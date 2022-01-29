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Обеспечительные меры: легко ли в России получить положенные по закону коляски и протезы

Как устроен процесс обеспечения инвалидов самыми необходимыми техническими средствами
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Обеспечительные меры: легко ли в России получить положенные по закону коляски и протезы
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2022-01-25 13:13:38
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С конца января для людей с инвалидностью упростили порядок замены или ремонта протезов, инвалидных колясок и других технических средств реабилитации, пришедших в негодность. Им всё равно потребуется пройти для этого медико-техническую экспертизу, однако теперь для этого не потребуется подавать отдельное заявление — она должна быть назначена автоматически, следует из приказа Минтруда, который вступил в силу 21 января. Подробности – в материале «Известий».

Кроме того, с конца прошлого года в России начали действовать электронные сертификаты, с помощью которых люди с инвалидностью могут получить средства, необходимые для приобретения всевозможных технических средств: от протезов и слуховых аппаратов до колясок и устройств, необходимых им для занятий спортом или обучения. Предполагается, что всё это должно помочь улучшить процесс обеспечения инвалидов такими техническими средствами, на несовершенство которого ранее неоднократно обращали внимание общественники. О том, как сегодня устроен процесс получения необходимых средств и облегчают ли эту задачу новые сертификаты, — в материале «Известий».

Реабилитация с индивидуальными особенностями

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Протезы, так же как инвалидные коляски, относятся к техническим средствам реабилитации (ТСР), которые используются для компенсации или устранения «стойких ограничений жизнедеятельности» человека с инвалидностью. В перечень в том числе входят специальные тренажеры, одежда и обувь, средства для ориентирования — например, собаки-поводыри, — средства для обучения и многое другое.

— В индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) на основании заключения медико-социальной экспертизы определяется, какие именно технические средства реабилитации (ТСР) человек может получить через Фонд социального страхования. В Москве — через департамент труда и социальной защиты населения, — объясняет депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Однако ранее общественники и члены семей людей с инвалидностью обращали внимание на связанные с этим сложности. В частности, затянутые сроки предоставления необходимых человеку спецсредств, без которых многие не могли покинуть кровать или передвигаться, невысокое качество и невозможность учесть индивидуальные особенности человека при выборе средства. В результате чего оно часто оказывалось бесполезным или даже опасным для здоровья получателя.

Обеспечительные меры:
Пациент медицинского отдела стационара сложного протезирования
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В 2020 году мониторинг доступности средств технической реабилитации проводила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Всего в опросе приняли участие 2,2 тыс. семей из 71 региона России. При этом 90% респондентов отметили, что им приходилось приобретать технические средства реабилитации. Более половины (51%) отметили, что при получении средств реабилитации сталкивались сразу с несколькими проблемами: неудовлетворительными сроками обеспечения, невозможностью выбрать необходимую модель и претензиями к ТСР, выданным Фондом социального страхования.

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Положенных средств реабилитации приходится ждать годами, и нередко человеку они в итоге не подходят

Сейчас ситуация улучшилась, говорит федеральный куратор ВОРДИ по направления ФСС-ТСР Ульяна Глухова: «Если даже в 2020 году мы поднимали вопрос, чтобы провести хотя бы какую-то индивидуальную закупку для ребенка с инвалидностью, то сегодня мы говорим об их количестве».

Средняя стоимость закупаемых средств технической реабилитации тоже выросла. Если в Астраханской области, которую представляет Глухова, в 2018 году в основном закупались коляски по цене 19–20 тыс. рублей, то сегодня в закупках есть коляски стоимостью свыше 500 тыс. рублей, а средняя цена — около 90 тыс. рублей.

— Мы видим, что обеспечение все-таки шагнуло вперед. Больше стало прописываться детализаций. Фонд начал учитывать реальное состояние ребенка — то есть если раньше они смотрели только на ИПРА, сейчас к этому стали подходить более детально, — перечисляет собеседница издания. — Иногда при закупке учитывают даже рекомендации врачей.

Кроме того, несколько сократилась и очередь на получение некоторых средств реабилитации — если раньше колясок, без которых люди не могли передвигаться или покидать квартиру, им приходилось ждать «и два, и три года», то сегодня срок ожидания составляет от года до полутора.

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По закону, человек может получить полагающееся ему средство реабилитации через Фонд социального страхования либо приобрести его самостоятельно, а затем получить финансовую компенсацию от ФСС. С конца сентября этого года в России начали действовать электронные сертификаты — еще один способ получить средства на самостоятельную покупку, но заранее, еще до ее совершения.

Похожий принцип уже несколько лет реализуется в Москве, где за обеспечение инвалидов отвечает не Фонд социального страхования, а органы соцзащиты города. В Москве похожие сертификаты, позволяющие сразу получить средства на покупку, работают уже несколько лет и серьезных проблем с ними не было, говорит Светлана Нечаева, руководитель действующего в Москве регионального общественного фонда правовой защиты и поддержки инвалидов «Без Барьеров»

— Для этого нужно обратиться в МФЦ — ты пишешь заявление, и тебе выплатят сумму на покупку изделий. Новый сертификат, насколько я знаю, даст возможность оформлять без личного присутствия для подачи заявления, — говорит она.

