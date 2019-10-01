Первую ресурсную комнату для дошкольников открыли в Омске

В Омске заработала первая в городе ресурсная комната для дошкольников. В ней будут заниматься дети с различными формами инвалидности.

Уникальную комнату организовали на базе детского сада на улице Дианова. Она оборудована всем необходимым для того, чтобы обучение детей с ограниченными возможностями здоровья было эффективным.

Там, в частности, есть магнитная азбука, нумикон, бизиборд и массажер. Таким образом, ребята получат возможность как можно лучше подготовиться к школе, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Педагоги подчеркивают, что в этой ресурсной комнате можно проводить как индивидуальные развивающие занятия, так и групповые, которые помогут ребенку влиться в коллектив.

Открытие комнаты стало возможным благодаря проекту «На урок — вместе». Его цель — развитие инклюзии в обществе. В рамках проекта в Омске проводят уроки доброты и параспорта, а для учителей устраивают семинары по включению детей с инвалидностью в образовательный процесс.

Ранее сообщалось, что в Омске в новом учебном году заработают ресурсные классы для детей с расстройством аутического спектра. Их организуют на базе двух городских общеобразовательных школ. Финансирование было обеспечено за счет президентского гранта, средств спонсоров и городского бюджета.