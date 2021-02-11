Светить везде: россиянам теперь проще получить средства реабилитации

Россияне с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, как это было раньше, но и по месту пребывания или фактического проживания, сообщили в правительстве. Для получения необходимого средства нужно будет лишь обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Более того, теперь получить необходимые средства реабилитации можно будет и с помощью электронных сертификатов. Подробности — в материале «Известий».

По новым правилам

Кабмин упростил правила получения средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Теперь они смогут получать некоторые меры социальной поддержки и средства реабилитации не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства, говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения необходимого средства реабилитации нужно будет лишь обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Такой же порядок предусмотрен и для граждан, нуждающихся в услугах по сурдопереводу.

Где бы ни был1 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Работа по новым правилам будет осуществляться с помощью обмена информацией через единую систему межведомственного взаимодействия.

Новое постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон «О социальной защите инвалидов» в декабре 2020 года. Этот закон упрощает правила предоставления им технических средств реабилитации. Речь идет о колясках, тростях, абсорбирующем белье и слуховых аппаратах.

Воспользоваться сертификатом

В целом у граждан с инвалидностью есть право получить необходимые средства реабилитации не только в Фонде социального страхования: также они могут купить их на собственные средства и затем получить компенсацию или же воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке. Последний вариант появился совсем недавно — соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в декабре.

Электронный сертификат представляет собой запись в электронной форме, размещенной в государственной информационной системе. В ней должны содержаться сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств соответствующего бюджета. Такой сертификат можно будет использовать для приобретения протезов, слуховых аппаратов, колясок, а отдельные категории граждан с его помощью смогут получить лекарства и лечебное питание.

По словам члена комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергея Лукина, этот механизм позволит инвалидам получать нужные средства сразу, при этом не тратя собственных средств. Он также пояснил, что компенсация за покупку будет привязана к карте «Мир», при этом купить товар можно в любом магазине, даже онлайн.

Где бы ни был2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Применение этого закона не только повысит эффективность реабилитации инвалидов, но и будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий. У граждан появится дополнительная альтернатива — можно будет не только получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации, но и воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке, — отметил он.

Механизм использования электронного социального сертификата был опробован в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и Тульской области еще до принятия федерального закона. Однако тогда перечень товаров и услуг, которые можно было приобрести по сертификату, был существенно ограничен. По словам первого замминистра по труду и социальной политике Алексея Вовченко, в 2021 году появится электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации с картинками, описанием, информацией о производителях и точках продаж. Планируется, что в этом году с помощью электронного сертификата можно будет приобрести технические средства реабилитации, другие же товары, услуги, работы станут доступны по нему к 2023 году, когда закон вступит в силу полностью.

На сегодняшний день в России насчитывается около 12 млн граждан с инвалидностью, включая 670 тыс. детей-инвалидов. З а техническими средствами реабилитации ежегодно обращаются 1,6 млн человек.

В упрощенном порядке

Кроме того, в начале февраля также был продлен упрощенный порядок назначения инвалидности — до 1 октября. Временный формат, предполагающий автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, вводился в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Где бы ни был3 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Поликлиники и больницы сами передадут необходимые документы. Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации , — ранее подчеркивал глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, время до 1 октября также необходимо использовать так, чтобы и после окончания временного формата большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без личного присутствия.