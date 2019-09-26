Мэрия Омска закупит 65 автобусов на метане в 2020 году

Мэрия Омска в 2020 году закупит 65 автобусов, которые используют газомоторное топливо. Около 50 микроавтобусов планируют приобрести частные перевозчики.

В четверг, 26 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что работа по расширению использования газомоторного топлива в регионе будет продлена на следующие годы. Этот вид топлива более экологичен и значительно дешевле бензина и дизтоплива, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Омске на маршрутах уже задействовано 160 автобусов на метане. Глава региона сообщил, что сейчас для заправки природным газом действует одна станция в Лузино. До конца этого года в эксплуатацию введут еще две, в 2020 и 2021 годах планируется запустить еще четыре.

В ходе бюджетного послания на 2020 год Бурков поручил минстрою и минэнергетики разработать и представить региональную программу по развитию газомоторного топлива в Омской области.