с закупкой зарубежного оборудования для спортсменов, которые занимаются спортом профессионально, опасаются в «Точке опоры».

Спрос превышает предложение

Сейчас «создан скелет, который нужно обрастить мясом и наполнить жизнью», считает Татьяна Хижнякова.

Главными здесь остаются два фактора — это информированность людей и подготовка необходимых специалистов, убеждена собеседница издания.

— Потому что сегодня мы видим, что очень многие возможности, которые существуют, пока не используются, — говорит она. Так, до последнего времени людей, которые понимали бы специфику работы с «особенными» людьми, ощутимо не хватало. В результате семьи, которые хотели устроить своих детей в спортивные секции, сталкивались с отказами, которые часто звучали не только от нежелания, но и от неумения заниматься с детьми с особенностями .

Сейчас первичной, базовой подготовкой специалистов, которые хотели бы попробовать работать с такими спортсменами, по-прежнему занимаются в основном общественные организации .

Может быть разным Фото: ТАСС/Артем Геодакян

При этом интерес со стороны потенциальных тренеров есть — не в последнюю очередь потому, что направление становится более востребованным .

— Мы делаем ставку делаем на молодежь, потому что молодежь очень гибкая, очень заинтересованная. У них есть желание проверить «смогу — не смогу», «получится — не получится». И чаще всего получается, — рассуждает собеседница издания. — У многих получается, больше того, люди остаются, потому что спрос в этой сфере сейчас существенно превышает предложение.

Сегодня, по ее словам, сформировалась «прослойка специалистов» — прежде всего, молодых спортсменов, которые рано перешли в тренерскую работу, — которые, попробовав себя в этой сфере, пошли получать полноценное второе высшее образование для работы с «особенными» детьми: например, по педагогике, адаптивной физкультуре или психологии. «Люди объективно готовы учиться», — рассуждает Хижнякова.

Однако учиться — пусть и не так глубоко, — необходимо не только потенциальным тренерам, но и родителям «обычных» детей.

— Очень важная информированность, — говорят в «Особом спорте». — Никто не отменял такую аудиторию, как обычные дети и их родители. Потому что нельзя сделать хорошо одному, делая плохо другому.

Обычные дети и их родители тоже должны «понимать и принимать ситуацию», считают в «Особом спорте». Для этого там проводят специальные открытые тренировки, как по общепринятым видам спорта, так и по видам спорта, придуманным специально для людей с особенностями. Например, по бочче — паралимпийскому виду спорта с мячом, в который могут играть люди на колясках.

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— Мы показываем, что спорт может быть разным. И люди, которые им занимаются, они тоже очень разные, но это не делает их ни хуже, ни лучше , — объясняет Татьяна Хижнякова.

«Думать о молодых взрослых»

Основой для развития адаптивного, инклюзивного и паралимпийского центра могут стать специализированные спортивные центры , уверен Михаил Терентьев.

Такие уже действуют в регионах. Однако всего по данным, озвученным на заседании совета по делам инвалидов, сегодня спортом в той или иной степени занимаются около 1,5 млн людей с инвалидностью . При этом в регионах в общей сложности действует 66 предназначенных для этого спортивных центров. Для их дальнейшего развития таким площадкам необходим дополнительный толчок, уверен он.

Изначально, на этапе запуска программы «Доступная среда» (действует в России с 2011 года. — «Известия»), создание таких центров софинанировалось с участием федерального бюджета. Было бы логично, если бы Минтруд и Минспорта «рассмотрели возможность использования подобного механизма и в дальнейшем», рассуждает собеседник издания.

— Дальше, когда они начнут работать, они смогут сориентироваться и справляться самостоятельно, но на начальном этапе им нужна поддержка, чтобы запустить этот процесс, — рассуждает он.

Кроме того, существует программа по строительству адаптированных для людей с инвалидностью спортивных площадок при школах . Однако из-за особенностей программы, специализированные школы-интернаты, где часто учатся дети с инвалидностью, лишаются возможности попасть в нее, отмечает председатель ВОИ.

— Программа устроена таким образом, что чем больше учеников в школе, тем больше шансов у школы в нее попасть. При этом школы-интернаты, в которых дети живут пять дней, чаще всего малокомплектные. И получается, что такие школы почти не имеют шансов попасть в программу и получить площадку, — рассуждает он.

Может быть разным Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Подобные центры и программы обучения для специалистов есть и в других регионах России. Однако чем дальше от города, тем ситуация хуже , признает Татьяна Хижнякова. В этом случае, даже если в области развивается адаптивный спорт, попасть на занятия детям из отдаленных населенных пунктов будет сложно. Для таких детей и тренеров, которые готовы с ними заниматься, стараются записывать программы с видеоуроками, позволяющими заниматься или осваивать методику самостоятельно.

— Всё еще недостаточная обеспеченность доступными спортобъектами в регионах, нехватка финансирования осложняет стратегическое планирование тренировочного процесса, дефицит врачей-классификаторов, которые могут провести диагностику спортсменов на предмет определения их к спортивному классу в конкретном виде спорта, — перечисляет Наталья Стародубцева существующие сложности.

Кроме того, паралимпийское движение всё еще нуждается в популяризации, как с точки зрения потенциальных спортсменов, так и «со стороны общества», говорит она и добавляет: «Соревнования спортсменов с инвалидностью, как правило, проходят при пустых трибунах и не получают широкое освещение в СМИ».

Однако в первую очередь сейчас необходимо сосредоточиться на решении проблем молодых взрослых, поскольку в случае с детьми всё решается «намного активнее» , уверена Хижнякова.

— За последние 10 лет ситуация по детям с инвалидностью улучшилась очень сильно, поэтому сейчас нужно думать, в первую очередь, о молодых взрослых, потому что после 18 лет поддержка уменьшается очень и очень сильно, — обращает внимание она.