Обеспечительные меры:
протез
Фото: ТАСС/Гришкин Денис
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Самостоятельная покупка часто оказывается предпочтительнее, поскольку в этом случае можно самостоятельно выбрать изделие, учитывая его качество и индивидуальные особенности человека. Однако раньше для этого нужно сначала найти собственные средства на покупку изделий, некоторые из которых — например, инвалидные коляски, могут стоить десятки или даже сотни тысяч рублей, — а затем дождаться компенсации, на получение которой может уйти несколько месяцев. При этом итоговая сумма компенсации не зависит от реальной стоимости приобретенного изделия в магазине и нередко оказывается меньше совершенных трат.

— На сегодняшний день фонд обеспечивает средствами реабилитации по 44 ФЗ, то есть это соответственно кто меньшую цену дал, тот и выиграл. То есть если подгузник закупается за 10 рублей, а в магазине они стоят 16 рублей, то понятно, что там за подгузник будет за 10 рублей, — объясняет Ульяна Глухова.

Основная проблема — это низкий размер компенсации за самостоятельно приобретенное изделие, согласен Михаил Терентьев. Иногда итоговая компенсация оказывается в два раза ниже стоимости изделия в розничной продаже, отмечает он. При этом нередко компенсации, которую по закону должны выплачивать в течение двух месяцев, приходится ждать и по полгода.

Кроме того, нет надлежащего контроля за качеством с учетом индивидуальных особенностей человека при приобретении ортопедической обуви при государственных закупках.

— Если качество технического средства реабилитации не устраивает, граждане часто берут то, что есть, опасаясь, что ТСР лучшего качества придется долго ждать, — отмечает собеседник издания.

О желании уйти от «привязки» к 44 ФЗ еще на этапе разработки таких сертификатов говорил глава Минтруда Максим Топилин, объясняя, что положенные по закону конкурсы в случае с людьми с инвалидностью «несут определенные риски».

Но если сертификаты решили вопрос с ожиданием компенсации или поиском необходимых для совершения покупки средств, то принцип расчета стоимости никак не изменился.

Обеспечительные меры:
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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— Сумма электронного сертификата равна сумме компенсации последнего закрытого контракта ФСС. То есть это те же 10 рублей, которые поступают на сертификат, — говорит собеседница издания. — Да, мы можем покупать то, что нам хочется, но добавляя при этом свои деньги, либо рассчитывать на полученную сумму, но понимать, что купим самое дешевое изделие.

При этом по-прежнему невозможно приобрести дорогие кресла-коляски с электроприводом, даже с учетом тяжелых случаев имеющихся ограничений для конкретного человека. Во время закупок, как правило, не учитываются особенности рельефа в местности, где проживает инвалид, или его повседневной активности, продолжает Михаил Терентьев. А если человек ранее купил дорогостоящее кресло-коляску, стоимость которой сегодня составляет около 300 тыс. рублей, самостоятельно, он не сможет воспользоваться поддержкой государства, для того чтобы заменить аккумулятор, срок службы которого составляет около двух лет, в то время как коляска может прослужить и десять, а самостоятельная замена аккумулятора обойдется примерно в 60 тыс. рублей.

Единственная радость

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Кроме того, нерешенной осталась также проблема со снабжением детей и взрослых людей с инвалидностью абсорбирующим бельем. Еще в 2020 году общественники обращали внимание на то, что детям положено три единицы в сутки. «То есть ребенок должен был восемь часов находится в одном подгузнике», — подсчитывают в ВОРДИ.

После того как проблему начали обсуждать, в том числе и в СМИ, количество увеличили до пяти единиц в сутки. Однако это не распространяется на детей весом более 30 кг — им по-прежнему положены три подгузника и две пеленки. Не попали под увеличение квоты и люди старше 18 лет — несмотря на то что многие инвалиды детства продолжают нуждаться в абсорбирующем белье на протяжении всей жизни.

— Получается, до 18 лет ребенок получает пять единиц в сутки, и этот же ребенок, как только ему исполняется 18 лет, перестает получать пять единиц и начинает получать три единицы — хотя его состояние не становится лучше, при этом в силу физиологических особенностей потребность в абсорбирующем белье может только возрастать, — недоумевает Ульяна Глухова.

Обеспечительные меры:
протез
Фото: ТАСС/Гердо Владимир

Аналогичная проблема есть и с вертикализаторами — устройствами, необходимыми для того, чтобы человек мог вставать или сидеть, говорит Ульяна Глухова. Это необходимо в том числе для улучшения работы различных систем человеческого организма. Кроме того, вертикализаторы в домашних условиях необходимы для проведения гигиенических процедур.

Вертикализаторы положены детям с инвалидностью, однако после 18 лет те же выросшие дети права претендовать на них лишаются, как и большинства льгот, положенных человеку и семье по статусу «ребенок-инвалид».

Вопрос с обеспечением людей старше 18 лет в ВОРДИ сейчас считают одним из самых острых.

— Есть паллиативные дети, это инвалиды детства, которые останутся детьми. Для них единственная радость — это лежать сухими, и их этой радости лишают, — рассуждает собеседница издания.

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