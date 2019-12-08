Берега новой жизни: под Пензой открыли мини-город для инвалидов
Пенза может стать федеральной пилотной площадкой для отработки инклюзивных благотворительных практик. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на церемонии запуска арт-поместья «Новые берега». Это первый в России поселок, который целиком приспособят для людей с различными видами инвалидности, — там они будут жить, работать и отдыхать. «Известия» посетили необычный мини-город, пообщались с его обитателями и оценили пензенский опыт организации сопровождаемого проживания.
Подготовительная площадка
Арт-поместье «Новые берега» расположилось в поселке Богословка Пензенской области. Это ближайший пригород областного центра. Уникальный проект предназначен не только для проживания — организаторы сделали акцент на трудоустройство и досуг людей с ограниченными возможностями здоровья. Первую очередь мини-города запустили 4 декабря. В два готовых дома уже заселили 30 человек, которые переехали под Пензу из разных регионов России.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров во время запуска арт-поместья «Новые берега»
— Я уверен: то, что здесь делается, будет примером для других регионов. Важно, что здесь рассматривается вопрос не только проживания, но и реализации возможностей и талантов, — заявил Игорь Комаров.
В арт-поместье «Новые берега» могут поселиться люди с инвалидностью, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бывшие воспитанники ПНИ или жильцы домов престарелых. Здесь они с помощью специалистов научатся самостоятельной жизни: готовить, делать уборку, работать — к примеру, в кафе, мастерских, типографии. На то, чтобы социализироваться, у инвалидов есть как минимум пять лет. За это время они получат навыки, необходимые в быту, после чего смогут жить самостоятельно в квартире, полученной от государства.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в кругу первых жителей Арт-поместья «Новые берега»
Главная цель проекта — поддерживать инвалидов и давать возможность войти в общество. Руководитель и исполнительный директор проекта Мария Львова-Белова говорит, что делает ставку на людей с активной жизненной позицией, мечтами и стремлениями. Но если по какой-то причине через пять лет жилец не сможет переехать, его пребывание в поместье можно будет продлить.
По оценкам Минтруда, на сопровождаемое проживание со временем можно перевести 40–45% жителей ПНИ.
«Хочу свободы»
Один из новосёлов — художник Наталья Шиндина. Под Пензу она переехала из ПНИ Екатеринбурга. Женщина с трудом ходит, плохо говорит и не может удержать в руках кисточку, однако склад характера не дает ей сидеть без дела. Наталья пишет картины зубами. Решиться на переезд было нелегко — переживала, что не впишется в сообщество из-за возраста. Ей 45 лет, а другие обитатели поместья в основном молодежь или семьи с детьми.
— Решила, что надо поехать, — может, что-то в себе изменю. Я привыкла жить в пансионатах, на всем готовом, самостоятельной жизни у меня не было. Я хочу свободы! Тут она есть. Здесь откроют мастерские, может быть, я устроюсь на работу. Хочу расписывать посуду: тарелки, кружки, — поделилась она с «Известиями».
Ее сосед, 25-летний Алексей Тульчеев, стал инвалидом после ДТП. Раньше он занимался каратэ и был капитаном команды КВН в одном из местных вузов. Теперь его шею украшает шрам от трахеотомии, а слова он произносит тихо и с большим трудом. Даже двухминутный разговор дается ему тяжело.
— Раньше я жил с родителями в Пензе. Но, во-первых, шестой этаж — мне немножко неудобно. А во-вторых, мне уже 25 лет — пора жить самостоятельно. Тут для меня всё удобно, но работу пока найти не могу — везде нужен голос, а у меня с этим проблемы, — рассказал Алексей.
Тем не менее он разработал свой проект, который и планирует реализовать в инклюзивном мини-городе. Алексей Тульчеев хочет открыть детский клуб для дошколят, чтобы помогать им развиваться и готовиться к первому классу.
Выпускники
«Новые берега» — продолжение пензенского общественно-церковного благотворительного проекта, получившего общее название «Квартал Луи». Сейчас в его составе — активный пансион для людей с тяжелыми формами инвалидности «Дом Вероники», типография, кафе с барной стойкой для колясочников, гончарная мастерская, а также адаптационный центр «Дом на Берёзовском». Именно с него и начался проект в 2014 году. Те, кто прошел в нем подготовку к самостоятельной жизни, теперь помогают обитателям инклюзивного мини-города.
Один из таких «выпускников» — Иван Пчельников, он колясочник. Сейчас ему 22 года, получает высшее образование, живет в полученной от государства квартире на окраине Пензы, работает в типографии и кафе «Квартала Луи». После детства, проведенного в интернате, было непросто решиться на переезд в дом, где всё придется делать самому, рассказывает он. Неизвестность пугала, но привлекали новые возможности.
— Я решил сдать на права. В Пензе не было специализированных учебных машин, но здесь мне помогли достать оборудование, его поставили на одну из машин. Я отучился, потом еще несколько ребят, — пояснил Иван Пчельников.
Получив водительские права, он стал более свободен: ездит по делам в Москву и на отдых в Адлер. Активно перемещается по Пензе и подвозит других воспитанников «Квартала Луи» на работу или в город — погулять. Ремонт в своей квартире он заказал по образцу адаптационного центра: с низким кухонным гарнитуром и приподнятой ванной. Жалуется только, что, хотя магазин и рядом с домом — буквально 300 м, но, когда выпал снег, без машины уже не добраться, даже если тротуары чистят.
Екатерина Дементьева в свои 22 года перенесла 11 сложнейших операций, трижды была на грани смерти. Теперь ее скелет поддерживает сложная конструкция из вшитых металлических штырей. Ходит с трудом и только по ровной поверхности, а из-за строения рук не может управлять обычной коляской. Но этот вопрос девушка решила кардинально — купила трехколесный скутер. Она работает администратором в «Доме Вероники» и хостеле, который расположен на втором этаже того же здания.
— Учусь в институте экономики управления по специальности «менеджмент организации». Понимаю, что я на своем месте — всё, что мне объясняют в университете, я тут же применяю на практике. Из-за операций трижды заново училась ходить — но я хочу быть как все, поэтому продолжаю двигаться, развиваться, — поделилась она с «Известиями».
Мечта Екатерины — стать актрисой, и она упорно идет к этому. Пыталась даже поступить в ВГИК, но в день подачи документов попала в ДТП на скутере. Несмотря на полученные травмы, жалеет лишь о том, что не успела отправить документы в срок. Однако она получила роль в спектакле «Сублимация любви» Пензенского драматического театра. Любит гулять в центре города, часто ходит в клубы, а также собственным примером показывает другим людям с инвалидностью, что жить полной жизнью возможно. Правда, зимой для этого нужен снегоход.
Заселение второй очереди арт-поместья «Новые берега» должно пройти весной, заявки уже поступают. Переехать под Пензу хотят 89 человек из 19 регионов. Всего коттеджный поселок сможет вместить 120 жильцов. Кроме того, он даст 70 рабочих мест: на территории расположатся образовательный центр, пекарня, банно-оздоровительный комплекс, часовня, магазин и даже цех по производству полуфабрикатов.