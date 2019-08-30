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Классы для детей с аутизмом откроют в Омске

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В новом учебном году в Омске откроют ресурсные классы для детей с расстройством аутического спектра. Для ребят приобрели необходимое оборудование.

Специальные классы появятся в двух омских школах. В школе № 21 подготовили комнату отдыха, также для детей-аутистов закупили сенсорное и световое оборудование. В новом учебном году класс примет пять детей. Финансирование было обеспечено за счет президентского гранта, который выиграла организация инвалидов «Планета друзей», а также средствами спонсоров и городским бюджетом. Кроме того, ресурсный класс появится в школе № 130.

Инклюзивное образование запускают в Омской области впервые. Предполагается, что с каждым ребенком будет проводиться индивидуальная работа в зависимости от его возможностей и потребностей, сообщает ИА «Омскрегион». Региональное министерство образования обеспечило подготовку необходимых специалистов.

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