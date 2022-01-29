Обеспечительные меры: легко ли в России получить положенные по закону коляски и протезы

С конца января для людей с инвалидностью упростили порядок замены или ремонта протезов, инвалидных колясок и других технических средств реабилитации, пришедших в негодность. Им всё равно потребуется пройти для этого медико-техническую экспертизу, однако теперь для этого не потребуется подавать отдельное заявление — она должна быть назначена автоматически , следует из приказа Минтруда, который вступил в силу 21 января. Подробности – в материале «Известий».

Кроме того, с конца прошлого года в России начали действовать электронные сертификаты, с помощью которых люди с инвалидностью могут получить средства, необходимые для приобретения всевозможных технических средств: от протезов и слуховых аппаратов до колясок и устройств, необходимых им для занятий спортом или обучения. Предполагается, что всё это должно помочь улучшить процесс обеспечения инвалидов такими техническими средствами, на несовершенство которого ранее неоднократно обращали внимание общественники. О том, как сегодня устроен процесс получения необходимых средств и облегчают ли эту задачу новые сертификаты, — в материале «Известий».

Реабилитация с индивидуальными особенностями

Протезы, так же как инвалидные коляски, относятся к техническим средствам реабилитации (ТСР), которые используются для компенсации или устранения «стойких ограничений жизнедеятельности» человека с инвалидностью . В перечень в том числе входят специальные тренажеры, одежда и обувь, средства для ориентирования — например, собаки-поводыри, — средства для обучения и многое другое.

— В индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) на основании заключения медико-социальной экспертизы определяется, какие именно технические средства реабилитации (ТСР) человек может получить через Фонд социального страхования. В Москве — через департамент труда и социальной защиты населения, — объясняет депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Однако ранее общественники и члены семей людей с инвалидностью обращали внимание на связанные с этим сложности . В частности, затянутые сроки предоставления необходимых человеку спецсредств, без которых многие не могли покинуть кровать или передвигаться, невысокое качество и невозможность учесть индивидуальные особенности человека при выборе средства. В результате чего оно часто оказывалось бесполезным или даже опасным для здоровья получателя.

Обеспечительные меры: Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В 2020 году мониторинг доступности средств технической реабилитации проводила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Всего в опросе приняли участие 2,2 тыс. семей из 71 региона России. При этом 90% респондентов отметили, что им приходилось приобретать технические средства реабилитации. Более половины (51%) отметили, что при получении средств реабилитации сталкивались сразу с несколькими проблемами: неудовлетворительными сроками обеспечения, невозможностью выбрать необходимую модель и претензиями к ТСР, выданным Фондом социального страхования.

Сейчас ситуация улучшилась , говорит федеральный куратор ВОРДИ по направления ФСС-ТСР Ульяна Глухова: «Если даже в 2020 году мы поднимали вопрос, чтобы провести хотя бы какую-то индивидуальную закупку для ребенка с инвалидностью, то сегодня мы говорим об их количестве».

Средняя стоимость закупаемых средств технической реабилитации тоже выросла. Если в Астраханской области, которую представляет Глухова, в 2018 году в основном закупались коляски по цене 19–20 тыс. рублей, то сегодня в закупках есть коляски стоимостью свыше 500 тыс. рублей, а средняя цена — около 90 тыс. рублей.

— Мы видим, что обеспечение все-таки шагнуло вперед. Больше стало прописываться детализаций. Фонд начал учитывать реальное состояние ребенка — то есть если раньше они смотрели только на ИПРА, сейчас к этому стали подходить более детально, — перечисляет собеседница издания. — Иногда при закупке учитывают даже рекомендации врачей.

Кроме того, несколько сократилась и очередь на получение некоторых средств реабилитации — если раньше колясок, без которых люди не могли передвигаться или покидать квартиру, им приходилось ждать «и два, и три года», то сегодня срок ожидания составляет от года до полутора.

«Кто меньше дал, тот выиграл»

По закону, человек может получить полагающееся ему средство реабилитации через Фонд социального страхования либо приобрести его самостоятельно, а затем получить финансовую компенсацию от ФСС. С конца сентября этого года в России начали действовать электронные сертификаты — еще один способ получить средства на самостоятельную покупку, но заранее, еще до ее совершения .

Похожий принцип уже несколько лет реализуется в Москве, где за обеспечение инвалидов отвечает не Фонд социального страхования, а органы соцзащиты города. В Москве похожие сертификаты, позволяющие сразу получить средства на покупку, работают уже несколько лет и серьезных проблем с ними не было, говорит Светлана Нечаева, руководитель действующего в Москве регионального общественного фонда правовой защиты и поддержки инвалидов «Без Барьеров»

— Для этого нужно обратиться в МФЦ — ты пишешь заявление, и тебе выплатят сумму на покупку изделий. Новый сертификат, насколько я знаю, даст возможность оформлять без личного присутствия для подачи заявления, — говорит она.

