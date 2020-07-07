Точка подступа: инвалидам выдадут спецсредства без привязки к прописке

Инвалиды смогут получить протезы, слуховые аппараты и другие специальные средства по месту своего пребывания. Такой законопроект разработали в «Единой России». В подготовке документа активно участвовал Минтруд, сообщили «Известиям» в ведомстве. Сейчас рассчитывать на технические средства реабилитации (ТСР) можно только по месту прописки. Нововведение существенно упростит жизнь людей с ограниченными возможностями, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы Андрей Турчак. О необходимости такой меры поддержки заявил и глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Тем временем в профильных организациях обратили внимание на низкое качество ТСР. Кроме того, общественники отмечают, что перечень этих средств давно не обновлялся, и далеко не всё соответствует уровню развития современной медицины.

Доступная страна

К ТСР относятся кресла-коляски, специальные тренажеры, протезы, слуховые и голосообразующие аппараты и другие устройства, которые помогают инвалидам в повседневной жизни.

— Теперь люди с ограниченным возможностями смогут получать ТСР, где бы они ни находились, на всей территории нашей страны. Могут спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых средств реабилитации, — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Он также отметил, что законопроект — результат совместной работы с министерством труда и социальной защиты, которую партия и ведомство начали весной после встречи на площадке «Единой России». В Минтруде сообщили об активном участии в подготовке документа.

— Норма о предоставлении ТСР по месту жительства ранее была необходима для того, чтобы исключить выдачу одновременно в нескольких субъектах федерации. Сейчас современные информационные технологии позволяют вести единую для всей страны систему учета средств технической реабилитации, — объяснили «Известиям» в ведомстве.

От граждан поступает много обращений по поводу получения ТСР, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

— Люди с инвалидностью стали чаще передвигаться по стране. Допустим, они приезжают лечиться или отдыхать на долгий период времени, но им нужно приобрести новое средство реабилитации. Однако чтобы эти ТСР получить, они должны вернуться домой и только там их выдадут, — пояснил он.

Михаил Терентьев добавил, что нынешняя система несовершенна и требует законодательного исправления.

— Были обращения в Краснодарском крае, когда человек прописан в Краснодаре, а постоянно находится в Анапе. Для получения ТСР, человеку приходилось ехать по месту прописки, что очень неудобно. Это не должно быть его проблемой, — сообщил глава общества инвалидов.

Устаревшие списки

В Совете Федерации полагают, что реализация предложенных мер будет возможна уже со следующего года.

— Мы понимаем, что это стало возможным благодаря цифровым технологиям. Они позволят контролировать ситуацию с точки зрения потребностей тех или иных категорий граждан. Технологии дадут возможность избежать двойного финансирования и оперативно предоставить людям всё необходимое, — рассказала «Известиям» председатель комитета верхней палаты по социальной политике Инна Святенко.

Инициатива решает только одну из проблем в сфере обеспечения ТСР, сообщила «Известиям» член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева.

— Идея хорошая, но проблем еще с ТСР очень много. Около 10 лет вообще не обновлялся перечень этих средств. Медико-социальная экспертиза может вносить в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации. — «Известия») только то, что есть в перечне. Врачи же часто рекомендуют то, чего в нем нет, — отметила она.

Председатель Совета всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко рассказала «Известиям», что следующая проблема, которую необходимо решить, — это качество предоставляемых средств. По ее словам, как правило, предпочтение отдается выгодной цене.