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Школа прыжков на скакалке появилась в Омске

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Первая спортивная школа скиппинга открылась в Омске. Это первое заведение, где детей обучают прыжкам на скакалке.

В спортивной школе уже числятся порядка 60 детей в возрасте от семи до 15 лет. Некоторые из них принимали участие и получали призы всероссийских соревнований по скиппингу, которые проходили в Орле и Московской области. Об этом сообщает ИА «Город55».

На реализацию проекта «Школа скиппинга «Омка» будут направлены грантовые средства, которые получил руководитель секции по спортивным прыжкам на скакалке Иван Степанюк. Главной целью проекта является популяризация скакалки, а также создание школьной лиги по скиппингу.

Школа организована на базе лицея № 149.

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