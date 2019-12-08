Берега новой жизни: под Пензой открыли мини-город для инвалидов

Пенза может стать федеральной пилотной площадкой для отработки инклюзивных благотворительных практик. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на церемонии запуска арт-поместья «Новые берега». Это первый в России поселок, который целиком приспособят для людей с различными видами инвалидности, — там они будут жить, работать и отдыхать. «Известия» посетили необычный мини-город, пообщались с его обитателями и оценили пензенский опыт организации сопровождаемого проживания.

Подготовительная площадка

Арт-поместье «Новые берега» расположилось в поселке Богословка Пензенской области. Это ближайший пригород областного центра. Уникальный проект предназначен не только для проживания — организаторы сделали акцент на трудоустройство и досуг людей с ограниченными возможностями здоровья. Первую очередь мини-города запустили 4 декабря. В два готовых дома уже заселили 30 человек, которые переехали под Пензу из разных регионов России.

пенза4 Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров во время запуска арт-поместья «Новые берега» Фото: Гаяне Авдалян

— Я уверен: то, что здесь делается, будет примером для других регионов. Важно, что здесь рассматривается вопрос не только проживания, но и реализации возможностей и талантов, — заявил Игорь Комаров.

В арт-поместье «Новые берега» могут поселиться люди с инвалидностью, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бывшие воспитанники ПНИ или жильцы домов престарелых. Здесь они с помощью специалистов научатся самостоятельной жизни: готовить, делать уборку, работать — к примеру, в кафе, мастерских, типографии. На то, чтобы социализироваться, у инвалидов есть как минимум пять лет. За это время они получат навыки, необходимые в быту, после чего смогут жить самостоятельно в квартире, полученной от государства.

пенза Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в кругу первых жителей Арт-поместья «Новые берега» Фото: Гаяне Авдалян

Главная цель проекта — поддерживать инвалидов и давать возможность войти в общество. Руководитель и исполнительный директор проекта Мария Львова-Белова говорит, что делает ставку на людей с активной жизненной позицией, мечтами и стремлениями. Но если по какой-то причине через пять лет жилец не сможет переехать, его пребывание в поместье можно будет продлить.

По оценкам Минтруда, на сопровождаемое проживание со временем можно перевести 40–45% жителей ПНИ.

«Хочу свободы»

Один из новосёлов — художник Наталья Шиндина. Под Пензу она переехала из ПНИ Екатеринбурга. Женщина с трудом ходит, плохо говорит и не может удержать в руках кисточку, однако склад характера не дает ей сидеть без дела. Наталья пишет картины зубами. Решиться на переезд было нелегко — переживала, что не впишется в сообщество из-за возраста. Ей 45 лет, а другие обитатели поместья в основном молодежь или семьи с детьми.

— Решила, что надо поехать, — может, что-то в себе изменю. Я привыкла жить в пансионатах, на всем готовом, самостоятельной жизни у меня не было. Я хочу свободы! Тут она есть. Здесь откроют мастерские, может быть, я устроюсь на работу. Хочу расписывать посуду: тарелки, кружки, — поделилась она с «Известиями».

пенза 3 Фото: Гаяне Авдалян

Ее сосед, 25-летний Алексей Тульчеев, стал инвалидом после ДТП. Раньше он занимался каратэ и был капитаном команды КВН в одном из местных вузов. Теперь его шею украшает шрам от трахеотомии, а слова он произносит тихо и с большим трудом. Даже двухминутный разговор дается ему тяжело.

— Раньше я жил с родителями в Пензе. Но, во-первых, шестой этаж — мне немножко неудобно. А во-вторых, мне уже 25 лет — пора жить самостоятельно. Тут для меня всё удобно, но работу пока найти не могу — везде нужен голос, а у меня с этим проблемы , — рассказал Алексей.

Тем не менее он разработал свой проект, который и планирует реализовать в инклюзивном мини-городе. Алексей Тульчеев хочет открыть детский клуб для дошколят, чтобы помогать им развиваться и готовиться к первому классу.

Выпускники

«Новые берега» — продолжение пензенского общественно-церковного благотворительного проекта, получившего общее название «Квартал Луи». Сейчас в его составе — активный пансион для людей с тяжелыми формами инвалидности «Дом Вероники», типография, кафе с барной стойкой для колясочников, гончарная мастерская, а также адаптационный центр «Дом на Берёзовском». Именно с него и начался проект в 2014 году. Те, кто прошел в нем подготовку к самостоятельной жизни, теперь помогают обитателям инклюзивного мини-города.

Один из таких «выпускников» — Иван Пчельников, он колясочник. Сейчас ему 22 года, получает высшее образование, живет в полученной от государства квартире на окраине Пензы, работает в типографии и кафе «Квартала Луи». После детства, проведенного в интернате, было непросто решиться на переезд в дом, где всё придется делать самому, рассказывает он. Неизвестность пугала, но привлекали новые возможности.

пенза 5 Фото: Гаяне Авдалян

— Я решил сдать на права. В Пензе не было специализированных учебных машин, но здесь мне помогли достать оборудование, его поставили на одну из машин. Я отучился, потом еще несколько ребят, — пояснил Иван Пчельников.

Получив водительские права, он стал более свободен: ездит по делам в Москву и на отдых в Адлер. Активно перемещается по Пензе и подвозит других воспитанников «Квартала Луи» на работу или в город — погулять. Ремонт в своей квартире он заказал по образцу адаптационного центра: с низким кухонным гарнитуром и приподнятой ванной. Жалуется только, что, хотя магазин и рядом с домом — буквально 300 м, но, когда выпал снег, без машины уже не добраться, даже если тротуары чистят.

пенза Фото: Гаяне Авдалян

Екатерина Дементьева в свои 22 года перенесла 11 сложнейших операций, трижды была на грани смерти. Теперь ее скелет поддерживает сложная конструкция из вшитых металлических штырей. Ходит с трудом и только по ровной поверхности, а из-за строения рук не может управлять обычной коляской. Но этот вопрос девушка решила кардинально — купила трехколесный скутер. Она работает администратором в «Доме Вероники» и хостеле, который расположен на втором этаже того же здания.

— Учусь в институте экономики управления по специальности «менеджмент организации». Понимаю, что я на своем месте — всё, что мне объясняют в университете, я тут же применяю на практике. Из-за операций трижды заново училась ходить — но я хочу быть как все, поэтому продолжаю двигаться, развиваться, — поделилась она с «Известиями».

пенза 6 Фото: Гаяне Авдалян

Мечта Екатерины — стать актрисой, и она упорно идет к этому. Пыталась даже поступить в ВГИК, но в день подачи документов попала в ДТП на скутере. Несмотря на полученные травмы, жалеет лишь о том, что не успела отправить документы в срок. Однако она получила роль в спектакле «Сублимация любви» Пензенского драматического театра. Любит гулять в центре города, часто ходит в клубы, а также собственным примером показывает другим людям с инвалидностью, что жить полной жизнью возможно. Правда, зимой для этого нужен снегоход.