Самостоятельная покупка часто оказывается предпочтительнее, поскольку в этом случае можно самостоятельно выбрать изделие, учитывая его качество и индивидуальные особенности человека . Однако раньше для этого нужно сначала найти собственные средства на покупку изделий, некоторые из которых — например, инвалидные коляски, могут стоить десятки или даже сотни тысяч рублей, — а затем дождаться компенсации, на получение которой может уйти несколько месяцев. При этом итоговая сумма компенсации не зависит от реальной стоимости приобретенного изделия в магазине и нередко оказывается меньше совершенных трат.

— На сегодняшний день фонд обеспечивает средствами реабилитации по 44 ФЗ, то есть это соответственно кто меньшую цену дал, тот и выиграл. То есть если подгузник закупается за 10 рублей, а в магазине они стоят 16 рублей, то понятно, что там за подгузник будет за 10 рублей, — объясняет Ульяна Глухова.

Основная проблема — это низкий размер компенсации за самостоятельно приобретенное изделие , согласен Михаил Терентьев. Иногда итоговая компенсация оказывается в два раза ниже стоимости изделия в розничной продаже , отмечает он. При этом нередко компенсации, которую по закону должны выплачивать в течение двух месяцев, приходится ждать и по полгода.

Кроме того, нет надлежащего контроля за качеством с учетом индивидуальных особенностей человека при приобретении ортопедической обуви при государственных закупках.

— Если качество технического средства реабилитации не устраивает, граждане часто берут то, что есть, опасаясь, что ТСР лучшего качества придется долго ждать, — отмечает собеседник издания.

О желании уйти от «привязки» к 44 ФЗ еще на этапе разработки таких сертификатов говорил глава Минтруда Максим Топилин, объясняя, что положенные по закону конкурсы в случае с людьми с инвалидностью «несут определенные риски».

Но если сертификаты решили вопрос с ожиданием компенсации или поиском необходимых для совершения покупки средств, то принцип расчета стоимости никак не изменился .

— Сумма электронного сертификата равна сумме компенсации последнего закрытого контракта ФСС. То есть это те же 10 рублей, которые поступают на сертификат, — говорит собеседница издания. — Да, мы можем покупать то, что нам хочется, но добавляя при этом свои деньги , либо рассчитывать на полученную сумму, но понимать, что купим самое дешевое изделие.

При этом по-прежнему невозможно приобрести дорогие кресла-коляски с электроприводом, даже с учетом тяжелых случаев имеющихся ограничений для конкретного человека. Во время закупок, как правило, не учитываются особенности рельефа в местности, где проживает инвалид, или его повседневной активности, продолжает Михаил Терентьев. А если человек ранее купил дорогостоящее кресло-коляску, стоимость которой сегодня составляет около 300 тыс. рублей, самостоятельно, он не сможет воспользоваться поддержкой государства, для того чтобы заменить аккумулятор, срок службы которого составляет около двух лет, в то время как коляска может прослужить и десять, а самостоятельная замена аккумулятора обойдется примерно в 60 тыс. рублей.

Единственная радость

Кроме того, нерешенной осталась также проблема со снабжением детей и взрослых людей с инвалидностью абсорбирующим бельем. Еще в 2020 году общественники обращали внимание на то, что детям положено три единицы в сутки. «То есть ребенок должен был восемь часов находится в одном подгузнике», — подсчитывают в ВОРДИ.

После того как проблему начали обсуждать, в том числе и в СМИ, количество увеличили до пяти единиц в сутки . Однако это не распространяется на детей весом более 30 кг — им по-прежнему положены три подгузника и две пеленки. Не попали под увеличение квоты и люди старше 18 лет — несмотря на то что многие инвалиды детства продолжают нуждаться в абсорбирующем белье на протяжении всей жизни.

— Получается, до 18 лет ребенок получает пять единиц в сутки, и этот же ребенок, как только ему исполняется 18 лет, перестает получать пять единиц и начинает получать три единицы — хотя его состояние не становится лучше, при этом в силу физиологических особенностей потребность в абсорбирующем белье может только возрастать, — недоумевает Ульяна Глухова.

Аналогичная проблема есть и с вертикализаторами — устройствами, необходимыми для того, чтобы человек мог вставать или сидеть, говорит Ульяна Глухова. Это необходимо в том числе для улучшения работы различных систем человеческого организма. Кроме того, вертикализаторы в домашних условиях необходимы для проведения гигиенических процедур.

Вертикализаторы положены детям с инвалидностью, однако после 18 лет те же выросшие дети права претендовать на них лишаются, как и большинства льгот, положенных человеку и семье по статусу «ребенок-инвалид».

Вопрос с обеспечением людей старше 18 лет в ВОРДИ сейчас считают одним из самых острых .

— Есть паллиативные дети, это инвалиды детства, которые останутся детьми. Для них единственная радость — это лежать сухими, и их этой радости лишают, — рассуждает собеседница издания.