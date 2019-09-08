Реновация реабилитации: восстановлением пациентов займутся новые врачи

Восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты. Это следует из проекта приказа Минздрава об оказании реабилитации взрослым . Документ предполагает с 2020 года создание в стационарах мультидисциплинарных бригад, в состав которых войдут эти и другие специалисты. Их привлечение к данной работе позволит поднять ее на современный уровень, соответствующий международным стандартам. Однако в медицинском сообществе считают, что с реализацией приказа возникнут проблемы, так как указанных в нем специалистов в России крайне мало.

Бригада для пациента

Минздрав России разработал новый порядок реабилитации взрослого населения. Согласно проекту приказа ведомства, в медорганизациях появятся мультидисциплинарные бригады (МДБ), в состав которых войдут врачи-реабилитологи, специалисты по эрготерапии, медицинские логопеды и психологи. Они будут работать во взаимодействии с анестезиологами-реаниматологами и лечащими врачами, оценивать состояние пациентов по Шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) и на этом основании принимать решение об их переводе на следующие этапы лечения.

О3 Пациенты в кабинете роботической реабилитации и эрготерапии МГМУ имени И.М. Сеченова Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Процесс восстановления будет трехэтапным : он начнется в реанимации или профильном отделении больницы, продолжится в специализированных центрах, а затем — в поликлиниках, дневных стационарах или на дому . Как пояснили «Известиям» в Минздраве, такая система работает и сейчас, но документ детализирует подходы к маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести их состояния. И вводит перечень заболеваний, ‎при которых она показана или противопоказана.

В ведомстве отметили, что запланирован постепенный переход на работу с мультидисциплинарными бригадами с 1 сентября 2020 года. Это связано с необходимостью профессиональной переподготовки и обучения специалистов.

Стандартная проблема

Особое внимание привлекает появление в системе реабилитации эрготерапевтов, работа которых направлена на максимальную адаптацию человека к окружающей обстановке. Важно также, что в процессе восстановления пациентов задействуют клинических логопедов. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что в России таких специалистов очень мало, и на все мультидисциплинарные бригады их не хватит.

Старший преподаватель кафедры медико-социальной реабилитации и эрготерапии Санкт-Петербургского медико-социального института, невролог, эрготерапевт Екатерина Мишина отметила, что сейчас в нашей стране для полноценного обучения по специальности «Эрготерапия» нет соответствующих профессиональных стандартов.

— Несколько раз пытались продвигать эту специальность. В марте 2017 года передали в Минздрав профстандарт по эрготерапии, но его до сих не утвердили. Поэтому сейчас мы можем только проводить повышение квалификации в рамках уже имеющейся специальности, — рассказала «Известиям» Екатерина Мишина. — Помимо профстандартов, необходимы еще образовательные программы, которые следует утвердить в соответствующем ведомстве. Но даже после принятия профессионального и образовательных стандартов на появление эрготерапевтов нужно время. Ведь их полноценное обучение займет 3,5–4 года. Бакалавриат планируется открыть в нескольких вузах крупных городов, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

О1 Фото: Global Look Press/Russian Look/Sergey Voronin

Эрготерапевт заметила, что правильно подготовленных специалистов в России очень мало — за последние три года было выпущено около 40 человек, но все они ушли работать в детские учреждения.

— Эрготерапевты очень нужны для того, чтобы реабилитация была целенаправленной. Они думают про повседневную жизнь пациентов и том, в каком окружении они живут, — объяснила Екатерина Мишина.

Заведующий отделением медицинской реабилитации московской поликлиники № 22 Валерий Васильев отметил, что при подготовке кадров лучше всего взять за основу опыт частных реабилитационных центров, потому что они на регулярной основе отправляют своих сотрудников на обучение в другие страны. Можно приглашать для преподавания специалистов из ближайших стран, где система реабилитации хорошо развита, таких, как Германия, Испания, Дания.

Не барская услуга

Комментируя законопроект Минздрава, заместитель директора реабилитационного центра «Три сестры» Светлана Куликова рассказала «Известиям», что нынешняя система восстановления после тяжелых заболеваний далека от идеала, но в ней наблюдаются заметные улучшения.

— Законопроект показывает, что к реабилитации перестали относиться, как к барской услуге , — сказала «Известиям» Светлана Куликова. — Сейчас уже понимают, что спасти жизнь человеку — это одно, но и об улучшении ее качества тоже необходимо подумать. Можно поменять больному колено или бедро, но если его не учить ходить с протезами, то жизнь только ухудшится. Сейчас некоторым пациентам как-то удается получить реабилитацию в течение 14 дней в рамках ОМС, но сложнее получить направления в специализированные центры. Москвичам в этом вопросе повезло немного больше.

О2 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Эксперт также отметила еще одно положительное изменение — участие в мультидисциплинарной бригаде, согласно проекту приказа, смогут принять и родственники пациентов.

— Именно с пациентами и их родственниками определяются конкретные цели реабилитации. Специалистам необходимо понимать, в каких условиях и с кем будет проживать пациент, а родственникам — как адаптировать квартиру по новые условия. Ведь кому-то главное, чтобы человек мог сам себе сделать бутерброд и налить чай, кому-то — чтобы смог дойти до туалета и почистить зубы. Если он живет в квартире с узкими коридорами и маленькой кухней, зачем его обучать езде на инвалидной коляске? Он же на ней никуда в помещении проехать не сможет , — считает Светлана Куликова.