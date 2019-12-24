Бег без барьеров: в школах введут уроки адаптивной физкультуры

В России предлагают разработать межведомственную федеральную программу по развитию адаптивной физической культуры. Благодаря ей дети с ограничениями по здоровью смогут посещать уроки физкультуры — занятия с ними будут включены в учебный план. Предложение направят в Минобрнауки. Об этом «Известиям» сообщили в Общественной палате Республики Саха (Якутия) и комитете по делам молодежи, физической культуре и спорту регионального Госсобрания. Вопрос о создании подобной программы обсуждается на экспертном уровне, заявили в правительстве. Минобрнауки совместно с субъектами готовит также предложения по организации адаптивной физкультуры в вузах.

Со всеми на равных

Сейчас детей с инвалидностью освобождают от уроков физкультуры в школах и предлагают им заниматься лечебной реабилитацией в специализированных центрах. Учеников аттестуют с помощью письменных работ, что лишает детей необходимой активности. Поэтому в программу нужно включить адаптивные (спортивно-оздоровительные) занятия с упражнениями и играми, которые могут подойти всем школьникам, заявила «Известиям» член Общественной палаты Якутии, председатель совета благотворительного фонда «Харысхал» Вера Душкевич.

В октябре Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) опубликовала опрос, согласно которому около 60% детей с ограниченными возможностями не занимаются спортом, а у 65,8% ребят нет адаптивной физкультуры в образовательных учреждениях. Хотя 94% респондентов готовы и хотят заниматься, а 98,4% считают это необходимым.

— В учебных заведениях нет условий для занятий физкультурой с детьми-инвалидами. Если учитель соглашается с ними заниматься, то, как правило, это происходит неофициально, на дополнительных занятиях, — заявила Вера Душкевич.

— Кроме того, в школах не хватает педагогов, специализирующихся на занятиях с такими учениками, — продолжила она. — Для решения проблемы нужно скорректировать подготовку учителей физкультуры.

В некоторых регионах уже разработана концепция развития адаптивной физкультуры. В частности, в Якутии ее приняли в 2009 году. Однако только через три года на базе спорткомплекса открылся Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта.

— Мы обсуждаем создание федеральной учебной программы, потому что пока Москва не скажет, никто ничего не сделает. У нас уже запланирована встреча с представителями Минобрнауки для обсуждения данной инициативы, — подчеркнула Вера Душкевич.

Занятия физкультурой помогают детям развиваться и радоваться жизни. Ради этого необходимо создавать условия и дополнительные программы, уверен председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Госсобрания Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев.

— На федеральном уровне эту идею поддерживают, но законопроекта пока нет, — отметил он. — В данном направлении еще надо работать. Необходимо провести форум и обсудить единый стандарт для адаптивной физкультуры. Его вполне может организовать первый вице-президент Паралимпийского комитета Павел Рожков.

Получить оперативный комментарий от него «Известиям» не удалось.

Вопрос о создании межведомственной госпрограммы обсуждается экспертами, сообщили «Известиям» в секретариате вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. При этом существующие госстандарты уже рассчитаны на то, что дети с любым состоянием здоровья могут и должны заниматься физкультурой.

«Ежегодно Минпросвещения и Минспорт утверждают всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов. Он направлен на реализацию дополнительных мер по созданию условий для занятий физической культурой людям с ограниченными возможностями», — говорится в ответе секретариата вице-премьера «Известиям».

Движение — в жизнь

Условия для спортивных занятий необходимо создать не только в школах, но и в вузах. Минобрнауки совместно с регионами прорабатывает вопрос об организации адаптивной физкультуры в высших образовательных учреждениях.

«По результатам мониторинга ведомство подготовит предложения для развития и повышения доступности занятий», — говорится в ответе пресс-службы министерства «Известиям».

Инициативу Республики Саха поддерживают общественные организации. Так, председатель совета ВОРДИ, член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко считает, что предложение может улучшить провальную ситуацию в этой сфере.

— Опросы показали колоссальное желание со стороны родителей и детей заниматься адаптивной физкультурой при полном отсутствии каких-либо условий для этого, — сказала она. — Идея не реализуется по двух причинам. Во-первых, существует дефицит учителей, которые имеют представление об адаптивной физкультуре. Во-вторых, у образовательных организаций отсутствует целеполагание в данной сфере.

ВОРДИ намерена добиться того, чтобы в следующем году в школьную программу были включены занятия с детьми-инвалидами. Для осуществления инициативы, по мнению Елены Клочко, могут использоваться субсидии Минспорта, а также средства, заложенные в госпрограмму «Доступная среда».